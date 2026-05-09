R70: 'Se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai', diz Flávio sobre o pai

Imbróglio

Ypê entra com recurso e suspende decisão da Anvisa sobre retirada de produtos das prateleiras..

Susto

Helicóptero da dupla sertaneja Henrique e Juliano, pilotado pelo pai dos cantores, caiu no Tocantins, mas ninguém saiu ferido .

REITOR

PREMIADO

O professor Gilmar Pereira da Silva, reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi anunciado como um dos agraciados com o Prêmio Anísio Teixeira 2026 na categoria Educação Básica. Concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a honraria é considerada a mais alta distinção da educação nacional, destinada a profissionais que dedicam sua trajetória à defesa do ensino público, laico e de qualidade. A conquista carrega um simbolismo profundo tanto para a trajetória pessoal do reitor quanto para a região Norte. Natural do Maranhão e de origem humilde, Gilmar Pereira da Silva é doutor em Educação e tornou-se o primeiro reitor negro eleito pela comunidade acadêmica da UFPA.

EDUCAÇÃO

Sua gestão tem sido marcada pela defesa do caráter multicampi da universidade, política essencial para democratizar o acesso ao ensino superior entre populações ribeirinhas, quilombolas e de diversos territórios amazônicos. O Prêmio Anísio Teixeira não é apenas um reconhecimento individual, mas um selo de excelência que coloca a maior universidade da Amazônia em pé de igualdade com as mais conceituadas instituições do país, como USP, UFRJ e UnB. A solenidade oficial de entrega será presidida pelo Ministro da Educação, conforme os protocolos estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

ZOOTECNISTAS

PISO

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter terminativo, o projeto que fixa em seis salários mínimos (R$ 9.108) o piso salarial dos profissionais de zootecnia. O texto equipara os zootecnistas aos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária. Todos esses já beneficiados pela Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966.

DISTORÇÃO

De autoria do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA), o texto aprovado, que agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende corrigir uma distorção histórica, uma vez que o zootecnista desempenha atividades similares aos agrônomos e veterinários, inclusive o Ministério do Trabalho tem uma mesma classificação para as duas categorias. Em geral, os profissionais atuam com nutrição, bem-estar animal e melhoramento genético e o exercício profissional exige ensino superior completo ou diploma de tecnólogo.

FEMINICÍDIO

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgou dados sobre a violência contra mulheres, no ano passado, quando foram registrados 1.548 feminicídios no País, média de quatro mulheres assassinadas por dia. O número representa crescimento de 190% em relação a 2015, quando foram registrados 534 casos. O estudo mostra ainda que 60,7% das vítimas são mulheres negras e que a maioria dos crimes ocorre dentro de casa, geralmente cometidos por companheiros ou ex-companheiros.

TRABALHO

Os dados levantados pelo Dieese/PA mostram ainda que, em 2025, foram registradas 2.403 denúncias de violência contra mulheres no ambiente de trabalho pelo canal 180. Em parte dos casos, os agressores eram patrões, chefias ou colegas de trabalho. O levantamento aponta ainda que, em 2024, houve 1.159 notificações de agressão física contra mulheres durante o exercício profissional, o equivalente a uma ocorrência a cada oito horas.

ARRAIAL

AMISTOSO

Durante o lançamento oficial da terceira edição do Parárraiá – O São João da Amazônia, realizado nesta quinta-feira (7), a governadora Hana Ghassan anunciou que o último dia da programação contará com a transmissão ao vivo da partida de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogo entre Brasil e Marrocos está marcado para o dia 13 de junho, às 19h, e será exibido no espaço do festival.

AUTISMO

CARTEIRA

O Governo do Pará já emitiu mais de 3,5 mil carteiras digitais de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista em apenas um mês de funcionamento do novo sistema, lançado para zerar a fila de espera.

EM POUCAS LINHAS

► O Pará seguiu a tendência nacional e registrou aumento no rendimento médio da população. Porém, no Estado, o crescimento ficou abaixo da média nacional. No Pará, o crescimento entre 2024 e 2025 foi de 2,1% (indo de R$ 2.299 para R$ 2.347). Nacionalmente, o aumento médio foi de 5,4%. Quando levado em conta o período de 2019 a 2025, o aumento no Pará foi bem superior ao da média nacional, ficando em 19,2%, contra 8,6% do índice Brasil. O rendimento médio de todas as fontes registrado no Pará foi o 23ª colocado no ranking dos Estados. Os maiores valores foram os do Distrito Federal (R$ 6.492), São Paulo (R$ 4.106) e Rio de Janeiro (R$ 4.039); e os menores, Ceará (R$ 2.179), Bahia (R$ 2.162), Maranhão (R$ 2.043).

► Alunos da Escola Santa Rosa, em Belém, participam de uma ‘Gincana do Bem’ denominada “Mutirão da Bondade”. Para uma turma conquistar a competição, é necessário arrecadar a maior quantidade possível de alimentos não perecíveis e material de higiene. O objetivo é ensinar a importância de promover caridade desde o início da vida das crianças. Neste período, os estudantes ficam todos mobilizados e a instituição de ensino vira uma festa. As doações podem ser efetuadas até o dia 12 de maio.

► O escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), em Almeirim, no Baixo Amazonas, entregou nesta semana o Cadastro Ambiental Rural (CAR) coletivo ao Projeto Estadual de Assentamento Agroextrativista (Peax) Floresta Viva, onde vivem mais de 100 famílias paraenses extrativistas de castanha-do-pará. A Emater também concedeu o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) jurídico à Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais Extrativistas da Comunidade do Repartimento dos Pilões (Asmipps), entidade que representa 75 moradores da região.