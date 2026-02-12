R70: 'Se depender de mim, vamos começar ouvindo o Vorcaro', diz Calheiros sobre caso Banco Master

Receita Federal

O governo enviará alertas sobre imposto de renda pelo Gov.br e pelo WhatsApp. Quem recebe até R$ 5 mil mensais é isento.

“Lixo da humanidade”

A apresentadora Luciana Gimenez publicou um longo vídeo para negar seu envolvimento com Jeffrey Epstein.

DIÁLOGO

INDÍGENAS

Enquanto em Belém o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dialogava com os povos indígenas sobre as regras para as eleições gerais deste ano em audiência no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) nesta quarta-feira (11), o grupo de lideranças indígenas que se encontra no Distrito Federal seguia sem retorno prático após dias de protestos e ocupações. Eles cobram a revogação do Decreto 12.600/2025, do presidente Lula, que permite a instalação de hidrovias em três rios amazônicos: o Tapajós, o Madeira e o Tocantins.

APOIO

Em meio à crise, o movimento ganha o apoio de representantes do próprio governo na Câmara. Os deputados federais Airton Faleiro (PT-PA) e o líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), estão entre os apoiadores e prometem se articular para reverter os efeitos do decreto.

CONTINUA

A comitiva abriu o diálogo com os ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas e com a Secretaria Geral da Presidência, mas até o fim dos debates as articulações não deram um sinal evidente de revogação do decreto. O retorno das negociações deve ocorrer após o carnaval.

COMBATE

VIOLÊNCIA

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e diversas outras instituições assinaram nesta quarta-feira (11) o Termo de Compromisso referente ao Protocolo Justiça Livre de Violência de Gênero, iniciativa inédita que estabelece compromissos institucionais para prevenir e combater condutas discriminatórias contra mulheres no sistema de Justiça. O documento recebeu a assinatura de cinco conselheiros federais da OAB Pará. O protocolo prevê medidas de caráter pedagógico e disciplinar, assumidas pelas entidades de acordo com suas atribuições.

OBRIGAÇÕES

Entre as obrigações estão a criação de vídeos informativos e campanhas permanentes de conscientização; a promoção de formações e debates sobre igualdade de gênero; o fortalecimento dos canais de denúncia; e o levantamento e acompanhamento de casos em trâmite que envolvam questões de gênero em conduta institucional.

UFPA

ALTAMIRA

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, desembarcou em Altamira nesta semana, integrando uma comitiva técnica da instituição para acompanhamento direto e diálogo com a comunidade acadêmica do campus no sudoeste paraense.

INVESTIMENTOS

Além da aproximação, houve a inauguração do primeiro mestrado em Educação e Culturas Inclusivas, e o curso de Medicina ganhou atenção especial devido ao baixo desempenho no último Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A presença do reitor no campus teve o objetivo de analisar o desempenho local e implementar as adequações pedagógicas necessárias. A passagem também é estratégica, considerando a região do Xingu como um polo essencial para a Amazônia, onde a formação de médicos é essencial para suprir as lacunas de assistência em áreas de difícil acesso e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no interior do estado.

PROJETOS

Entre os projetos em execução, destaca-se a construção de uma biblioteca, que servirá como centro de referência para pesquisa, além da confirmação do início iminente das obras do prédio de Medicina. O novo edifício contará com quatro andares e uma estrutura moderna, projetada para abrigar laboratórios especializados e salas de aula de última geração, atendendo às exigências dos novos marcos regulatórios do ensino médico.

CARNAVAL

SINFÔNICO

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta hoje (12), a partir das 20h, o espetáculo Carnaval Sinfônico. Sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, o concerto tem repertório inspirado nas tradições carnavalescas de diferentes partes do mundo.

Com participação do solista Joás Saraiva, a apresentação terá duas partes: a primeira dedicada às manifestações do carnaval europeu e a segunda voltada às expressões brasileiras. A proposta é percorrer a trajetória histórica da festa, desde suas origens na Europa até as grandes celebrações populares do Brasil.

Os ingressos custam R$ 2 e estarão disponíveis a partir das 9h pelo site Ticket Fácil e na bilheteria do Theatro da Paz. A venda será limitada a duas unidades por pessoa.

Em Poucas Linhas

► O procurador-geral de Justiça do Pará, Alexandre Tourinho, está à frente do projeto de interiorização do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que deve percorrer todas as comarcas para fortalecer a atuação institucional no interior, com visitas técnicas e reuniões nos municípios para alinhar estratégias. Tourinho passou a ocupar o cargo de vice-presidente no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais (CNPG), entidade que reúne os procuradores-gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. Trata-se do primeiro nortista na função de vice-presidente.

► Os sindicatos de produtores rurais ligados ao Sistema Faepa (Federação da Agricultura e Pecuária do Pará) acompanham as discussões sobre as tarifas do regime de drawback e os impactos na cacauicultura do Pará e participaram de reuniões em Brasília para debater o tema.

► O deputado estadual Rogério Barra (PL) criticou a queda no preço do cacau de R$ 70 para R$ 13 o quilo, enquanto o governo federal autorizou a importação de cacau da Costa do Marfim com 0% de imposto.

► A divulgação dos artistas no carnaval de Belém deixou o público insatisfeito. A lista saiu há poucos dias e tem gerado críticas nas redes sociais, com alguns comentários em tom de frustração. Há quem aplauda as seleções de municípios vizinhos e afirme que pretende aproveitar a folia fora da capital paraense.

► A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu na segunda-feira (9) 15 toneladas de queijo muçarela avaliadas em R$ 362.113,02 no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, em Marabá. Na fiscalização, foi constatada a reutilização indevida de notas fiscais para acobertar o transporte da mercadoria, com registros de passagens anteriores em diferentes postos e trajeto incompatível com os destinos declarados. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 123.842,65, referente ao ICMS devido e multa.