R70: 'Se ajudasse a salvar 25 mil vidas por mês, ou o que fosse, eu estaria disposto', diz Trump

Ações judiciais

Justiça paga R$ 2,3 bilhões em atrasados do INSS. Valores beneficiam mais de 152 mil aposentados e pensionistas.

Meio ambiente

Lei federal libera poda de árvore quando órgão público se omitir sobre pedidos motivados por risco de acidentes.

LEGISLATIVO

BALANÇO

O Senado aprovou 778 proposições em 2025, com foco maciço na pauta econômica (95 matérias), incluindo a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Um dado, porém, chama a atenção no país-sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30): o tema Meio Ambiente ficou em penúltimo lugar nas prioridades de votação em plenário, com apenas 12 projetos aprovados, atrás de Homenagens e Orçamento.

ECONOMIA

CRÍTICA

Em balanço de mandato, o senador Beto Faro (PT-PA), subiu o tom contra o que chama de “mito da neutralidade fiscal” do agronegócio. O parlamentar apresentou dados apontando que quase metade dos benefícios tributários federais é destinada ao setor e que, entre 2020 e 2024, 70% das subvenções do Tesouro foram para a agricultura empresarial, restando apenas 30% para a agricultura familiar. Faro classifica o modelo atual como “dependente de recursos públicos”.

ALIMENTAÇÃO

Ainda na pauta econômica, tramita no Senado o Projeto de Lei 123/2025, também de autoria do petista, que altera a legislação de 1966 para estabelecer critérios de preços mínimos básicos para arroz, feijão e mandioca. O objetivo da proposta é proteger a agricultura familiar das oscilações de mercado e tentar segurar a inflação dos alimentos básicos na ponta, para o consumidor.

CULTURA

PATRIMÔNIO

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou o projeto de lei que reconhece a obra musical da banda Fruto Sensual como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. A proposta é de autoria da deputada Lívia Duarte, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

APARELHAGENS

A iniciativa celebra a trajetória da “Rainha das Aparelhagens”, liderada pela vocalista Valéria Paiva, que há décadas movimenta o cenário do tecnomelody paraense. Na mesma sessão, também foi aprovado o reconhecimento da Corrida Azulina (evento da torcida do Remo) como patrimônio imaterial.

BOLSONARO

SAÚDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará por um novo procedimento nesta segunda-feira (29) para o bloqueio do nervo frênico esquerdo. A intervenção é complementar à realizada no último sábado e visa conter crises persistentes de soluço.

ESTÁVEL

Segundo boletim divulgado ontem pela equipe médica, Bolsonaro está estável, mas apresentou picos de pressão arterial na noite de sábado. A defesa do ex-presidente chegou a solicitar prisão domiciliar para o pós-operatório, mas o pedido foi negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

AGRÁRIO

DIREITO

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Universidade Federal do Pará (UFPA) assinaram convênio para criar uma turma de Bacharelado em Direito voltada exclusivamente para beneficiários da reforma agrária. O curso integra o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e funcionará em regime de alternância. A primeira turma deve começar as atividades em julho de 2026, visando formar profissionais para a defesa de direitos territoriais.

FÉRIAS

MUSEU ABERTO

O Museu das Amazônias, em Belém, anunciou uma programação especial para janeiro e fevereiro de 2026, com foco nas férias escolares. Serão mais de 70 atividades gratuitas, incluindo oficinas de escrita, dança e atividades sensoriais. O espaço funcionará em horário estendido, de 10h às 20h, fechando apenas às quartas-feiras para manutenção. As inscrições para as atividades serão presenciais e devem ser realizadas pouco antes do início de cada sessão.

Em Poucas Linhas

► Fique atento ao calendário: hoje (29) e amanhã (30) são os últimos dias do ano com expediente bancário normal para atendimento presencial ao público. Quem precisa resolver pendências na “boca do caixa” deve correr para as agências neste início de semana. Já no dia 31 de dezembro (quarta-feira), os bancos fecham para balanço em todo o País. O atendimento presencial só retorna na sexta-feira, 2 de janeiro. Durante o feriado, restarão apenas os canais digitais e caixas eletrônicos para transações. Para quem tem boletos de consumo (água, luz, telefone) vencendo no feriado oficial de 1º de janeiro, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) tranquiliza: eles poderão ser pagos sem acréscimo de juros no dia útil seguinte. A entidade recomenda, no entanto, que os clientes priorizem o uso de aplicativos e do Pix para agendar os pagamentos com antecedência. A medida evita o risco de esquecimento na virada e as longas filas que costumam se formar nas casas lotéricas nos primeiros dias do ano.

► O consumidor paraense que deixou as compras de Ano-Novo para a última hora deve redobrar a atenção. Levantamento do Dieese Pará aponta variação de até 40% nos preços de itens tradicionais, como o quilo do chester e as frutas secas, exigindo pesquisa antes de ir ao caixa. Por outro lado, a véspera da virada, quarta-feira (31) pode oferecer boas oportunidades: grandes redes de supermercados costumam baixar os preços de frutas frescas (como uva e romã) e de espumantes nacionais no último dia do ano, visando queimar o estoque antes do feriado.

► Excepcionalmente nesta segunda-feira (29), o Mangal das Garças estará aberto ao público, das 8h às 18h. Normalmente, o parque fecha neste dia da semana para manutenção, mas a direção do espaço optou pela abertura para atender a alta demanda turística de fim de ano. A entrada no parque é franca, mas espaços monitorados, como o Borboletário e o Farol, exigem ingresso no valor de R$ 9, com direito a meia. Outra opção de lazer natural, o Parque Estadual do Utinga também funciona hoje, das 6h às 17h, ideal para quem quer começar a última semana do ano praticando exercícios.