R70: 'Saudável distanciamento', diz Fachin sobre relação de juízes e partes de processos

Trânsito

Câmara dos Deputados discute reverter mudanças do governo na CNH e reduzir idade mínima para dirigir.

Guerra no Irã

OMS diz que “chuva negra” causada por ataque a tanques de petróleo no Irã pode trazer risco à saúde.

NO GRUPO LIBERAL

ÉGUA DO PODCAST

O Égua do Podcast agora integra o Grupo Liberal, reforçando sua identidade como um programa essencialmente paraense que une informação e descontração por meio de uma linguagem regional acessível. Comandado por Léo (Leonardo Rodrigues) e Fabrício Bezerra, o podcast é transmitido ao vivo pelo YouTube, permitindo interação direta com os espectadores via Super Chat. Além das transmissões, o público pode acompanhar cortes e conteúdos exclusivos no Instagram, TikTok e Facebook, ou ouvir os episódios completos no Spotify.

INQUÉRITO

QUESTIONAMENTO

Advogados de diferentes regiões do País têm se mobilizado pelo encerramento do Inquérito das Fake News, investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e que vem sendo alvo de questionamentos sobre duração e alcance. O tema foi pauta de uma reunião institucional realizada em Brasília, na segunda-feira (9), entre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin.

PARÁ

Entre os participantes do encontro estava o presidente da OAB Pará, Sávio Barreto, que acompanhou o debate ao lado de representantes das 27 Seccionais da entidade. Barreto afirmou que a discussão impacta diretamente o exercício da profissão e o funcionamento da Justiça. A Ordem defende a conclusão e o arquivamento de inquéritos considerados de natureza expansiva e sem prazo definido, argumentando que investigações dessa natureza precisam observar limites temporais razoáveis e respeitar garantias do devido processo legal.

CIDADES

APOIO

Podem ser feitas até 18 de março as inscrições para seleção de Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) que irão compor a Rede de Suporte Acadêmico do Programa Cidades +Inteligentes. Serão selecionadas quatro instituições, uma de cada região do País, com exceção da região Sul, que será atendida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

DIAGNÓSTICO

A iniciativa é realizada em parceria entre o Ministério das Cidades e a universidade, com execução da Fundação Empresa Escola de Engenharia da UFRGS (Feeng). O objetivo da rede é apoiar municípios brasileiros na elaboração de diagnósticos e no desenvolvimento de planos de ação voltados à implementação de cidades inteligentes. As instituições selecionadas receberão R$ 50 mil por município.

UFPA

TECNOLOGIA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) recebe, nesta semana, mais uma edição do HackaTruck Maker Space, laboratório itinerante de tecnologia que percorre universidades brasileiras promovendo formação em inovação e desenvolvimento de soluções digitais. Instalado no campus Guamá, o caminhão-laboratório oferece uma imersão intensiva de cinco semanas para estudantes da UFPA, com atividades voltadas ao desenvolvimento de aplicativos, inteligência artificial, computação em nuvem e criação de protótipos 3D.

SOLUÇÕES

Realizada em parceria com o Instituto de Pesquisas Eldorado, a iniciativa reforça o investimento da UFPA em inovação tecnológica e na busca por soluções digitais. O projeto também aproxima estudantes de ferramentas e metodologias utilizadas no mercado global, contribuindo para fortalecer o ecossistema de tecnologia e inovação na Amazônia.

MARAJÓ

EDUCAÇÃO

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectec) realiza hoje programação no município de Muaná, no arquipélago do Marajó, com ações voltadas à educação e à qualificação profissional. A agenda contará com a presença do titular da Sectet, Victor Dias.

CERIMÔNIA

Haverá a cerimônia de formatura da turma de Geografia do Programa Forma Pará, com 46 formandos. Também será lançado o projeto “Marajó em Foco”, iniciativa financiada pela Sectet e executada pela UFPA. O projeto vai oferecer quatro cursos profissionalizantes: Assistente administrativo, Informática para o mercado de trabalho, Libras e Tecnologias digitais na educação.

ESCOLA

REQUERIMENTO

A vereadora Ágatha Barra (PL) apresentou requerimento à Câmara Municipal de Belém (CMB) solicitando esclarecimentos e providências da Secretaria Municipal de Educação (Semec) em relação a denúncias sobre a ausência de aulas na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Edson Luís, localizada no bairro do Guamá.

COBRANÇA

No documento protocolado no Legislativo municipal, a vereadora pede que a secretaria informe as razões para a interrupção das atividades escolares e indique quais medidas serão adotadas para garantir o funcionamento regular das turmas.

Em Poucas Linhas

► A prefeitura de Belém anunciou que vai publicar, ainda neste mês, decreto que controla a saída do peixe de Belém para outros municípios paraenses. Uma Guia de Transporte do Pescado (GTP) será emitida pela secretaria de economia a todos os comerciantes que desejam comprar peixe por atacado e levar até outra localidade. E no período de 23 de março a 3 de abril será realizada operação para fiscalização e ordenamento da comercialização do pescado na Pedra do Peixe.

► Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Corrida Nacional do Sesi – Etapa Pará, que será realizada no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A programação será realizada simultaneamente em Belém, Altamira, Barcarena, Marabá e Parauapebas e as inscrições podem ser realizadas no site corridanacionaldosesi.com.br.

► A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) iniciou uma força-tarefa para orientar pais, responsáveis e cuidadores de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e auxiliar no cadastro para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). As ações começaram na segunda-feira (9) e seguem até o dia 28 em diferentes pontos da Região Metropolitana de Belém.

► O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna promoverá uma ação de prevenção e orientação em saúde em alusão ao Dia Mundial do Rim, celebrado na segunda quinta-feira de março. A atividade será amanhã (12), das 8h às 12h, no Solar da Beira, no complexo do Ver-o-Peso. Durante a programação, a população terá acesso a serviços gratuitos de saúde, como tete para verificação da creatinina, exame que auxilia na avaliação do funcionamento dos rins.