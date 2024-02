R70: 'São necessários esclarecimentos do governo federal sobre o ocorrido', afirma Moro sobre fuga

PIS/Pasep

O abono salarial do PIS/Pasep 2024 (ano-base 2022) com valor de até um salário mínimo (R$ 1.412) começa a ser pago hoje.



Mundo em crise

A quantidade de guerras entre países em 2023 levou o mundo a ter gastos militares só comparáveis aos da 2ª Guerra Mundial.

Sérgio Moro (J. Bosco)

"São necessários esclarecimentos do governo federal sobre o ocorrido.”

Sergio Moro, senador, cobrou o governo Lula sobre a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, unidade de segurança máxima no interior do Rio Grande do Norte.

CARNAVAL

POLÊMICA



Alvo de uma grande polêmica pelo uso de ícones do Círio de Nazaré na passarela do samba, a homenagem à cantora Fafá de Belém pela escola de samba Império da Casa Verde, de São Paulo, foi uma das muitas vezes em que o Pará foi tema de carnaval na região Sudeste do País, principalmente por grandes escolas do Rio de Janeiro, na avenida Marquês de Sapucaí, onde elementos da cultura e da religiosidade do Pará já foram temas de enredos por outras oito vezes. Ano passado a escola Paraíso do Tuiuti levou os búfalos da região do Marajó para a avenida. Foi também falando do Marajó a única vez em que o Pará deu o campeonato para a escola que o homenageou, em 1998, com a Beija-Flor, com o enredo que narrou a criação do mundo segundo a tradição do mundo místico dos Caruanas, nas águas do Patu-Anu.



BELÉM



Ano que vem o Pará estará novamente na avenida, com a homenagem da escola Grande Rio à cidade de Belém, que sediará a COP 30. A cidade das mangueiras, por sinal, tem o carnaval com escolas de samba entre os mais antigos do Brasil, desfilando de forma oficial desde 1952. Belém abriga agremiações igualmente antigas, como o Rancho Não Posso Me Amofiná, com 89 anos, o Império do Samba Quem São Eles, com 77 anos, e a Embaixada do Império Pedreirense, com 60 anos.

EDUCAÇÃO

RECEITA



A Receita Federal espera apurar mais de R$ 19 trilhões com a contribuição social feita por empresas vinculadas à Previdência Social. Desse total, pouco mais de R$ 37,2 milhões serão distribuídos aos estados, Distrito Federal (DF) e aos municípios, na forma de salário-educação, para a suplementação das despesas públicas no setor. O Pará deve receber quase R$ 2 milhões desse montante.



CRITÉRIOS



Os critérios e valores da distribuição da quota que cabe a cada ente federado foram divulgados ontem pelo Ministério da Educação (MEC), em uma portaria publicada no Diário Oficial da União. O Censo Escolar é usado como parâmetro para fatiar a quota que cabe aos entes federados e, na prática, os estados, DF e municípios recebem um salário-educação por vaga, sendo que esse valor varia conforme a arrecadação mensal, disponibilizado no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

BALANÇO

ABORDAGENS



O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel instalado em Cametá, no Baixo Tocantins, durante a operação Carnaval 2024, realizou mais de 2 mil atendimentos em apenas quatro dias de ações, entre abordagens preventivas, atendimentos pré-hospitalares, combate a incêndio, apreensão de entorpecentes, combate à violência doméstica, cumprimento de mandados de prisão e recaptura de foragidos do sistema penal. A cidade, que realiza um dos principais carnavais do interior do Estado, recebeu cerca de 60 mil pessoas, o que demandou um reforço de 1.050 agentes de segurança pública, para ações ostensivas e preventivas nos sete dias da programação.

VACINAS

SALAS



As salas de vacinação mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) retornam às atividades hoje. As vacinas estão entre os serviços facultados durante o carnaval pela prefeitura de Belém. Os postos que funcionam nos shoppings também terão o atendimento retomado. Nesses locais foi observado um número maior de pessoas idosas buscando a vacinação. Os técnicos da saúde explicam que esses espaços ajudam a fugir dos postos de saúde dos bairros, onde, pelo fato de atenderem a múltiplos casos de doenças, os idosos muitas vezes ficam expostos a outras infecções.

CACAU

PRÊMIO



Já estão de volta ao Pará os produtores de cacau Miriam Aparecida Federicci Vieira e Robson Brogni. Eles são vencedores do concurso Cocoa of Excellence Awards (Cacau de Excelência), realizado no último dia 8, em Amsterdã, na Holanda. Eles foram recepcionados com festa, ontem, no aeroporto de Altamira, antes de embarcar para Medicilândia, onde residem. A iniciativa da recepção calorosa foi da Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica (Coopatrans/Cacauway) e teve o apoio da Emater e da prefeitura municipal.

EM POUCAS LINHAS

► O governador Helder Barbalho oficializa hoje o repasse de R$ 1 milhão para as escolas de samba de Belém, para os desfiles deste ano, que serão realizados fora do calendário oficial de carnaval, nos dias 1 e 2 de março. Os repasses serão feitos à Liga Paraense das Agremiações Carnavalescas (Lipac), que representa as escolas de samba do 2º e 3º grupos de Belém; a Liga de Blocos e Escolas de Samba de Icoaraci (Libesi); e às Escolas de Samba Associadas (ESA), representando o grupo especial de Belém.



► A Bancada Mulheres Amazônidas foi um dos coletivos feministas que promoveu campanha de enfrentamento à importunação sexual no Carnaval. Intitulada “Minha fantasia não é carnaval”, a iniciativa esteve de 10 a 13 de fevereiro no Circuito Mangueirosa, no Complexo Ver-o-Rio, distribuindo material informativo com os canais de denúncia contra o assédio.



► A colônia de pescadores Z-16, de Cametá, aprovou 45 ribeirinhos nas universidades do Estado do Pará (Uepa) e Federal do Pará (UFPA). As aulas foram ministradas por meio de um projeto social e gratuito chamado “Rede de conhecimento – pescando oportunidades”. O projeto foi criado pelo professor doutor e pescador José Domingos, com aprovação de José Fernandes, presidente da colônia de pescadores, que é a maior da América Latina.



► Mais de 130 profissionais de saúde formados nas residências médicas, multiprofissionais em saúde do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) serão certificados hoje pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). A solenidade de certificação ocorrerá às 18h, no auditório do Centur.



► Em homenagem ao aniversário de 119 anos do maestro e compositor Waldemar Henrique, comemorado hoje, o projeto Música nos Museus promove a 1ª apresentação do ano com repertório voltado para as canções que celebram a cultura e o imaginário amazônico. Com entrada gratuita, a programação ocorrerá na Igreja de Santo Alexandre, às 19h.