R70: 'São direitos humanos matar crianças e estuprar mulheres?', questiona embaixador de Israel

Agências bancárias

Dados da Febraban apontam que Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa fecharam, de 2020 a 2022, 2.563 agências.



Saúde pública

O Senado Federal aprovou ontem três projetos que ampliam serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"São direitos humanos matar crianças e estuprar mulheres?”

Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, ao criticar os “valores” do PT a respeito do conflito no Oriente Médio. O partido do presidente Lula condenou os ataques do Hamas, mas disse que Israel faz um “genocídio” em Gaza.

TURISMO

COMUNIDADES



Dois roteiros paraenses foram selecionados para o projeto Experiências do Brasil Original (EBO), realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Universidade Federal Fluminense. As comunidades quilombolas África e Laranjituba, em Moju, vão receber visita de avaliação para validação, entre os dias 23 e 27 deste mês. Outro roteiro, a comunidade Indígena Borari, em Santarém, será avaliado no período de 30 de outubro a 3 de novembro. O projeto foi criado para promover o chamado turismo de base comunitária, que valoriza comunidades indígenas e quilombolas, diversificando a oferta de roteiros por meio da formatação de experiências oferecidas pelos povos originários em seus territórios.

CACAU

PREOCUPAÇÃO



Representantes dos estados produtores de cacau elaboraram, durante encontro nacional, uma carta listando uma série de medidas que consideram necessárias para combater a monilíase, doença que atinge o fruto e que pode causar sérios prejuízos ao Brasil. O evento foi liderado pelos estados do Pará, Bahia, Rondônia e Espírito Santo que, juntos, representam 98% da produção nacional de amêndoas, arrecadando mais de R$ 23 bilhões anualmente. O documento será encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com pedido de providências ao governo federal. O evento, realizado na segunda(16), em Salvador, reuniu representantes da cadeia produtiva, secretários estaduais de Agricultura, instituições de pesquisa e do Ministério Público.

CUIDADOS

PALIATIVOS



Há mais de duas décadas à frente da Diocese de Castanhal, tempo em que com a ajuda de amigos brasileiros e italianos comandou uma série de ações na cidade, o bispo Dom Carlos Verzeletti hoje enfrenta dificuldades financeiras para tocar sua mais recente obra, o complexo hospitalar de cuidados paliativos e prolongados do Pará, idealizado para cuidar de pessoas em estado terminal.



AJUDA



A obra, que fica às margens da BR-316 e começou há quase um ano, em terreno doado por um amigo italiano, segue em ritmo lento. O projeto prevê a construção de 40 leitos paliativos e 34 prolongados. Dom Carlos tem pedido ajuda da iniciativa privada e do governo para concretizar o projeto.

FLORESTA

PLANO



Com a meta de recuperar 5,65 milhões de hectares até 2030, o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa do Estado do Pará está aberto para consulta pública. As contribuições da sociedade civil podem ser feitas até o próximo dia 31. Durante essa etapa, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado programou seminários com representantes de povos indígenas, comunidades tradicionais e produtores rurais da agricultura familiar para informar sobre o projeto e receber contribuições. A intenção é lançar a versão final do plano durante a Conferência das Partes (COP 28), nos Emirados Árabes.

JUSTIÇA

GÊNERO



A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) protocolou, ontem, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), votos de repúdio à violação de prerrogativas em função de gênero praticada contra uma advogada, pelo desembargador Georgenor de Sousa Franco Filho, durante sessão de julgamento da 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região, no último dia 10. A parlamentar protocolou também votos de solidariedade à advogada.

EDUCAÇÃO

RESULTADOS



O Pará registrou quase 40% de aumento no número de inscritos em relação ao ano de 2022 e mais de cinco mil internos do sistema penitenciário do Estado participaram, até ontem, das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL). O número superou a meta de 4,4 mil, definida pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. O aumento nos números de matriculados no Encceja vem sendo registrado desde 2019. Em cinco anos a Seap conseguiu ampliar em 236% o número de participantes no exame e em 2023 o Pará ultrapassou estados como Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

EM POUCAS LINHAS

► Parceria entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai garantir cardápio mais nutritivo e regional para a alimentação escolar, além de fortalecer a agricultura familiar no Estado. A ideia é trabalhar em rede para ampliar a produção de alimentos orgânicos, itens da bioeconomia e áreas de florestas ligadas a sistemas agroprodutivos. Também serão feitos ajustes no cardápio conforme a safra e a região, para incluir produtos como chocolate, mel, leite, polpa de frutas, farinha de mandioca e farinha de babaçu na alimentação escolar.



► O Sindicato do Comércio Varejista retificou a informação sobre a abertura do comércio na próxima segunda-feira (23). A entidade informou que como as comemorações pelo Dia do Comerciário coincidem com o dia do Recírio, os empregadores não poderão exigir que seus empregados trabalhem nessa data.



► As mulheres são o foco da Oficina de Associativismo e Cooperativismo que a Prefeitura de Belém promoverá, na tarde desta sexta-feira (20), no Cedenpa, no bairro da Cremação. Elas estão sendo preparadas para criar o Comitê de Famílias, estas que serão reassentadas nos Conjuntos Habitacionais I e II, em construção no bairro da Condor, destinados a abrigar moradores de imóveis desapropriados pelas obras do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben).



► Começou ontem, em Paragominas, a 4ª edição do projeto CAPACITação 2023. O evento é organizado pela Escola de Contas Públicas do TCMPA e ocorrerá até amanhã. As inscrições seguem abertas no portal da Corte de Contas. Podem se inscrever prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, presidentes de câmaras de vereadores, de fundos municipais, conselheiros de saúde, educação e demais servidores.