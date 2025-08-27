R70: 'Roubar o roubo deles', diz Javier Milei em meio a investigação de propina contra a irmã

Aids

Europa aprova injeção semestral que previne a infecção por HIV em quase 100%. Fármaco foi aprovado nos EUA no fim de junho.

‘Taxa da blusinha’

Correios de 25 países decidiram suspender o envio de encomendas para os EUA diante da incerteza sobre o impacto das tarifas.

COP

CONHECIMENTO

Pesquisa encomendada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) aponta que apenas metade dos brasileiros indica estar ciente sobre o fato de a próxima edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) ser no Brasil. Outro dado interessante é que, quando perguntados sobre lugares que representam o Brasil, a Amazônia aparece com destaque, sendo a resposta de 53% dos brasileiros entrevistados, seguida pelo Rio de Janeiro com 36% das respostas. Foram realizadas 3.266 entrevistas. A margem de erro da pesquisa é de 1,7 ponto porcentual. O intervalo de confiança é de 95%.

FLORESTA

Já entre os estrangeiros, 76% afirmam escolher o Brasil para viajar com desejo de conhecer a Floresta Amazônica, que, segundo eles, “oferece uma mistura única de biodiversidade e aventura”. Mais de 70% citam também a preservação e conservação dos recursos naturais como atrativos do País.

EXPORTAÇÕES

GADO

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com base em levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) / Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (Agrostat), o Pará é o maior exportador do Brasil de bovinos em pé. Nos sete primeiros meses deste ano o Estado embarcou cerca de 370 mil cabeças de gado. O principal destino foi o Egito (36,2%), seguido do Marrocos (13,4%) e da Argélia (1,3%), todos situados no continente africano. Somente em julho, o Estado registrou um volume exportado de 56,39 mil cabeças, representando um avanço de 40,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando haviam sido exportadas 40,10 mil cabeças.

RECORDE

Em termos de valor, as exportações paraenses atingiram US$ 343,87 milhões, o que corresponde a um crescimento de 69,8% frente ao mesmo período do ano anterior. Esses resultados consolidam o Pará como líder absoluto na exportação de gado vivo no Brasil. No acumulado de janeiro a julho de 2025, o Pará exportou o equivalente a 64,7% do total brasileiro. Esse volume representa um avanço de 55,4% em relação ao mesmo período de 2024, quando haviam sido embarcadas 238,58 mil cabeças.

DROGAS

COMBATE

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) e o Conselho Estadual sobre Drogas (Coned) promovem de hoje a 2 de setembro a Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. O evento, promovido em parceria com diversas instituições, ocorre em vários municípios e inclui ações educativas e fiscalizatórias em Afuá, Ananindeua, Belém, Óbidos e Santarém.

BLITZ

A sessão especial de abertura será realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em Belém, às 14h desta quarta-feira, 27, e contará com a participação de profissionais de assistência social, educação, saúde e segurança pública, atletas, lideranças comunitárias e estudantes. No domingo, 31, haverá blitz educativa para pedestres, motoristas e ciclistas na praça da República, próximo ao Theatro da Paz, em Belém.

INFÂNCIA

PROTEÇÃO

O município de Abaetetuba ganhou um Protocolo da Escuta Protegida de Crianças e Adolescentes vítimas de violência. O documento, lançado nesta semana pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), é resultado do trabalho da rede de garantias de direitos da infância e juventude do município. Entre as ações está a criação de um fluxo de atendimento interinstitucional, que agora passa a integrar o Plano de Atuação da Promotoria para o biênio 2025-2026.

HIDROVIA

PROCESSO

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) marcou para 29 e 30 de setembro uma inspeção judicial em pontos estratégicos da hidrovia Araguaia-Tocantins, incluindo as localidades de Pimenteira e Praia Alta, onde devem ser ouvidas comunidades tradicionais. A ação é parte do processo de análise do pedido de reconsideração apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte da decisão que proibiu liminarmente a emissão de licenças para trechos da hidrovia.

Em Poucas Linhas

► A morte do mestre Damasceno, aos 71 anos, ocorreu, coincidentemente, no Dia Municipal do Carimbó, gênero que ele ajudou a preservar por quase quatro décadas. Damasceno era um dos queridos guardiões da cultura popular paraense e, nos últimos meses, vinha enfrentando um câncer com metástase no pulmão, fígado e rins. Neste ano, ele recebeu uma série de homenagens, uma delas durante a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Também foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, honraria concedida pelo Ministério da Cultura.

► O painel “COP 30: Desafios e Legado” será um dos destaques do Empreende Brazil 2025 - Edição Amazônia, nos dias 4 e 5 de setembro, na Assembléia Paraense, em Belém. No dia 5, o advogado Giussepp Mendes será um dos principais palestrantes, dividindo o palco com a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. A programação do dia inclui ainda Leandro Karnal e Cíntia Chagas, entre outros convidados.

► Unir e discutir o saber popular e a produção científica na área da saúde é o objetivo do evento “Saberes Populares e Ciência Amazônica”, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), nos dias 28 e 29 de agosto, em Belém. Gratuito, o encontro faz parte do Movimento Saúde Sustentável: Da Amazônia para o Mundo e contará com palestras, mesas-redondas e talk shows organizados em três eixos de discussão: Estudos Científicos, Experiências do Senso Comum e Vivências Profissionais e Institucionais.

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam anteontem 46 toneladas de soja no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão. A mercadoria foi avaliada em R$ 111,3 mil.

► A Associação Paraense Assistencial à Fibrose Cística vai realizar, no próximo dia 5, às 14h, em Belém, o 4º Encontro Paraense de Fibrose Cística. Com o tema “Respira Pará: Assistência e Conscientização da Fibrose Cística”, o evento será na sede do Ministério Público Federal (MPF).