R70: 'Rezamos pelo fim dos combates em todas as frentes', diz Papa Francisco em missa

Otimismo

Aproximadamente 47% dos brasileiros acreditam que a população terá situação melhor este ano, segundo o Datafolha.



Juros

Bancos esperam Selic além dos 14,25% em 2025, podendo chegar a 15% em junho, aponta levantamento feito pela Febraban.

"Rezamos pelo fim dos combates em todas as frentes e por um passo decisivo em direção à paz e à reconciliação.”

Papa Francisco, ontem, durante a missa que marcou o Dia Mundial da Paz. O pontífice lembrou que 2025 é ano de Jubileu, que ocorre a cada 25 anos e tem o objetivo de renovar a esperança dos fiéis.

GOVERNO

DESCENTRALIZAÇÃO

Na primeira semana de mandato, o novo prefeito de Belém, Igor Normando, deve realizar posses simbólicas nos distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro. A intenção é passar a ideia de que o mandato terá mais proximidade com essas áreas e que o novo mandato fará uma gestão descentralizada da capital paraense. A ação se assemelha ao que fez o governador Helder Barbalho, que ao assumir o mandato realizou cerimônias em Marabá, no sul do Pará; Santarém, no oeste; e no Marajó.

VEREADORES

LICENÇA

Embora empossados, três vereadores não cumprirão mandato, isto porque vão integrar a equipe de Igor Normando (MDB) na prefeitura de Belém. Nay Barbalho (PP) ficará à frente da Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade; já Silvane Ferraz (MDB) será titular da Secretaria Municipal da Mulher; e Gleisson Oliveira (PSB) vai ser o responsável pela Secretaria de Esporte e Lazer. Ocuparão os lugares deles no Legislativo Eduarda Bonanza (PP), Adalberto Júnior (MDB) e Michel Durans (PSB), respectivamente.

COMUNICAÇÃO

MUDANÇA

Vem de Recife a inspiração para a nova estrutura da Comunicação do município de Belém, agora sob direção de Igor Normando. Deve sair de cena a Coordenadoria (Comus), substituída por um Gabinete com secretarias executivas. A ideia é reforçar a presença do prefeito nas redes sociais e aproximar a gestão da imprensa. O modelo é apontado como um dos responsáveis por fazer de João Campos um dos prefeitos mais populares do País. É bom lembrar, contudo, que sem carisma e obras não haverá milagres.

EDMILSON

MENSAGEM

O agora ex-prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) não compareceu à festa da posse de Igor Normando, mas enviou mensagem de boa sorte. Em áudio, Rodrigues afirmou que deseja “um governo virtuoso”. “Se (o prefeito) for bem, será bem para Belém, para os moradores da cidade, e vou ficar contente com isso”, afirmou.

EVENTOS

SEGURANÇA

Criada em fevereiro de 2024, a Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos da Polícia Civil fechou o ano com mais de 300 prisões. A unidade atua no combate à violência nos estádios de futebol e no monitoramento de crimes praticados por membros de torcidas organizadas, além de eventos culturais, artísticos e religiosos. Ao todo foram 400 boletins de ocorrência, incluindo 15 inquéritos por portaria e seis por prisão em flagrante.

INDEXADOR

NOVO VALOR

Começou a valer ontem o novo valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF-PA). De acordo com portaria da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), publicada no dia 19 de dezembro no Diário Oficial Eletrônico, a UPF-PA será de R$ 4,8013. A unidade é o indexador usado para corrigir as taxas cobradas pelo Estado e passa por reajuste anual, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado pelo governo federal para medição das metas inflacionárias, e apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

POSSE

RELÂMPAGO

O pastor Cláudio Mariano (União-PA), vice-prefeito do pequeno município de Sapucaia, na região sul do Pará, renunciou ao cargo em tempo recorde - e inédito - no Pará. Na tarde de ontem ele tomou posse como vice na chapa em que se reelegeu com o prefeito Wilton Lima, do MDB, e logo em seguida renunciou ao posto. Depois, Mariano tomou posse na Câmara Federal, em solenidade virtual, para ocupar a vaga de deputado federal do União Brasil, deixada por Hélio Leite, que tomou posse na mesma tarde, como prefeito de Castanhal. Cláudio Mariano deverá cumprir os dois anos que restam de mandato.

Em Poucas Linhas

➤ Como previsto, houve apenas uma chapa inscrita na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Belém. John Wayne (MDB) será novamente o presidente da Casa.

➤ A Câmara de Negociação, Conciliação, Mediação e Arbitragem da Procuradoria-Geral do Estado (CAMPGE) divulgou balanço dos acordos efetivados no ano passado. Com mais de 2.250 acordos realizados, a economia para o Estado foi de R$ 18 milhões. A maioria dos casos é resolvida em até 30 dias, o que tem sido um diferencial importante na prestação do serviço. Além disso, a criação da Câmara marcou um avanço importante, com mais de 2.200 casos relacionados ao SUS atendidos. A Câmara pode ser acionada por e-mail, sem a necessidade de um advogado, salvo em casos específicos. Essa acessibilidade foi um fator de sucesso na expansão dos serviços, que em novembro passaram a incluir demandas do Detran, como problemas com a emissão e renovação de CNH ou transferências de veículos. O atendimento pode ser feito por e-mail ou presencialmente em três unidades, localizadas em Belém, Marabá e Santarém.

➤ Em 2024 a PGE inaugurou o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que centraliza o atendimento sobre processos judiciais, administrativos e precatórios, entre outros. Desde a abertura, o SAC já realizou mais de mil atendimentos.

➤ Fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), em Conceição do Araguaia, apreenderam nesta terça-feira (31) um drone agrícola no valor de R$ 157.424,00, que saiu de Goiânia (GO) para Eldorado do Carajás. O equipamento estava sendo transportado num ônibus e o condutor apresentou nota fiscal referente a uma bomba pulverizadora, mas, ao verificar que o destinatário era uma empresa de drones agrícolas, a equipe de fiscalização decidiu realizar uma inspeção física da mercadoria. Ela estava sendo transportada sem a documentação fiscal.