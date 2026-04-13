R70: 'Resultados são dolorosos, mas inequívocos', diz Viktor Orbán sobre derrota nas eleições

Saúde

Câncer de cabeça e pescoço é o terceiro mais comum no Brasil; rouquidão e feridas na boca estão entre os sintomas.

Loteria

Prêmio da mega-sena acumula e vai a R$ 45 milhões; 54 apostas acertaram 5 números e vão levar cada uma R$ 42.308,07.

YANOMAMI

SAÚDE

Dados do último informe do Centro de Operações de Emergências Yanomami trouxe uma boa notícia. Em 2025 foi registrada uma redução de 80,8% de mortes por malária, entre a população Yanomami, na comparação com 2023. Por outro lado, a testagem para a doença foi ampliada de 144.986 para 2574.830 testes em 2025. Segundo o Ministério da Saúde, no período, houve também queda de 53,2% das mortes por desnutrição entre essa população.

ATERROS

DEBATES

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza hoje sessão especial para debater o licenciamento e a instalação dos aterros sanitários nos municípios de Acará e Bujaru, nordeste do Estado. O debate atende a requerimento da deputada estadual Lívia Duarte (Psol). O evento será no auditório João Batista, a partir das 9h. Na justificativa do requerimento, a deputada afirmou que “o debate sobre o aterro sanitário se torna necessário diante das graves denúncias de violações de direitos de comunidades quilombolas, riscos de danos ambientais irreversíveis e dos episódios de violência institucional na região”.

MARITUBA

APURAÇÃO

A confusão em um bar envolvendo a vice-prefeita de Marituba, Bárbara Marques, viralizou e chegou à Câmara Municipal. O vereador Júnior Amaral (MDB) ligou o episódio a denúncias sobre contratos suspeitos, denunciou à Casa e prometeu levar também ao Ministério Público. Amaral levantou documentos que apontam pagamentos de quase R$ 800 mil à empresa Contrate Comércio, localizada em endereço das pessoas ligadas ao caso do flagrante no bar.

FLAGRA

Na confusão, a vice-prefeita teria sido flagrada em companhia de um homem casado pela esposa dele. Na Câmara, Júnior Amaral ressaltou que não tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém, mas garante que o endereço das empresas que receberam os altos pagamentos são ligados a essas pessoas, o que significa que as relações pessoais estão se misturando com a administração pública.

FERROVIA

QUARENTONA

O Sesc Marabá recebe, de 3 a 19 de junho, a exposição fotográfica “Paisagem na Janela: Um passeio de trem pela Amazônia”, do jornalista Chico Barbosa e do fotógrafo Tuca Reinés. A mostra, que inclui também um livro de mesmo nome, reúne imagens e reportagens sobre a Estrada de Ferro Carajás e seus 861 quilômetros, conectando Pará e Maranhão, além de narrativas de pessoas impactadas pela ferrovia na região. O projeto idealizado pela CBNews integra a programação que celebra os 40 anos de operação do trem de passageiros, com apoio da Vale e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

FÍGADO

CAPTAÇÃO

O Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), em Capanema, realizou semana passada a primeira captação de órgãos de 2026, alcançando o terceiro procedimento desde o início do serviço na unidade. A ação, coordenada pela Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), envolveu a doação de um fígado. A captação só foi possível após a autorização da família do doador, que transformou a perda em uma oportunidade de salvar outras vidas, reforçando a importância da conscientização sobre a doação de órgãos.

BISPO

DIFAMAÇÃO

O Instituto de Direitos Humanos Dom Azcona e Irmã Henriqueta (Idah) divulgou, ontem, nota se solidarizando com o bispo da Prelazia do Marajó, dom Ionilton Lisboa, que estaria passando por uma campanha de calúnia e difamação nas redes sociais promovida por grupos da extrema direita no estado do Pará, inconformados com a postura do religioso, que tem cobrado políticas públicas e de direitos humanos para a população vulnerável do arquipélago do Marajó. Além do Idah, o bispo recebeu apoio e solidariedade em notas públicas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Comissão Justiça e Paz do Marajó.

DESEMBARGADORES

POSSE

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) realiza, hoje, a cerimônia de posse de quatro novos desembargadores. Vanderley de Oliveira Silva e Kátia Parente Sena foram nomeados pelo critério de merecimento. Já pelo critério de antiguidade, assumem os cargos Edmar Silva Pereira e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma. A programação tem início às 8h30, com um culto ecumênico no salão nobre do prédio-sede do TJPA, seguido da cerimônia oficial de posse, prevista para às 17h, no Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, também no prédio-sede do Tribunal.

Em Poucas Linhas

► Na terça (14) e na quarta-feira (15) os órgãos participantes do Registre-se realizam ações para prestação de serviços para pessoas privadas de liberdade. Determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a semana reúne, no Pará, órgãos como TJPA, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado. A programação do Registre-se se encerra na sexta-feira (17), com atendimento às pessoas em situação de rua no prédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Ananindeua.

► Nem só de más notícias vive o noticiário econômico nestes tempos de guerra. A boa nova é a geração de empregos. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico (Dieese) revela que desde 2019 o Pará ganhou 275 mil empregos formais. No período, foram registradas 2,98 milhões de contratações contra 2,70 milhões de desligamentos. O resultado confirma a expansão do emprego com carteira assinada ao longo dos últimos anos, mesmo diante de oscilações econômicas.

► O senador Beto Faro garante que vem acompanhando de perto as discussões no governo federal em torno da proposição de medidas voltadas à redução do endividamento, com foco principal em modalidades de crédito consideradas mais onerosas, como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado. A estratégia do governo busca reduzir taxas de juros e possibilitar a renegociação ou quitação de dívidas com descontos, especialmente para a população de baixa renda.