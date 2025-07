R70: 'Respirar respeito. É isso que mantém a democracia viva e um país soberano', diz Michel Temer

Esporte

Comitê Olímpico dos EUA proíbe mulheres trans em competições femininas. Entidade acatou ordem de Donald Trump.

Participação

Lula sanciona cota de 30% para mulheres em conselhos de estatais. Lei será implementada de forma gradual em até três anos.

PRAÇAS

ADOÇÃO

A prefeitura de Belém lança na noite de hoje, em cerimônia no Palácio Antônio Lemos, o programa Praça Viva. O prefeito Igor Normando vai apresentar as diretrizes e benefícios da iniciativa, que já conta com parcerias em andamento, como a da praça da Bandeira, adotada pelo Comando Militar do Norte. O evento vai reunir empresários, organizações da sociedade civil e representantes de entidades públicas e privadas. O programa Praça Viva foi criado para permitir parcerias entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade civil para a adoção de praças e áreas verdes da capital.

DATA

CULINÁRIA

Nesta sexta-feira, 25, é celebrado o Dia Estadual da Culinária Paraense (Lei 8.409, de 7 de novembro de 2016). A data foi instituída em homenagem a Anna Maria de Araújo Leal Martins, considerada por muito tempo a maior quituteira de Belém e aquela que levou a comida regional para a mesa dos restaurantes requintados. Ela serviu o papa João Paulo II, quando ele esteve na capital paraense, e foi notícia no New York Times. Anna Maria influenciou boa parte da família, em especial o filho, Paulo Martins, criador do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, evento que retorna este ano no mês de setembro.

JOVENS

COMPETIÇÃO

Podem ser feitas até 18 de agosto as inscrições para a 3ª edição do Desafio Liga Jovem, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae). O Desafio é considerado a competição brasileira de empreendedorismo de tecnologia na escola e mobiliza estudantes de todo o País. Os alunos podem cadastrar seus projetos em três categorias: 8º e 9º anos do Ensino Fundamental; Ensino Médio, Técnico, Profissional e Tecnológico; e Educação Superior.

RECORDE

Neste ano, o Sebrae Pará espera superar o número de inscritos no ano passado, quando a competição atraiu 900 estudantes paraenses, com ações de mobilização em diversas cidades e instituições de ensino. Nacionalmente, a expectativa é receber cerca de 80 mil inscrições.

PENHORA

NEGOCIAÇÃO

A Justiça do Trabalho promoverá, de 15 a 19 de setembro, a 15ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Durante o período, as Varas do Trabalho e Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas realizarão audiências extras para tratar de processos que já estejam em fase de execução. A intenção é incentivar o acordo entre as partes. A execução é a etapa destinada à cobrança de dívida trabalhista reconhecida pela Justiça, mas que não foi paga espontaneamente pela parte que perdeu a ação. Nesse caso, a Justiça do Trabalho pode determinar a penhora de bens e de valores em contas bancárias pertencentes aos devedores.

RACISMO

APURAÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) enviou recomendação à Secretaria Municipal de Educação de Santarém para que esta afaste imediatamente a diretora da Escola Municipal São Miguel e abra processo disciplinar para investigar suposta prática de racismo institucional e atos discriminatórios contra alunos indígenas do povo Munduruku. A recomendação foi expedida após o MPF receber denúncias que revelariam, segundo o órgão, “um padrão sistemático de condutas discriminatórias, incluindo uso de linguagem e conceito pejorativos e estereotipados sobre povos indígenas, ameaças de exclusão do ambiente escolar e da própria comunidade”.

TRANSPLANTE

INEDITISMO

O Hospital Universitário João de Barros Barreto realizou a primeira captação de órgãos da história da instituição. Em um gesto de solidariedade em meio ao luto, os pais de uma criança internada na UTI pediátrica autorizaram a doação dos dois rins do paciente, após a confirmação de morte encefálica. O procedimento seguiu os protocolos da Organização de Procura de Órgãos e contou com o apoio da Central Estadual de Transplantes, da Sespa.

Em Poucas Linhas

► O deputado federal paraense Delegado Caveira (PL) ganhou destaque nacional. Foi dele a ideia de exibir, na Câmara, uma faixa onde se lia “Trump Make America Great Again” (“Trump, faça a América Grande Novamente”) durante a coletiva de imprensa que parlamentares bolsonaristas concederam para protestar contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, que proibiu reuniões de comissões durante o recesso parlamentar. A oposição tentou realizar as reuniões para aprovar moções de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

► O Comitê de Comércio Exterior do Pará realizou, nesta semana em Belém, a 2ª Reunião Ordinária de 2025, com foco na articulação de estratégias para consolidar a cultura exportadora no Estado. O colegiado é formado por 16 instituições, sendo 14 do poder público e duas da sociedade civil.

► O Pará terá um representante no Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) no biênio 2024-2026. Será o defensor público Johny Giffoni. Com forte atuação na defesa dos povos indígenas e dos direitos humanos, Giffoni foi indicado pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará e selecionado pela associação nacional da categoria.

► A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) divulgou, ontem, os números da movimentação de passageiros nos terminais hidroviários intermunicipais do Pará, nos primeiros 15 dias da Operação Verão 2025. A ação, que prossegue até o início de agosto, registrou a passagem de 57.761 pessoas pelos portos do Estado. Entre os dias 1º e 15 de julho, a maior movimentação foi registrada no Terminal Hidroviário de Belém, com 36.799 passageiros.

► Os tribunais de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) assinaram termo aditivo do acordo de cooperação para a execução de ações conjuntas voltadas à Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Entre as ações estão mutirões para levar orientação e serviços de cidadania, promoção de cursos, palestras e eventos para dar visibilidade e capacitar juízes, servidores e atores externos ao Judiciário em relação à política.