R70: 'Respeito se dá pela independência', diz Alexandre de Moraes em Fórum Empresarial

Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos. De 2016 a 2024 caiu número de moradores em casa própria quitada.

Receita libera consulta a quarto lote de restituição do IR. Cerca de 1,9 milhão de contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões.

LIMPEZA

Uma pesquisa da AtlasIntel, encomendada pela Ciclus Amazônia em junho deste ano, revelou que a limpeza urbana aparece em oitavo lugar como uma das principais preocupações dos moradores de Belém. Apenas 19,2% dos entrevistados citaram o tema entre os maiores problemas da capital paraense. A coleta e destinação de resíduos foram mencionadas por 14,2% dos participantes, ficando na 10ª posição do ranking. Já a criminalidade e a saúde lideram a lista, ambas com 53,6% das citações. O levantamento mostra ainda que a maioria dos entrevistados defende a criação de um aterro público, com regras claras de regulação e reversibilidade ao município após o término da concessão.

ACORDO

INCENTIVO

A partir desta segunda-feira (25) a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai ampliar os serviços de conciliação em demandas do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) e passará a receber, por meio da sua Procuradoria da Câmara de Negociação, Conciliação, Mediação e Arbitragem (PCAM), casos relacionados à ausência de comunicação de venda de veículos, situações em que o cidadão vende um veículo, mas não há comunicação formal ao Detran para início do procedimento de transferência da propriedade ao comprador. Também são tratados casos como transferência indevida de veículos e atrasos na emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ideia é garantir a solução de conflitos de forma mais rápida, sem a necessidade de judicialização.

GIGANTES

AMEAÇADAS

A campanha Proteja as Árvores Gigantes, que defende as maiores árvores já registradas na Amazônia com alturas entre 70 e 88 metros, lançou nota técnica alertando para as crescentes ameaças do garimpo na região e cobrando a adoção urgente de medidas efetivas de proteção dessas espécies.

Centenárias

A iniciativa, liderada pelo Instituto Mundo Que Queremos em parceria com mais de 20 organizações ambientais e pesquisadores, chama atenção para os riscos dentro e no entorno do Parque Estadual das Árvores Gigantes da Amazônia, unidade de conservação criada no fim do ano passado pelo governo do Pará. Na nota, as entidades afirmam que essas árvores centenárias, algumas com 600 anos, correm o risco de desaparecer antes mesmo de serem estudadas pela ciência e apresentadas ao mundo.

FLORESTA

CONCESSÃO

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) começou a discutir o Plano de Recuperação e Gestão da Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e a organização Systemica, vencedora da primeira concessão para reflorestamento de terras públicas no Brasil com aproveitamento de Créditos de Carbono de Restauração (ARR). O projeto prevê a concessão de 10,3 mil hectares na APA Triunfo do Xingu, em Altamira, município do oeste paraense.

INVESTIMENTO

A região ilegalmente desmatada será reflorestada por meio da iniciativa privada. Com prazo de concessão de 40 anos, o projeto prevê a recuperação de 10,3 mil hectares de floresta e o sequestro de 3,7 milhões de toneladas de carbono, o equivalente a 330 mil voos ao redor do planeta. De acordo com um estudo do governo paraense, o investimento estimado é de R$ 258 milhões. A expectativa é gerar uma receita de R$ 869 milhões, além de criar aproximadamente 2 mil empregos na região.

ESQUERDA

DEBATE

A direção nacional do Psol promove no próximo dia 28, em Belém, debates sobre os “Desafios da esquerda no século XXI: crise climática e transição ecológica”. A programação faz parte das comemorações dos 20 anos de fundação do partido, em setembro. Na pauta, temas como consequências dos eventos climáticos extremos. O encontro vai contar com a participação do líder indígena e secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena; e do ex-ministro de Minas e Energia da Colômbia, Osmar Andres Camacho; além de lideranças dos movimentos sociais, entidades sindicais e militantes de esquerda.

EM POUCAS LINHAS

► O Movimento de Contadores de Histórias da Amazônia (Mocoham) vai inaugurar no próximo sábado (30), às 9h30, a Biblioteca Comunitária Samaúma Mestre Simeão, na ilha do Combu, um espaço para cultivar saberes, fortalecer a oralidade amazônica e deixar que as histórias floresçam como árvores no tempo. O encontro vai reunir contadores de histórias, estudantes, professores e a comunidade do Combu e entorno.

► Ao longo desta semana, de segunda (25) a sexta-feira (29), o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza a sexta sessão do Plenário Virtual de 2025. No total serão apreciados e julgados 121 processos, entre atos para fins de registro, como concessões de aposentadorias e pensões e admissão de pessoal. Constam também na pauta prestações de contas.

► Será realizada hoje em Belém a cerimônia de instalação das três Varas do Juízo de Garantias, no Fórum Criminal de Belém. A cerimônia, no Fórum Criminal de Belém, terá a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Roberto Moura.

► Para comemorar os 200 anos de relações diplomáticas entre França e Brasil, o Museu Paraense Emílio Goeldi e a embaixada francesa promovem o seminário “Conexões Amazônicas: Pesquisas colaborativas entre Brasil e França”. O evento irá de 26 a 28 de agosto, no auditório Paulo Cavalcante, no Campus de Pesquisa. A programação inclui conferências, mesas-redondas e sessões de cinema.

► A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lança, nesta segunda, o Pacto pela Equidade Racial. Durante o evento serão apresentadas as ações da Sefa para cumprir com os compromissos assumidos no Termo de Adesão ao Pacto Pró-Equidade Racial, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) criada para combater a discriminação de raça por meio de ações de cooperação entre as instituições signatárias.