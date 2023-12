R70: “Remédio para combater a inflação é a redução dos juros.”

Churrasco brasileiro

Picanha brasileira é eleita o melhor prato do mundo em 2023 por ranking internacional, superando a pizza napolitana.

Riscos à saúde

Sociedades médicas pedem à Anvisa medidas contra uso indiscriminado de implantes hormonais, os “chip da beleza”.

Fernando Haddad, ministro da Economia



“Remédio para combater a inflação é a redução dos juros.”

Fernando Haddad, ministro da Economia, em café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira, acrescentando que, a partir de determinado ponto, “remédio vira veneno” e que queda da Selic é importante para estimular o investimento privado e elevar a oferta de produtos.

PARAENSES

PARDOS

Divulgados ontem, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam o Pará como o Estado com o maior percentual de brasileiros que se declaram pardos (69,9%). Já a maior proporção de autodeclarados brancos está no Rio Grande do Sul (78,4%) e o maior percentual de pretos foi registrado na Bahia (22,4%). Amarelos têm maior proporção em São Paulo (1,2%). Já Roraima tem mais indígenas (15,4%). A população parda é predominante em 3.245 municípios (ou 58,3% do total), seguida pela população branca, em 2.283 (40%). Mesmo correspondendo a menos de 1% da população total, os indígenas são o grupo predominante em 33 municípios.

INDÍGENAS

Uiramutã, localizado em Roraima, é o município com maior percentual de indígenas no Brasil. Dos 13.751 moradores, 96,6% se autodeclaram como povo originário. Em seguida aparecem Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, com 96,2%, e São Gabriel da Cachoeira, também no Amazonas, com 93,2%. No Pará, o município com maior percentual de indígenas é Jacareacanga, onde reinam os Mundurucus.

SALÁRIOS

ATRASO

Os servidores municipais de São João da Ponta, nordeste do Pará, estão vivendo dias difíceis com atrasos nos salários e ainda esperando o 13º salário, que deveria ter sido quitado no último dia 20; no entanto, só ontem, 22, foi paga a primeira parcela. Até semana passada, aliás, eles ainda não tinham recebido os salários de novembro, mesmo com muita pressão, inclusive com servidores batendo à porta do prefeito Floriano Coelho (MDB) que, pelo que se diz a uma só voz no município, aparenta não estar sensibilizado com a penúria e a revolta vivida pelos funcionários municipais, que dependem dos salários pagos pela prefeitura e que, aliás, são essenciais para a economia do município.

EDITAL

TECNOLOGIA

O Banco da Amazônia anunciou a abertura das inscrições para o edital de Seleção Pública de Pesquisa Científica e Tecnológica 2024. Com o objetivo de direcionar investimentos para projetos que irão gerar novos conhecimentos, tecnologias e inovação, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população na Amazônia, a instituição irá disponibilizar R$ 800 mil para impulsionar os projetos selecionados, dando prioridade a propostas que estejam alinhadas com a sua atuação na Amazônia Legal.

AÇAÍ

SONEGAÇÃO

Com o alto valor que o açaí produzido no Pará tem alcançado no mercado, nem mesmo o fruto escapa da ação de sonegadores. Fiscais de receitas estaduais apreenderam, nesta semana, 30 toneladas de açaí congelado que saíram de Belém com destino ao Rio de Janeiro. O valor da mercadoria é de R$ 328,8 mil.

FRAUDE

Uma das irregularidades é que a nota informava que o produto era o açaí popular, mais fino, e na verificação in loco, os fiscais descobriram que todo o açaí era do tipo médio, portanto, mais caro. As notas fiscais foram desconsideradas e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 71.020,80, referente ao ICMS e à multa. Além disso, a empresa emitente da nota fiscal foi suspensa do cadastro de contribuintes do Estado.

PLANBIO

BALANÇO

Lançado há um ano pelo Estado, o Plano Estadual de Bioeconomia (Planbio) está beneficiando mais de 67 mil pessoas, atendendo a 1.056 famílias e apoiando 275 negócios. O investimento até agora foi de R$ 34 milhões. As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Mais de 48% das 92 ações previstas para o período de quatro anos já foram realizadas, com 45 ações em execução no primeiro ano de implementação. Além das ações, 72 projetos promovidos pelo Planbio estão em andamento e 38 mil pessoas foram capacitadas.

MICROCRÉDITO

Uma das estratégias que será adotada para dar escala de execução ao Planbio é a oferta de microcrédito aos produtores familiares, como forma mais ágil de financiamento rural para as comunidades tradicionais, por meio do Banpará-Bio.



EM POUCAS LINHAS

► A Fundação Hemopa está mobilizando seus doadores até hoje para que ajudem a manter o estoque de fim de ano. O Hemopa é responsável pelo atendimento de mais de 200 hospitais públicos e privados no Estado.

► Sobre informação publicada na coluna, a JBS enviou nota afirmando que em “uma demonstração de confiança no potencial da pecuária do Pará”, as unidades de carne em Marabá, Redenção, Santana do Araguaia e Tucumã estão funcionando com capacidade máxima. A gigante do setor afirma ainda que não há previsão de fechamento de fábricas ou suspensão de contratos.

► Dados do IBGE apontam que o Pará atingiu 2,31 mil hectares de área cultivada, resultando numa produção de 15,04 milhões de toneladas e 525,40 milhões de frutos de abacaxi e coco-da-baía. O valor de produção estimado ficou em R$ 24,38 bilhões, ocupando a nona posição dentre as 27 unidades da federação, com participação de 2,76% do valor de produção nacional. Os dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM).

► A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que o Bosque Rodrigues Alves e a praça Milton Trindade, o Horto Municipal, terão funcionamento diferenciado neste fim de semana de Natal. Hoje, 23, o Bosque vai funcionar normalmente, das 8h às 14h; no domingo, 24, e na segunda-feira, 25, estará fechado.

► Com o fim da primeira fase do Plano de Desintrusão, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá, o governo anunciou que a partir de janeiro fará nova verificação e apreensão de gado que porventura ainda esteja na área.

► Já a Polícia Federal anunciou que dará continuidade aos inquéritos que foram abertos durante o processo de desintrusão e continuará em diligência para cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal.