R70: 'Realização de um sonho', diz Dorival Jr. ao assumir a Seleção Brasileira de futebol

“Hackers do Bem”

Programa abre vagas para formação gratuita de profissionais de cibersegurança. Objetivo é capacitar 30 mil jovens na área.

Trote do mal

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) expulsou quatro alunos por trote violento em universitária de 21 anos, que ficou em coma.

Dorival Jr (J. Bosco)

“Realização de um sonho.”



Dorival Júnior, novo técnico da Seleção Brasileira, terá a missão de levar o País ao Mundial de 2026.



TEMPO

BELÉM

Desde a sexta-feira, 5, Belém está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que significa previsão de chuvas intensas hoje e nos próximos dias, com extremos de até 100 milímetros por dia e ventos intensos, de 60 a 100 quilômetros por hora.

VOLUME

Para janeiro, a média mensal histórica de chuva é de 242 milímetros. Somente nos primeiros cinco dias do ano já choveu 96 milímetros, o equivalente a 40% do volume esperado para o mês, segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

ÁRVORES

QUEDAS

Moradores da Marambaia, especialmente os residentes em áreas próximas a bosques e matas, temem a queda de árvores com a intensificação das chuvas, até porque as ventanias estão cada vez mais fortes. Nesses temporais, de início de tarde, muita gente tem reclamado de telhas voando e curtos-circuitos na fiação elétrica por conta da movimentação de galhos.

AMAZÔNIA

APOIO

A iniciativa Amazônia+10, em parceria com o British Council, recebeu inscrições de propostas ao projeto Amazonia Brazil-UK Workshops Grants. Os selecionados receberão apoio financeiro de até R$ 320 mil para realizar eventos colaborativos bilaterais que envolvam pesquisadores do Brasil e Reino Unido e contribuam para o desenvolvimento sustentável da região amazônica.

FÓRUM

DISCUSSÕES

O Fórum Permanente pelo Protagonismo Amazônida, que reúne pesquisadores de vários estados da região, começou este ano com discussões acerca da Justiça Ambiental, em evento com a participação dos especialistas Ima Vieira, Rodolfo Bastos e Norbert Fenzl.

AGENDA

A próxima reunião do grupo está prevista para março e vai se concentrar em debates relacionados à ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento regional.

CÂMARA

SUCESSÃO

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), já começou a administrar sua sucessão, que ocorrerá somente em 2025, de modo a não perder a influência e o poder do cargo, como ocorreu com o antecessor, Rodrigo Maia. Para isso, precisa fazer seu sucessor, e quatro nomes de aliados já despontam: o líder do União, Elmar Nascimento (BA); o conterrâneo Isnaldo Bulhões, líder do MDB; o líder do PSD, Antônio Brito (BA); e o atual vice-presidente Marcos Pereira (SP), do Republicanos.

ORÇAMENTO

Nos planos de Lira está a vaga do rival alagoano Renan Calheiros no Senado, que estará em disputa em 2026. Até lá, Lira poderá ser mais um ministro de Lula quando deixar a presidência da Casa, ou se candidatar a comandar a poderosa Comissão Mista Orçamentária e se tornar o relator do Orçamento para 2026, ano de eleição geral, quando poucos duvidam que Lula tentará a reeleição. Mas para isso, é preciso preservar o poder e a influência na Câmara, cumprindo acordo e entregando o que promete.

MILITARES

VENEZUELA

O Comando Militar do Norte (CMN), com sede em Belém, segue nos preparativos para compor o 18º Contingente da Operação Acolhida, que desenvolve ações de assistência emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado pela crise humanitária na Venezuela.

AUXÍLIO

Serão 137 militares do CMN que garantirão o auxílio para os refugiados na cidade de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela. A previsão é que os militares embarquem do Pará até o final de março para a operação.

PEDRO

MOBILIZAÇÃO

O ex-titãs Arnaldo Antunes, a cantora Gaby Amarantos e a atriz Leandra Leal estão entre as personalidades que aderiram à campanha “Salve o Pedro”. O menino - filho do indigenista Bruno Pereira, morto no vale do Javari em 2022, e da professora da Universidade Federal do Pará Beatriz Matos – foi diagnosticado e será submetido a um transplante de medula óssea e, após o procedimento, vai precisar de um medicamento importado que ainda não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O custo estimado é de R$ 2 milhões. Lançada na semana passada, a campanha já conseguiu arrecadar em torno de R$ 1 milhão.

Em Poucas Linhas

► As direções dos hospitais Abelardo Santos e Santa Casa de Misericórdia afirmam que não procede a informação de que estariam com alas isoladas e prontas para receber pacientes com covid-19.

► Para garantir melhor destinação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), que são os royalties pagos pelas mineradoras, a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável (FPMin) trabalha pela aprovação do Projeto de Lei 2138/22. O projeto é do presidente da Frente, deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), que vincula a utilização desses recursos estritamente a despesas de capital para modificar a base econômica produtiva dos entes federados beneficiários. O PL já foi aprovado na Comissão de Minas e Energia da Câmara, na forma de substitutivo do relator Evair Vieira de Melo, membro da diretoria da Frente. A proposta, com participação do deputado federal Joaquim Passarinho (PL-PA), agora tramita na Comissão de Finanças e Tributação.

► Disponível gratuitamente, o livro digital “Tendências 2024 - Ideário aspiracional na era da hiperconexão”, da Oficina Consultoria, apresenta propostas sobre as tendências de comunicação atuais, como a inteligência artificial, comunidades digitais, ESG e trabalho híbrido. O e-book apresenta uma compreensão do novo momento da comunicação e desenvolve estratégias para atingir o público-alvo.

► A 4ª Feira de Negócios Empreende Castanhal está confirmada para o dia 18 no Espaço Coutinho. O evento reunirá empreendedores da região nordeste para aprendizado e networking.

► Clubes de fora da capital estão cada vez mais arrojados em suas contratações para o Campeonato Paraense. Destaque do Remo entre 2020 e 2022, o meia Felipe Gedoz, considerado jogador com “passe” caro, vai defender o Castanhal na competição.

► O gramado do estádio Mangueirão começou a receber reparos para suportar a sequência de jogos neste mês chuvoso.

► O Memorial da Cabanagem ficará com iluminação especial até o dia 12, quando Belém completa 408 anos.