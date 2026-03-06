R70: 'Questão de tempo', diz Trump sobre mudar as coisas em Cuba após guerra com o Irã

Tafenoquina

Foi instalada nesta semana, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a Comissão de Estudos sobre a Emancipação e Descolonização do Sistema de Justiça na Amazônia. O grupo terá 90 dias para elaborar um diagnóstico sobre as desigualdades estruturais e de acesso à Justiça na região. O estudo vai avaliar a necessidade do aumento de ampliação do número de varas federais, além da criação de uma instância recursal federal sediada na Amazônia. A comissão será presidida pelo deputado Fábio Figueiras (PSB), com Dirceu Ten Caten na relatoria. Integram também o grupo os deputados Iran Lima (MDB), Lívia Duarte (PSOL), Rogério Barra (PL), Nilton Neves (PSD) e Eliel Faustino (União Brasil). Após ser analisado pela Casa, o relatório final será enviado para os tribunais superiores e para o Congresso em Brasília.

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados desembarca em Belém no próximo dia 19 para encontro promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), na sede da entidade. A Comissão é presidida pelo deputado federal Joaquim Passarinho (PL-PA) que já confirmou presença. A iniciativa reunirá representantes do setor produtivo, especialistas e integrantes do poder público. Na pauta, temas como modernização dos marcos regulatórios, segurança jurídica para investimentos, sustentabilidade ambiental e os caminhos da transição energética.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) inicia na próxima segunda-feira (9) a campanha de arrecadação de livros da Coordenadoria de Educação Prisional (CEP) em 2026. Neste ano, o tema será “Doe conhecimento, cultive esperança”. A iniciativa segue até o dia 31 e contará com pontos de coleta na sede da secretaria e nas unidades prisionais do Estado.

O objetivo é fortalecer o acervo das bibliotecas do sistema penitenciário paraense que, atualmente, já contam com 60 mil exemplares, abrangendo literatura, obras técnicas, didáticas e materiais religiosos e motivacionais, grande parte formada por meio de campanhas de doação e parcerias institucionais.

Será inaugurado hoje o Polo Amazônico de Gastronomia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no Parque da Cidade, em Belém. O espaço sediará o curso de Tecnologia em Gastronomia da instituição, integrante do ecossistema do Vale Bioamazônico, iniciativa criada pelo Estado com o objetivo de transformar a biodiversidade em desenvolvimento sustentável.

Durante a programação serão recepcionados os alunos aprovados para as 60 vagas do curso de graduação, pioneiro entre universidades públicas da região Norte.

Os Dicionários Multimídia de Línguas Indígenas do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) conquistaram vaga na etapa final do 13° Prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologias Sociais, considerado um dos mais importantes do País. Ao todo, 148 projetos foram reconhecidos pela fundação. Os 40 finalistas já receberam o prêmio de R$ 65 mil e os sete vencedores serão anunciados no dia 29 de maio, numa cerimônia em Brasília.

O Centro Cultural Bienal das Amazônias, na rua Manoel Barata, retoma sua programação cultural no próximo dia 13, em Belém, com duas exposições inéditas e gratuitas. No térreo, o público poderá conferir “Meu tema sou eu”, do artista paraense Emmanuel Nassar, com curadoria de Vânia Leal. Já no primeiro piso, a mostra “A vida não é paisagem”, dos fotógrafos Nay Jinknss e Bruno Jungmann, tem curadoria de Keyna Eleison. A reabertura do espaço marca a retomada da agenda expositiva do Centro Cultural Bienal das Amazônias em 2026.

Para reconhecer a importância da participação feminina na sociedade e no sistema de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado (TJE) outorga na segunda-feira a Medalha Desembargadora Lydia Dias Fernandes a mulheres que contribuem para o fortalecimento da Justiça e da cidadania no Pará. A comenda faz reverência à desembargadora que foi a primeira mulher a presidir um tribunal de Justiça em nível nacional, no biênio 1979-1981.

Em Poucas Linhas

► Análise do Observatório da Indústria da Fiepa aponta expansão de vagas em ocupações industriais em janeiro, como alimentadores de linha de produção (+223), eletricistas de instalações (+124) e operadores de moagem (+76).

► A Arquidiocese de Belém, por meio do Seminário São Pio X, promove no sábado (7) missa com os amigos e benfeitores do Seminário Maior, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine. Durante a celebração será apresentada a identidade visual oficial do Jubileu dos 60 anos de edificação do Seminário.

► O governo do Pará formalizou, legalmente, a campanha estadual educativa sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes nas escolas das redes pública e privada. Entre as ações previstas estão a elaboração e distribuição de cartilhas informativas sobre o tema. A legislação também autoriza a formalização de convênios com o poder público para ampliar a execução da campanha e fortalecer as atividades educativas nas escolas paraenses.

► Ainda em manutenção, o espaço da Estação da Cidadania no shopping Pátio Belém continuará fechado nesta sexta-feira. O atendimento será retomado na segunda.

► Foi aberta ontem, em São Paulo, a etapa nacional do Festival Sesi de Educação, considerada a maior competição de robótica educacional do País. O Pará participa com uma das maiores delegações de sua história: são 96 integrantes, entre estudantes, técnicos e professores, distribuídos em oito equipes inscritas em todas as modalidades do torneio.

► Um projeto de lei que acaba de ser apresentado na Câmara dos Deputados prevê a capacitação de mulheres em técnicas de defesa pessoal, incluindo artes marciais, na tentativa de frear as violências doméstica e familiar, de gênero e urbana. O PL 785/2026, de autoria do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), institui o Viva - Programa Nacional de Defesa Pessoal para Mulheres, com parcerias governamentais e institucionais e baseado em números cada vez mais crescentes da violência contra a mulher, em especial de feminicídios.