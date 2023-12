R70: 'Quero viver em um mundo onde o perdão exista', diz Carla Madeira

Vestibular 60+

A UnB abre nesta terça-feira, 26, as inscrições do vestibular para pessoas com 60 anos ou mais. São ofertadas 136 vagas.

Sono ruim

Não dormir o suficiente pode causar ansiedade e até depressão, indica estudo da Universidade Estadual de Montana, nos EUA.

“Quero viver em um mundo onde o perdão exista.”

Carla Madeira, escritora brasileira mais vendida no ano, autora do livro “Tudo é Rio”, sucesso que teve os direitos vendidos para o cinema e não sai das vitrines das livrarias.

TEMPO



FERIADÃO

O Instituto Nacional de Meteorologia na Amazônia divulgou a previsão do tempo para o período entre os dias 20 deste mês e 18 de janeiro de 2024, nos estados do Pará e Amazonas. De acordo com o Inmet, os estudos apontam alto índice de chuvas e condições mais úmidas do que o normal em grande parte da região Norte. Especialmente para a Região Metropolitana de Belém (RMB), dos dias 23 a 26, ou seja, durante a festividade natalina, a previsão é de tempo nublado no período da manhã, com possibilidade de chuvas fortes isoladas no período da tarde e à noite. As temperaturas nesse feriadão vão variar entre 23ºC e 24ºC, com máxima de 34ºC. No geral, o estudo apontou previsão de bons níveis de armazenamento de água no solo da Amazônia para o mês de janeiro.

AMAZÔNICO

Aliás, vale lembrar que o verão começou na sexta-feira, 22, em todo o hemisfério sul, mas por aqui estamos no “inverno amazônico”, período com mais chuvas. Mesmo assim, na região Norte do País, entre os meses de janeiro e março, as temperaturas podem ficar até 1ºC acima da média histórica. Em relação às chuvas, os Estados do Acre, de Roraima, do Amapá e o sudoeste do Amazonas devem ter volumes próximos ou acima da média no trimestre.

CHINA

CONVÊNIOS

Na última quinta-feira, 21, saiu a autorização para que seja feita, pelo porto de Vila do Conde, em Barcarena, a entrada da primeira carga de biofertilizantes do projeto de recuperação de solos e áreas degradadas no Pará, fruto de convênio da Hohai University, em Jiangsu, leste da China, com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). Agora, o governo chinês, também por meio do Sino-Lac Amazônia, está mirando um convênio com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), para atender à crescente demanda por alimentos no país.

EXPORTAÇÃO

Nessa direção, estão sendo realizadas sondagens junto à universidade para definir quais são os produtos com real potencial para exportação, a partir do Porto de Santarém. A lista de produtos deve incluir pescado, ativos da floresta e, futuramente, as pérolas para a indústria cultivadas em ostras da região.

MARAJÓ

SERINGAIS

Um total de 520 extrativistas de borracha natural dos municípios de Anajás, Melgaço e Portel - no Marajó - foram treinados para atuar como multiplicadores das ações do projeto Reativação dos Seringais Nativos do Arquipélago do Marajó - “Marajó Sustentável”.

PROJETO

A iniciativa é executada por uma missão interinstitucional formada pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap) e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), com a participação do Banco da Amazônia (Basa). O projeto “Marajó Sustentável”, lançado em novembro de 2022 pelo Governo do Pará, capacita extrativistas para a cadeia produtiva da borracha - da extração à comercialização. Os trabalhadores ampliam a renda sem precisar devastar a floresta.

PARÁ

CONTAS

O Relatório de Gestão Fiscal em Foco (RGF), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), aponta que, até agosto deste ano, o Pará apresentou nível de endividamento de 16% e gastos com pessoal de 48,48% em relação à Receita Corrente Líquida (RCL).

EQUILÍBRIO

De acordo com a Sefa, os dados demonstram que o Pará, além de conseguir manter o equilíbrio fiscal, deverá cumprir, até agosto de 2024, as metas assumidas em outubro de 2023 junto à STN, que são: disponibilidade de caixa livre/liquidez de 88,22%; gastos com pessoal de 52,02% e nível de endividamento de 24,72%, ao fim do exercício de 2023.

DÍVIDA

Na prática, isso significa que a dívida pública é inferior aos recursos que o Estado do Pará tem no mercado financeiro, sendo que até agosto deste ano o Pará ocupava a quinta posição entre os entes brasileiros no resultado alcançado de Dívida Consolidada Líquida (DCL), atrás de Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo e Paraná. Em relação à Dívida Pública, o Pará deverá chegar ao fim de 2023 com um estoque de R$ 8,05 bilhões devido ao ingresso de R$ 3,9 bilhões de novas operações de crédito no último quadrimestre.

Em Poucas Linhas

► O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o advogado Tiago Sefer juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará). O decreto foi publicado na edição extraordinária de sexta-feira, 22, do Diário Oficial da União (DOU). Sefer assume a vaga deixada por Rafael Fecury Nogueira, que ascendeu a juiz titular.

► Neste sábado, Lula nomeou Selma Leão para o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), na vaga deixada pelo desembargador do trabalho Mario Leite Soares, que se aposentou. Selma Leão era a única mulher na lista tríplice enviada pelo TRT8 ao presidente e contou com amplo apoio.

► Confiante na sua indicação para ser candidato do governador Helder Barbalho (MDB) a prefeito de Santarém, o ex-deputado José Maria Tapajós estaria trocando de partido ainda este ano: sai do PP e ingressa no MDB.

► Finalmente o prefeito de Capitão Poço, João Tonheiro (PL), aceitou receber a ambulância conseguida para o município com recursos federais de emenda parlamentar da deputada federal Alessandra Haber (MDB), primeira-dama de Ananindeua.

► Neste mês de dezembro, a prefeitura encaminhou a papelada para que fosse feito o pagamento e a doação da ambulância, no valor exato de R$ 241.316,00. Nos bastidores da política, a informação é de que a resistência em receber a ambulância residia no fato de que o prefeito acredita que a ação da deputada favorecerá, na visão do eleitor, o deputado estadual Erick Monteiro (PSDB), que já retornou com seu domicílio eleitoral para a cidade natal e anunciou pré-candidatura a prefeito.

► A Operação Sumaúma, da Polícia Rodoviária Federal, destruiu dezenas de fornos de carvão e apreendeu mais de mil metros cúbicos de madeira ilegal em Dom Eliseu. Foram registradas 19 ocorrências de crimes ambientais no município.

► A todos os leitores, nossos melhores votos de um Natal de paz e união.