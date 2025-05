R70: 'Quero uma Igreja unida, que seja fermento para um mundo reconciliado', diz Papa Leão XIV

Fraude

Em três dias, o INSS recebeu 1,3 milhão de respostas de aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios..

Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.864, realizado neste sábado. O prêmio acumulado é de R$ 100 milhões.

DEFENSORES

FALTA

Balanço divulgado pela Defensoria Pública da União indica um aumento de quase 20% no número de atendimentos no ano passado, com um recorde de 29,5 milhões de registros. Em todo o Brasil, os defensores públicos também foram responsáveis por 25,9 milhões de manifestações processuais, o que representa um crescimento de 45,3% em relação a 2023. Apesar dos números, as defensorias públicas ainda não estão presentes em boa parte do território nacional, desrespeitando a Constituição de 1988. Atualmente, apenas 52% das comarcas brasileiras são regularmente atendidas. Entre os Estados onde há carência de defensores estão o Pará, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

MERENDA

FALTA

O município de Jacareacanga (PA) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) são alvos de ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) cobrando o fornecimento imediato de merenda às escolas indígenas localizadas no município. A falta de alimentos, segundo o MPF, está atingindo crianças e adolescentes do povo Munduruku. Na ação, o órgão informa que a licitação para compra dos alimentos destinados à merenda escolar não é feita desde o ano passado e que várias escolas não estão recebendo merenda.

RECURSOS

De acordo com a autora da ação, a procuradora da República Thaís Medeiros da Costa, a falta de merenda escolar tem sido registrada, apesar de o município ter recebido regularmente os recursos federais destinados especificamente para alimentação em escolas indígenas. Só neste ano, Jacareacanga já teria recebido mais de R$ 600 mil do FNDE para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), sendo aproximadamente R$ 355 mil destinados especificamente à alimentação escolar indígena.

FRAUDES

CAMPEÃO

O Pará liderou, no mês de fevereiro, as estatísticas do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian na região Norte, segundo dados divulgados na semana passada. No período, foram 37.944 registros, o equivalente a uma tentativa de golpe por minuto. O Estado também teve o segundo maior crescimento anual da região, com alta de 48,3%, atrás apenas do Amazonas, que teve um aumento de 48,7%. O Indicador aponta que, ao todo, a região Norte do país registrou 81.553 diligências, o equivalente a 7,3% do total nacional. A frequência média na região é de uma tentativa a cada 7,8 minutos, com alta média de 45% em relação ao mesmo período de 2024.

ARCEBISPO

RECEPÇÃO

Católicos de Belém recebem hoje Dom Júlio Endi Akamine, designado pelo Papa Francisco como o novo Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese. Dom Júlio deve desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém por volta das 20h20 e será recepcionado pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, além de outros membros do clero e devotos. Dom Júlio será o substituto de Dom Alberto Taveira, que completa 75 anos no próximo dia 26 e deve se aposentar da função.

TORCIDA

APOIO

A torcida do Remo fez bonito e compareceu em peso ao estádio Antônio Accioly, em Goiânia, transformando a casa do Atlético-GO, adversário da vez pela Série B, em território quase remista. O clube paraense dominou a partida durante o tempo regulamentar e os sete minutos de acréscimo concedidos pelo árbitro geraram muita reclamação. O gol de empate, aliás, veio aos 50 minutos do segundo tempo, deixando revoltados os torcedores, já que a vitória daria ao Leão a liderança da Segundona. Apesar da frustração, a torcida não desanimou e continuou apoiando o time remista, que saiu de campo aplaudido.

GENÉTICA

ORIGEM

Estudo genético liderado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) confirmou que a região Norte é a que possui maior percentual da população com ancestralidade indígena. Já no Nordeste, o maior percentual é de pessoas com origem africana. Os dados, divulgados na semana passada, mostram que cerca de 60% dos brasileiros têm ancestralidade europeia, 27% têm origens africanas e 13% indígena. No Pará, de acordo com o estudo, 25,62% da população tem origem africana; 41,71% europeia e 32,67% descende dos povos nativos.

Em Poucas Linhas

► As notícias sobre o 1º foco de gripe aviária em uma granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, já estão impactando a venda de frango nas feiras e mercados do País. Especialistas garantem, contudo, que o consumo do produto no Brasil continua sendo seguro.

► A prefeitura de São Domingos do Capim firmou Protocolo de Intenções com a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) para a execução conjunta de uma série de atividades e a elaboração de ferramentas para o desenvolvimento do município. O protocolo prevê a realização de um seminário local a fim de melhor entender as potencialidades e demandas do município, e também as condições de infraestrutura e logística necessárias para atrair investimentos e negócios. Ao final, será elaborado um Guia do Investidor, documento que reunirá informações estratégicas para facilitar a instalação de novos empreendimentos no município. O guia mapeia e apresenta as principais cadeias produtivas e oportunidades de investimentos no município.

► A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) reordenou o modelo de atendimento no Hospital Regional Público do Marajó, localizado em Breves. A unidade passa a receber livre demanda, conhecida como sistema “porta aberta”, para ortopedia. Ou seja, os pacientes poderão ser recebidos sem necessidade de agendamento prévio.

► Assentados da reforma agrária do município de Mãe do Rio estão se preparando para fornecer alimentos para a merenda escolar, via Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), e para entidades sociais do município, via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Eles contam com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) e poderão receber crédito rural das linhas A do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e Acredita, via Banco da Amazônia (Basa).