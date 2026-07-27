Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Quero pacificar o País', diz Ronaldo Caiado, candidato a presidente

Ronaldo Caiado, oficializado como candidato à Presidência pelo Partido Social Democrático (PSD), reafirmou ontem que pretende dar um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso seja eleito

Meio ambiente

Uma capivara com uma flecha cravada no corpo foi resgatada na Represa Guarapiranga, em São Paulo.

Extraterrestres

Sinais de vida alienígena podem estar escondidos em faixa de rádio pouco explorada, diz novo estudo do Reino Unido.

PESSOAL

LIMITE

O Tribunal Superior Eleitoral fixou os limites para a contratação direta ou terceirizada de pessoal destinado à militância e à mobilização de rua nas eleições de 2026. Nos municípios com até 30 mil eleitores, o teto corresponde a 1% do eleitorado. Acima desse número, são permitidas 300 contratações, acrescidas de uma vaga para cada mil eleitores excedentes. Os quantitativos constam na Portaria, assinada pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques.

CRIME

A contratação de pessoal acima dos limites definidos pelo TSE pode resultar em investigação por abuso de poder econômico e na cassação do registro ou do diploma do candidato. O descumprimento deliberado também pode ser enquadrado como corrupção eleitoral, conforme o artigo 299 do Código Eleitoral. Não entram no cálculo os militantes voluntários, o pessoal administrativo interno, os fiscais e delegados credenciados para o dia da votação e os profissionais responsáveis pela defesa jurídica das candidaturas.

VICE

PRESSÃO

O anúncio, feito pelo PT, de que o deputado Dirceu Ten Caten será o vice na chapa encabeçada pela governadora Hana Ghassan na disputa à reeleição não arrefeceu as especulações em torno do cargo. Partidos aliados ainda pressionam o MDB para que haja mudança nesse desenho. Há pressão também de grupos como o setor produtivo encabeçado pelo agronegócio e as igrejas evangélicas, especialmente a Assembleia de Deus. As especulações devem se estender até 5 de agosto, prazo final para que as legendas homologuem as chapas . O MDB de Hana marcou convenção para 1º de agosto no ginásio Mangueirinho. Na mesma data, será realizada a convenção do PT que, nesta eleição, está reunido em federação com PCdoB e PV.

CONVENÇÃO

Já o Podemos do ex-prefeito de Ananindeua Daniel Santos marcou convenção para 4 de agosto. Daniel ainda não anunciou o vice, mas há indicativos de que a escolha deve recair sobre uma mulher possivelmente do interior do Estado.

VANTAGEM

ETANOL

Abastecer um tanque de 50 litros com etanol custa, em média, R$ 234 em Belém, contra R$ 318 com gasolina, diferença de R$ 84, segundo simulação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

GASOLINA

Apesar do menor desembolso, a gasolina ainda apresenta melhor custo por quilômetro rodado. O etanol na capital corresponde a 73,6% do valor da gasolina, acima da referência de 70% utilizada pela ANP. Para alcançar a paridade econômica, o litro do etanol deveria custar cerca de R$ 4,45 em Belém.

MULHERES

CAMPANHA

A jornalista Ursula Vidal, ex-secretária de Cultura do Pará e pré-candidata à Câmara dos Deputados pelo PSB, foi selecionada para integrar o Programa Lidera 40, iniciativa nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o objetivo de fortalecer candidaturas femininas para as eleições deste ano. A legenda escolheu 15 mulheres em todo País para receberem acompanhamento estratégico em áreas como comunicação, realização de pesquisas qualitativas e consultoria jurídica.

IMPOSTO

ATUALIZAÇÃO

O Estado do Pará atualizou o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (RICMS/PA). A medida, publicada no Diário Oficial na semana passada, altera dispositivos da legislação tributária estadual para adequar as normas do Pará às mudanças aprovadas no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

ICMS

As alterações promovem a atualização das regras aplicáveis às operações sujeitas ao ICMS, harmonizando a legislação estadual com as normas nacionais que disciplinam a emissão de documentos fiscais eletrônicos e outros procedimentos tributários. A iniciativa busca garantir maior segurança jurídica, padronização e modernização dos processos fiscais, acompanhando as mudanças implementadas em todo o País.

EM POUCAS LINHAS

► No Pará, 919 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026 utilizarão o nome social, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O recurso permite que pessoas transgênero, transexuais e travestis sejam identificadas, no título eleitoral e no caderno de votação, pelo nome com o qual se reconhecem.

► A Controladoria-Geral do Estado promoverá, de 27 a 30 de julho, o plantão de atendimento voltado para Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (Sispatri), referente ao ano-base 2024 (exercício: 2025). A ação ocorrerá no auditório do Centro Administrativo do Estado (CEADE), em Belém, das 08h30 às 12h. Durante a iniciativa, os servidores públicos estaduais receberão orientações e poderão acessar o sistema para garantir a regularização no Sispatri.

► Levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios aponta que 206 municípios já foram afetados pelos efeitos do El Niño. Ao todo foram 240 decretações de situação de emergência em 13 Estados, causados por temporais, inundações, enchentes, secas, estiagens e incêndios florestais. Dos R$ 3,5 bilhões em prejuízos, a CNM identificou que R$ 3,4 bilhões foram no setor privado. Mais de 537,2 mil pessoas foram afetadas.

► A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, de Defesa Comunitária e Cidadania, da Infância, Juventude e dos Idosos de Barcarena, instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar a fixação e a criação de políticas públicas voltadas ao cumprimento de condicionantes socioeconômicas em licenciamentos ambientais no município de Barcarena. O documento reconhece que o polo industrial do município “gera impactos ambientais sinergéticos, o que exige a integração entre órgãos estaduais e municipais na organização das condicionantes socioeconômicas”.