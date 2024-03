R70: 'Quero agradecer aos pacifistas do mundo inteiro!', diz ator vencedor do oscar

Médicos

Entram hoje em vigor as novas regras da publicidade médica estabelecidas na Resolução 2.336/2023 do (CFM).

Supremo

O STF volta a julgar, dia 13, recurso que discute a aplicação do direito da licença-maternidade à mãe não gestante em união homoafetiva.

Cillian Murphy (J. Bosco)

"Quero agradecer aos pacifistas do mundo inteiro!”



Cillian Murphy, vencedor do Oscar de melhor ator pela atuação em “Oppenheimer“, cinebiografia do criador da bomba atômica J. Robert Oppenheimer.

COP

PREPARAÇÃO

Grandes nomes da política, economia e meio ambiente deverão passar pela capital paraense nos próximos dias 15 e 16, quando será realizado o primeiro grande evento preparatório para a CO 30. Trata-se da “Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia”, realizada pela Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania (ADJC). Já confirmaram presença a secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Edel Moraes; os professores Ricardo Galvão, presidente do CNPq e Eron Bezerra, diretor do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas; além do governador do Pará, Helder Barbalho, e de representantes dos ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Meio Ambiente (MMA). A programação será realizada na Universidade da Amazônia (Unama), no campus Alcindo Cacela, e as inscrições estão abertas.

ILHAS

INVESTIMENTOS

As ilhas do Combu e de Cotijuba, que integram a capital paraense, estão recebendo do governo do Pará reforços de investimentos, especialmente nas áreas da produção rural e do turismo, a partir de um trabalho integrado entre um conjunto de secretarias estaduais. As ações devem aumentar este ano, em virtude da COP 30. A Emater está fornecendo para agricultores e extrativistas de Cotijuba os Cadastros Ambientais Rurais (CARs), que permitem o acesso ao crédito rural, à regularização fundiária, aos mercados institucionais de comercialização, entre outras políticas públicas, além de qualificações e atendimento contínuo a mais de 50 famílias.

CACAU

Já na ilha do Combu, entre as produções acompanhadas, a safra de cacau ganha destaque, podendo chegar a 300 quilos produzidos de dezembro a junho.

QUALIFICAÇÕES

Além disso, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) promove qualificações para os prestadores de serviços turísticos no Combu, para aprimorar a inscrição dos serviços no Cadastur 3.0, o cadastro nacional do Ministério do Turismo.

BOVINOS

RASTREIO

Buscando parâmetros para elaborar um projeto que será referência no País, o Conselho Gestor do Sistema de Rastreabilidade Bovídea percorreu, na última semana, a região sudeste do Pará.

ESTRATÉGIA

A equipe fez visitas técnicas às empresas que já possuem implantada a identificação individual dos animais. As visitas se deram nos municípios de Marabá, Xinguara e Rio Maria, escolhidos estrategicamente por concentrarem estabelecimentos frigoríficos que já implementam o programa de rastreamento, que incluem as propriedades de onde compram os bovinos.

VISITAS

Dois frigoríficos instalados na região, que estão entre os maiores do Brasil, foram visitados. No primeiro deles, em Marabá, os técnicos conheceram o programa de “Escritórios Verdes”, que atua com a regularização ambiental das propriedades fornecedoras por meio de consultorias, além de apresentarem o projeto de identificação eletrônica dos bovinos realizada na empresa, com tecnologias de rastreio, como o brinco inviolável. No segundo, em Rio Maria, foi apresentado o Programa de Rastreabilidade Individual e Monitoramento de Indiretos (PRIMI), no qual a empresa inicia o rastreio no curral e termina no abate, dentro do frigorífico, onde o animal é identificado por etiquetas.

HOMENAGEM

ASSEMBLEIA

A Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para criar na Casa a “Medalha do Mérito Evangélico”, que levará os nomes dos fundadores da Assembleia de Deus em Belém, os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren. A proposição, de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), foi votada em modalidade simbólica e aprovada de maneira unânime. A escolha dos agraciados, com base em atuação de cunho evangelístico no Brasil ou com reflexo mundial, ocorrerá por meio dos membros do Colégio de Líderes da Câmara. O parlamentar paraense também já apresentou requerimento para a realização de sessão solene no plenário Ulysses Guimarães em homenagem à Assembleia de Deus da capital paraense, a igreja-mãe, pelos 113 anos de fundação.

EM POUCAS LINHAS

► Faleceu no último sábado o empresário Nelson Lage Gomes, um dos pioneiros no setor de transporte coletivo em Belém e região metropolitana. Ele foi o fundador da Viação Forte, em 1968, junto com o sócio e irmão Antônio Gomes, também já falecido. A empresa viria a se tornar uma das maiores da cidade, conectando as novas áreas de expansão da região de Ananindeua ao centro de Belém, levando desenvolvimento para o que antes eram áreas distantes do centro da capital.

► Pesquisa do Dieese sobre mercado de trabalho formal no Pará aponta que em 2023 foram feitas 137.499 admissões de mulheres, contra 121.660 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 15.839 postos de trabalho formais ocupados por mulheres. O estudo também atesta que o saldo total de postos de trabalho com representação feminina foi de 35,3% em relação ao resultado de todo o ano. Os dados têm como base informações oficiais do Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e apontam que os setores com contratação de destaque são serviço, comércio e indústria.

► O BNDES, o Fundo Amazônia e o Ministério do Meio Ambiente estarão hoje na reserva Grande Pracuuba, em Curralinho, no arquipélago do Marajó, lançando o projeto Sanear Amazônia, para abastecimento de água nas comunidades da região. O evento terá a presença da secretária nacional de povos tradicionais do MMA, Edel Moraes, que é filha do Marajó.

► A prefeitura de Belém tenta acelerar as reformas das praças Batista Campos e Dom Alberto Ramos, na Marambaia. A correria é, primeiro, para garantir o cronograma de obras para a COP 30. As obras das feiras do Ver-o-Peso, de São Brás e o complexo do Mercado da Pedreira também terão prioridade para conclusão nos próximos meses.