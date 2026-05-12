R70: 'Queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará', diz Ciro Gomes

Em baixa

O lucro líquido da Petrobras teve queda de 7,2% no 1° trimestre deste ano. Ao todo, foram R$ 32,7 bilhões.

Endividamento

Mais de R$ 1 bilhão em dívidas já foram renegociadas pelo programa “Desenrola 2.0”, lançado na semana passada.

ALERTA

VACINAÇÃO

O Pará ainda está longe de atingir a meta de vacinação contra a Influenza. Até o momento, de acordo com dados oficiais, apenas 43% do público-alvo foi imunizado no Estado, enquanto a meta do Ministério da Saúde é alcançar pelo menos 90% de cobertura entre os grupos prioritários. A campanha começou em novembro de 2025 e até agora, mais de 755 mil pessoas foram vacinadas, mas o objetivo é imunizar 1,7 milhão de paraenses, principalmente crianças menores de seis anos, idosos e gestantes, considerados mais vulneráveis às complicações da gripe.

PROTEÇÃO

Para ampliar esses números, a Secretaria de Estado de Saúde mantém a campanha e está intensificando a divulgação. A vacina protege contra os vírus Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, reduzindo internações e complicações graves causadas pela doença. A imunização é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todo o Estado.

AVE

GRIPE

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) divulgou nota confirmando um caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no município de Anajás, no Arquipélago do Marajó. Segundo a nota, a gripe aviária foi identificada em um pato-do-mato que apresentou sinais clínicos compatíveis com a doença. A Adepará afirma, contudo, que o caso é isolado e não afeta a avicultura comercial do Estado.

DIREITA

MOBILIZAÇÃO

O pré-candidato à presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro confirmou presença em Belém no próximo dia 25 de maio. A viagem foi programada para marcar o início da mobilização da direita paraense com vistas às eleições de outubro deste ano.

AGENDA

Na capital do Estado, Flávio participará de ato de lançamento oficial da pré-candidatura do deputado federal Éder Mauro ao Senado. O evento também vai reunir Rogério Barra, deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, além da vereadora Ágatha Barra, todos do grupo bolsonarista.

MOSQUEIRO

AMEAÇA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) foi à Justiça contra o município de Belém juntamente com uma empresa do setor turístico em razão de obras irregulares realizadas nas orlas e praias do distrito de Mosqueiro.

DEGRADAÇÃO

Na ação, o MPE afirma que o local foi transformado em “cenário de desordem urbanística e degradação ambiental em diversas praias da região”. A Ação Civil Pública está tramitando na 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Belém e o MPPA pede liminar para suspender as obras alegando que as irregularidades podem causar prejuízos irreversíveis às praias. Entre as irregularidades listadas estão a construção de piscinas em área de praia; instalação de estruturas fixas de concreto, como barracas e quiosques e implantação de fossas sépticas próximas à faixa de areia.

VIRGÍNIA

CRÍTICA

O vereador por Ananindeua, Neto D’Ippolito (PV) decidiu inovar. No dia das mães, saiu distribuindo produtos da marca de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca, para lideranças do seu grupo político. A programação, divulgada nas redes sociais, porém, gerou repercussão negativa e levantou críticas pela falta de valorização de empreendedoras locais, especialmente mães que sustentam suas famílias com vendas de catálogo e pequenos negócios na cidade. Para os internautas, a iniciativa poderia ter priorizado o fortalecimento da economia local em vez da promoção de uma marca nacional.

BARCARENA

MAPA

O município de Barcarena será o primeiro da região Norte a receber o lançamento do “Mapa de Riqueza de Espécies 2025” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O evento será na quarta-feira, 13 de maio de 2026. Também em Barcarena, será realizada a segunda Prova Piloto do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. O mapa-múndi “Riqueza de Espécies 2025” reúne informações sobre a biodiversidade global, com base no indicador de riqueza de espécies.

EM POUCAS LINHAS

► Segue repercutindo nas redes sociais o vazamento do documento com as diretrizes de comunicação da prefeitura de Belém. A organização de um fluxo para as informações é parte do trabalho das assessorias, mas no caso da gestão de Igor Normando, o que chama a atenção é a tentativa de controlar o que a mídia publica e decisão de ignorar a maioria dos questionamentos da imprensa, em sua maioria, provocados por demandas da população. Em um dos trechos, o documento amplamente divulgado nas redes sociais após o vazamento, afirma que “nenhum secretário ou gestor deve se posicionar publicamente sem alinhamento prévio com a coordenação de comunicação”. Aliás, nos bastidores, o que tem repercutido também são as reclamações de assédio moral em diferentes áreas. O prefeito Igor Normando e os asseclas são classificados como “pessoas impossíveis de se trabalhar”.

► Bem na linha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, o secretário executivo de Ordem Pública de Belém, João Vitor Magalhães, a quem cabe zelar pelo cumprimento do código de postura do município, foi flagrado estacionando carro em uma vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PCD). Magalhães foi flagrado infringindo a norma quando saia de uma farmácia.

► O município de Faro será o próximo a receber a ação itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP). O atendimento será feito no período de 18 a 22 de maio no Fórum da Comarca do município.

► A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) inutilizou cerca de 500 quilos de polpas de frutas apreendidas em uma agroindústria de São Domingos do Capim, nordeste paraense, durante operação conjunta com a Vigilância Sanitária municipal. Durante a operação, os fiscais também identificaram a realização de abate clandestino de frangos e suínos no mesmo espaço utilizado para o processamento dos alimentos, o que representa risco de contaminação cruzada.