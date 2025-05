R70: 'Queremos ser uma Igreja sinodal, uma Igreja que avança, uma Igreja que busca sempre a paz'

Carla Zambelli

STF começa a julgar a deputada federal nesta sexta-feira por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Mercado de trabalho

Pequenos negócios abrem 42 mil vagas e lideram geração de empregos no Brasil, aponta levantamento do Sebrae.

COOPERAÇÃO

SUSTENTÁVEL

Representantes diplomáticos da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) estão em visita oficial a Belém, com o objetivo de estreitar laços bilaterais e avançar na construção de um Termo de Cooperação Técnica com o Estado do Pará. A agenda inclui parcerias nas áreas de desenvolvimento sustentável, economia verde, turismo e intercâmbio comercial. A delegação, que inclui representantes do Vietnã, Camboja, Indonésia, Timor-Leste, Tailândia, Malásia e Singapura, foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará (Sedeme), Paulo Bengtson, e pelo embaixador Unaldo Vieira de Souza, coordenador de Relações Internacionais do Pará em Brasília.

RESULTADOS

Durante o encontro, Bengtson destacou o potencial econômico do Estado, que ocupa a segunda posição na produção mineral do País, com 302,9 milhões de toneladas registradas em 2024. O secretário também apresentou os resultados do programa de incentivos fiscais, que hoje beneficia 210 empresas instaladas em mais de 50 municípios paraenses. As projeções incluem a geração de 4.765 empregos diretos, investimentos fixos de US$ 388 milhões, massa salarial de US$ 122 milhões e receitas que superam US$ 19,4 bilhões, de acordo com a Secretaria Operacional de Incentivos Fiscais (Secop).

CUPULATE

IMPULSO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) está em fase de articulação de uma parceria estratégica com a empresa internacional Jungle Delights, especializada em produtos similares ao chocolate, para impulsionar a produção e exportação do cupulate — derivado das sementes do cupuaçu. A iniciativa visa fortalecer a bioeconomia regional e inserir o produto amazônico em mercados internacionais, como Europa e Estados Unidos.

PLANTA

Além do acordo comercial, também está sendo avaliada a instalação de uma planta industrial da empresa no território paraense.

ALTERNATIVA

O cupulate tem ganhado destaque como alternativa sustentável ao chocolate, por apresentar sabor e textura semelhantes ao cacau, mas com menor impacto ambiental e sem cafeína em sua composição. Produzido principalmente em regiões como Tomé-Açu, Altamira e Marajó, o cupulate aproveita uma parte do fruto que normalmente seria descartada, promovendo o uso integral dos recursos.

PRODUÇÃO

A produção envolve comunidades rurais e ribeirinhas, que vêm se beneficiando com a geração de trabalho e renda a partir dessa cadeia produtiva inovadora e de alto valor agregado.

VOOS

OPERAÇÕES

Durante o “I Seminário de Segurança e Defesa da Amazônia Oriental no contexto da COP 30”, realizado em Belém, a Força Aérea Brasileira (FBA) relembrou os dados da “Operação Covid-19”, realizada com a missão de integrar o País. Os números dão a dimensão da complexidade da operação: foram 6.225 horas de voo, 5.018 toneladas de carga transportadas e 11.710 pacientes transportados. A soma dos voos dessas operações é equivalente a dar 107 voltas em torno da Terra. O evento foi realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Na mesma ocasião, ao falar sobre os desafios para a COP 30, a FAB informou que já foi consultada por uma delegação estrangeira sobre a possibilidade de trazer oito aeronaves com 900 pessoas para Belém. A estimativa é que durante a COP, 80 aeronaves pousem por dia na capital paraense.

APOSENTADOS

GOLPES

A Polícia Civil do Pará prestou apoio à Polícia Civil de Santa Catarina na operação “Aposentadoria Segura”, deflagrada na manhã de ontem. Coordenada pela Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/SC), a ação cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em Belém, Ananindeua e Capanema, além de Florianópolis (SC). Os investigados se apresentavam como servidores do INSS para obter dados pessoais de aposentados. Com essas informações, os criminosos abriam contas bancárias em nome das vítimas e contratavam empréstimos consignados. O prejuízo para vítimas em Santa Catarina é estimado em R$ 100 mil. Mas, com a inclusão de vítimas de outros estados, o montante supera R$ 10 milhões.

EM POUCAS LINHAS

► Em Brasília, o governador Helder Barbalho se reuniu ontem com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para apresentar o plano de expansão da rede hospitalar do Estado e reforçar a parceria com o governo federal para fortalecimento da saúde pública no Pará. Estão sendo entregues mais de 40 hospitais, entre unidades construídas em parceria com municípios, hospitais regionais e especializados. E até 2026 devem ser entregues os Hospitais Materno-Infantis de Marabá, Santarém e de Breves, no Marajó.

► Também já está em andamento a construção do Hospital Materno-Infantil de Altamira, e novas policlínicas serão implantadas em Santarém, Breves e Altamira. O compromisso para construção do Hospital Regional de Parauapebas também já foi firmado.

► A prefeitura de Rio Maria, no sul do Pará, comemora os 43 anos de emancipação do município com quatro dias de festa. As comemorações começam hoje e continuam até segunda-feira (12). Para a realização do evento, a prefeita Márcia Ferreira (MDB) fechou parcerias com o governo do Pará e o Banpará. Entre as atrações nacionais estão Luana Magalhães e Natanzinho Lima.

► A Estação das Docas iniciou uma campanha nas redes sociais para homenagear os 25 anos do complexo turístico. O objetivo da ação é destacar a conexão emocional do público com o espaço. Para participar, basta publicar fotos, textos ou vídeos falando sobre a relação com a Estação, com a hashtag oficial #Estação25Anos e marcando o perfil @estacaodasdocas.

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) publicou no Diário Oficial do Estado o edital do Prêmio Branco de Melo 2025, que destinará R$ 25 mil a projetos dos artistas selecionados. Para se inscrever é preciso preencher o formulário eletrônico no site da instituição até o próximo dia 9 de junho. Serão premiadas até nove propostas inéditas, individuais ou coletivas, nos mais variados segmentos das artes visuais.