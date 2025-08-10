R70: 'Queremos proteger nosso país', afirma Donald Trump

Comportamento

Estudo global revela que homens têm mais doenças crônicas, morrem mais cedo e evitam o sistema de saúde.

Lei dos Estrangeiros

Justiça decide que trechos de lei de imigração de Portugal são inconstitucionais. Parecer pode beneficiar brasileiros.

FERROGRÃO

CRONOGRAMA

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já trabalha com um cronograma de realização do leilão da Ferrovia do Grão (Ferrogrão) - entre Sinop (MT) e Itaituba (PA) - só para 2026. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio. O órgão não detalha uma data específica, mas acredita que até no máximo o fim do primeiro semestre as tratativas devem ser concluídas e o edital do leilão deve ser publicado. A notícia é um balde de água fria para quem esperava que as obras fossem iniciadas ainda neste ano.

PL

ALERTA

O Partido Liberal (PL) apertou o cerco interno e divulgou resolução que ameaça punir mandatários que apoiarem candidaturas de outras siglas. O documento foi divulgado pelo deputado federal paraense Éder Mauro, presidente estadual do PL, em suas redes sociais. O texto diz que a fidelidade partidária “será cobrada de forma rigorosa já nas eleições de 2026”. A medida é vista como um recado direto às lideranças locais, especialmente no Pará, onde o PL vai lançar candidatura própria ao governo do Estado e ao Senado em 2026. Ao divulgar a resolução, Éder Mauro reforçou que “quem quiser ser candidato com o apoio do PL, tem que estar no PL”.

ELEIÇÃO

ONLINE

Pela primeira vez na história da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) a eleição para o Quinto Constitucional será realizada de forma totalmente online, nesta segunda-feira (11), das 8h às 18h. Será utilizado o VotaNet, sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), já aplicado em outras eleições. Os advogados e advogadas aptos a votar receberão, do órgão, um link de votação, que também ficará disponível no site da OAB-PA. Ao acessar, será necessário entrar com login e senha do Gov.br, plataforma oficial do governo federal, e registrar o voto em até seis candidatos.

LISTA

O único requisito é estar com a anuidade em dia e com o cadastro atualizado. A partir dessa etapa, será formada a chamada lista sêxtupla, com os seis escolhidos, a ser enviada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A Corte, então, formará a lista tríplice, reduzindo os candidatos a três nomes, que serão encaminhados ao governador do Pará, Helder Barbalho, responsável por escolher e nomear o próximo desembargador ou desembargadora que representará a advocacia nas decisões do Judiciário estadual.

CIDADES

DESENVOLVIMENTO

Nesta semana, entre os dias 12 e 14 de agosto, Belém será a sede da 7ª Conferência Estadual das Cidades, evento realizado pela Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (Secir) que reúne representantes do poder público, movimentos sociais, setor empresarial, entidades profissionais, acadêmicas e Organizações Não Governamentais (ONGs) para discutir os rumos do desenvolvimento urbano no Pará.

PROPOSTA

O evento, que será realizado no Teatro Margarida Schivasappa, terá o tema “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”. A conferência tem como objetivo selecionar 20 propostas de soluções para demandas nas áreas de saneamento, mobilidade urbana, habitação, regularização fundiária, transformação digital e território e sustentabilidade ambiental e transição climática.

POLÍTICA NACIONAL

As propostas serão encaminhadas para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que reunirá as demandas do Pará e demais 26 entes da federação para embasar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) do País. O evento nacional será realizado neste segundo semestre, com data a ser definida.

PRF

OURO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apertou o cerco ao transporte de ouro ilegal nas rodovias do Pará. O objetivo é chegar à origem do minério. A operação realizada na semana passada na Transamazônica (BR-230), em Altamira, no sudeste do Pará, já é resultado dessa ação. O ouro apreendido em apenas uma ação foi avaliado em R$ 23 milhões. Duas pessoas estão presas.

EM POUCAS LINHAS

➤ Sem alarde, o governo do Pará começa uma mudança no secretariado. O procurador Geral do Estado, que estava interinamente na secretaria de Educação, será efetivado no cargo. Ele substitui Rossieli Soares Júnior, que assumiu a secretaria de Educação do governo Romeu Zema de Minas Gerais.

➤ Na PGE assumirá Ana Carolina Gluck Paul. Outras pastas devem passar por mudanças nas próximas semanas.

➤ O TJPA vai sediar, no próximo dia 27, o 23º Congresso Brasileiro de Direito. O tema será “Amazônia, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas: Impactos Normativos nas Relações Internacionais”. O Congresso reunirá professores, pesquisadores e estudantes que debaterão temas como Direito Climático e Agroambiental.

➤ Ronaldo Silva, uma das principais referências da cultura popular amazônica recebeu da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) o título de Mestre de Cultura do Estado do Pará, em reconhecimento à sua trajetória como artista e guardião dos saberes da região.

➤ Ronaldo, conhecido pela sua atuação no Arraial do Pavulagem, é autor ou coautor de canções que embalam os cortejos populares.

➤ A Beneficente Portuguesa do Pará recebeu o mamógrafo Senographe Pristina, da GE Healthcare. Primeiro modelo 3D no Estado. Um dos diferenciais do equipamento é o recurso Pristina Dueta, que permite à própria paciente controlar a compressão do exame, tornando a experiência mais leve.

➤ Além disso, o aparelho opera com menor dose de radiação.

➤ Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro, Fortaleza (CE) será a segunda cidade brasileira com maior número de voos comerciais para Belém, sede do evento, ficando atrás apenas de Guarulhos (SP).

➤ A Jaguar Parade traz a Belém 50 esculturas de felinos da Amazônia durante a COP 30. A jovem artista visual paraense Maíra Veloso, conhecida como Mira, é responsável pela pintura da primeira escultura de onça-pintada, que será exibida em diversos pontos da cidade durante o encontro climático.