R70: 'Quem não erra?', diz Tarcísio de Freitas sobre erro de monitor na escola militar

Esboço

Desenho de um pé feito por Michelangelo é vendido por preço recorde nos EUA: US$ 27,2 milhões (R$ 143 milhões).

Armas

Controle de armamentos não é prioridade dos estados, diz Sou da Paz. Pesquisa aponta que não há transparência sobre a circulação.

ELEIÇÕES

CONVERSAS

A retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, em Brasília, também acelerou as articulações eleitorais nos bastidores da política paraense. O presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Francisco Melo, o Chicão, esteve na capital federal para avançar nas tratativas de filiação ao União Brasil, legenda pela qual vai disputar uma das vagas ao Senado em 2026. No plano partidário, o União Brasil integra a federação com o Progressistas, ampliando o alcance das negociações no Estado. No Pará, o deputado estadual Lu Ogawa (PP) desponta como nome para liderar a chapa de candidatos a deputado federal pela federação. Já na corrida por vagas na Assembleia Legislativa, o Progressistas tem como principal articulador o vice-presidente da Casa, deputado Luth Rebelo, que vem conduzindo as tratativas internas.

INFLUENCER

Entre os movimentos recentes, Luth Rebelo articulou a filiação da influenciadora e ex-primeira-dama de Parauapebas, Carol Silva, ao Progressistas. Ela ainda avalia, em conjunto com seu grupo político, se disputará vaga na Câmara dos Deputados ou na própria Assembleia Legislativa, decisão que deve influenciar o desenho final das chapas proporcionais no Estado.

PL

Mais à direita, o deputado federal Éder Mauro e o deputado estadual Rogério Barra, ambos do Partido Liberal, se reuniram, na semana passada, com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, em Brasília. E um dos pontos centrais do encontro foi a definição da intenção do PL de lançar uma candidatura própria ao Senado no Pará. Para Éder Mauro, o alinhamento com a direção nacional é fundamental para garantir unidade. Já Rogério Barra destacou a importância de fortalecer a base partidária no Pará. Valdemar Costa Neto reafirmou o compromisso da direção nacional com o partido no Estado.

INDÍGENAS

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) vai realizar na quarta-feira (11) audiência pública em Belém, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o intuito de promover a inclusão dos povos originários no processo eleitoral. A iniciativa inédita contará com a presença do vice-presidente do TSE e relator das resoluções que regerão as Eleições Gerais de 2026, ministro Nunes Marques, e do presidente do TRE do Pará, desembargador José Maria Teixeira do Rosário. O objetivo é coletar, de forma direta e qualificada, sugestões dos povos indígenas, para fortalecer a escuta institucional e ampliar a participação social. O evento integra o ciclo de debates promovido pelo TSE para a construção colaborativa das normas eleitorais.

COSANPA

TRANSFERÊNCIA

A deputada estadual Maria do Carmo Martins (PT) enviou ofício ao governador Helder Barbalho (MDB) solicitando prorrogação do prazo de transferência de trabalhadores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para outros órgãos do Estado, após a empresa Águas do Pará assumir a gestão de atividades que antes eram de responsabilidade da Cosanpa. Desde a aprovação da privatização de parte da Companhia, em dezembro de 2023, o Sindicato dos Urbanitários do Pará vem negociando com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) a aprovação de um projeto de lei para garantir o reaproveitamento dos empregados da Cosanpa em diversos órgãos da administração pública.

ARGUMENTOS

O projeto foi encampado pelo Conselho de Administração da Companhia e a entidade sindical vem tendo uma série de conversas com a Casa Civil sobre o assunto, mas o projeto de lei está parado na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). No ofício enviado ao governador, Maria do Carmo argumenta que a prorrogação do prazo e a aprovação do PL “objetivam garantir a transição de forma segura, resguardando os direitos trabalhistas, a dignidade da pessoa humana, a boa-fé administrativa e os interesses da sociedade”.

MUTIRÃO

POPULAÇÃO DE RUA

O 3º Mutirão Nacional da Rede Pop Rua Jud, realizado na semana passada, em Macapá (AP), garantiu 7.462 atendimentos a 1.025 pessoas em situação de rua. Foram oferecidos serviços de justiça, saúde, assistência social, documentação, renda e moradia, além da distribuição de 3,5 mil refeições. A iniciativa foi promovida pelo Tribunal do Trabalho da 8ª Região (TRT8), em parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outras instituições.

EM POUCAS LINHAS

► O juiz Marcus Alan de Melo Gomes foi eleito novo presidente do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais. A escolha foi sacramentada na sexta-feira (6), durante a assembleia geral do colegiado. O mandato é de dois anos. Marcus Alan de Melo Gomes é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e professor pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ingressou na magistratura em 1996 e, atualmente, é juiz de direito da 9ª Vara Criminal de Belém, além de membro da Corte Eleitoral do Pará.

► Estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontam que o Pará concentra quase 1 milhão de vínculos formais com remuneração de até R$ 3.036. Somados aos trabalhadores que recebem até R$ 5 mil, esse contingente supera 1,2 milhão de vínculos. Esse é o número de trabalhadores que ficarão isentos do imposto de renda com a nova tabela. A região Norte concentra cerca de 5,2% dos trabalhadores formais beneficiados pela ampliação da isenção do Imposto de Renda.

► Foi marcada para o período de 9 a 13 de março a 32ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O objetivo é acelerar o julgamento de processos criminais que tratem sobre violência doméstica e familiar contra a mulher.

► Empresas industriais de micro, pequeno e médio porte do Pará já podem se inscrever no programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa do governo federal realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e executada, no Estado, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Na quinta-feira (12) o Senai Getúlio Vargas, em Belém, promove o “Coquetel de Resultados”, com apresentação de soluções para aumento da produtividade e novas inscrições.