R70: 'Quem busca vencer tem que entregar o máximo que pode', diz Guto Ferreira

Cadê a arte?

O artista italiano Salvatore Garau vendeu uma escultura invisível por R$ 87 mil. A peça ocupa um espaço vazio de 1,5m x 1,5m.

À direita

O economista Rodrigo Paz foi eleito presidente da Bolívia, selando o retorno da direita ao comando do país após 20 anos.

LOA

VOTAÇÃO

Deve ser votado, na primeira quinzena de dezembro, pelo Plenário da Câmara Municipal de Belém (CMB) o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que já foi recebido pelo Legislativo municipal. O texto, oriundo da Prefeitura de Belém, traz uma previsão de receita de R$ 6,735 bilhões para o ano que vem. Agora, o projeto vai tramitar nas respectivas Comissões Temáticas, antes de ser realizada uma Audiência Pública para ouvir a população. O vereador Fábio Souza (MDB), líder do governo na Câmara, adiantou à coluna que, neste ano, os parlamentares devem apresentar várias emendas ao projeto a fim de contemplar suas bases eleitorais, mas acredita em um “bom senso” para que todos sejam contemplados.

PROPOSTA

Dos R$ 6,735 bilhões previstos, R$ 5,170 bilhões são referentes ao Orçamento Fiscal e R$ 1,564 bilhão relacionado ao Orçamento da Seguridade Social. A categoria que tem a maior despesa é a que inclui a área de limpeza pública, manutenção e pavimentação viária, além de contratos administrativos, precatórios e Pasep. A LOA é um instrumento de planejamento e gestão financeira que detalha as fontes de receitas e as despesas para o ano seguinte. Esta é a primeira proposta orçamentária da gestão do prefeito Igor Normando (MDB), já que o orçamento atual foi elaborado ainda pela administração anterior, de Edmilson Rodrigues (PSOL).

CUSTO

ENERGIA

O custo de vida do belenense está alto e parece que a conta de luz virou o principal vilão do orçamento doméstico. Somente em setembro, o gasto com energia elétrica residencial, por exemplo, ficou 8,05% mais alto em Belém, como apontou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O comportamento quase se equiparou ao que foi observado no país - a média geral de aumento da energia elétrica no Brasil ficou em 10,31% em setembro.

BANDEIRA

Não ajuda o fato de que, no mês passado, vigorou a bandeira tarifária Vermelha - Patamar 2, o nível mais alto de cobranças considerando a quantidade de água nos reservatórios do país. Além da energia elétrica, outros gastos essenciais ficaram mais caros em setembro na capital paraense, como é o caso dos combustíveis (6,05%) e habitação (3,31%). A nível nacional, os percentuais ficaram em 7,76% e 2,97%.

IMPACTOS

Quando se fala do acumulado do ano, ou seja, de janeiro a setembro, o impacto no bolso é ainda maior. O custo odontológico ficou 14,02% mais alto, o custo médico se elevou em 13,47% e os serviços médicos e dentários ficaram 12,03% mais caros.

COMPARATIVO

Esses percentuais ficam bem acima dos que foram registrados nacionalmente pelo IBGE - respectivamente, 10,28%, 6,56% e 5,68%. Em outras palavras, cuidar da saúde e manter as luzes acesas na capital paraense viraram quase um luxo.

IPVA

PARCELAMENTO

Falando em custo, os motoristas podem ser beneficiados com uma mudança prevista no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). O Projeto de Lei (PL) nº 395/2023, de autoria do deputado estadual Rogério Barra (PL), busca instituir no Pará o parcelamento, em até 12 vezes, do valor anual do imposto, sem acréscimos. A matéria está pautada para ser votada no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) nesta terça-feira (21) e já teve pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças.

CONECTIVIDADE

COP 30

Às vésperas da COP 30, a capital paraense passa a contar com Wi-Fi público e gratuito em diversos pontos indicados pelo Comitê Organizador do evento. Uma parceria entre o governo do Pará, por meio da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), e o governo federal, ampliou a infraestrutura digital de Belém para garantir conectividade de alta performance na cidade, em especial durante a COP 30.

MODERNIZAÇÃO

Com a medida, a capital paraense ganha 40 novos pontos de antenas 4G e 5G, todos já instalados, sendo 24 em operação e 16 em fase final de implantação. A iniciativa integra o plano de modernização digital da capital, para garantir que Belém esteja mais conectada e preparada para sediar um dos maiores eventos ambientais do planeta, ampliando o acesso da população à internet de qualidade. A agenda começa oficialmente no dia 10 de novembro.

EM POUCAS LINHAS

► A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os órgãos de fiscalização de contas dos municípios paraenses e do Pará como um todo serão integrados.

► O Ministério Público de Contas do Estado (MPC-PA) será incorporado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), enquanto o Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará (MPCM-PA) passará a integrar o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA). Os detalhes sobre a mudança foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17), incluindo a incorporação do quadro de pessoal, a reestruturação de cargos e outras medidas.

► Ainda embalada pelo Círio e na contagem regressiva para a COP 30, que começa em três semanas, a capital paraense vive dias de muito movimento. Neste domingo (19), quem saiu para circular pelos novos espaços da cidade viu a intensa movimentação. O Mercado de São Brás virou ponto de parada obrigatória para fotos, cafés e passeios em família, e o Porto Futuro II tem atraído visitantes curiosos com a nova paisagem da orla e para conhecer o Museu das Amazônias. A nova Doca virou palco de brincadeiras em família e registra movimento intenso todos os dias, inclusive até tarde da noite. O clima na cidade é de expectativa. Belém parece, enfim, preparada para receber o mundo, com o charme que só ela tem.

► Ainda sobre novas obras, o ministro das Cidades, Jader Filho, esteve no início do mês com o presidente Lula, em Belém, e entregou obras importantes para a capital paraense, como o Esgotamento Sanitário do Ver-o-Peso, que pela primeira vez recebe tratamento de esgoto. Além dele, a Estação de Tratamento UNA, a maior do Pará, e, em breve, o BRT Centenário, viabilizando o trânsito na entrada e saída da cidade. Essas obras contam com investimentos federais que passam de R$ 350 milhões.