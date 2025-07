R70: 'Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos', diz Hugo Motta

Nanoespião

‘Drone mosquito’ da China pode ser usado em guerras. Robô foi criado pela Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa.

Doze anos de prisão

Rússia manda ‘Jesus da Sibéria’ para campo de prisioneiros por causar prejuízos a seus seguidores.

DESPEDIDA

LEGADO

O teatro e a cultura amazônica se despediram nesta segunda-feira (30) de uma de suas maiores vozes: o dramaturgo, poeta, ator, crítico, produtor e sacerdote Cláudio de Souza Barradas. Aos 95 anos, ele faleceu em Belém deixando um legado marcante pelo qual dedicou sua vida, atuando na arte e na fé com a mesma entrega e paixão. Nascido em 1930, no bairro do Umarizal, em Belém, Cláudio Barradas teve seu primeiro contato com o teatro ainda na infância, no Externato Santa Luzia. Ingressou no Seminário Metropolitano na adolescência e em 1950 decidiu abandonar a vida religiosa para seguir definitivamente o caminho das artes.

EMPREGOS

CRESCIMENTO

O Pará apresentou o maior saldo de empregos formais da Região Norte no mês de maio de 2025, segundo levantamento Dieese com base nos dados do Cadastro Geral de Empregos (Caged) do Ministério do Trabalho. O Estado registrou um saldo positivo de 5 mil novos postos de trabalho, o 10º maior do Brasil no período. O desempenho paraense foi superior ao de todos os demais estados da Região Norte, sendo responsável por 46,6% do saldo total regional, que somou 10,8 mil empregos formais no mês. Os estados que mais se aproximaram do Pará foram Amazonas (2.059) e Acre (1.385).

SERVIÇOS

Entre os setores econômicos, o setor de serviços liderou a geração de empregos no Pará, com saldo de 2,8 mil vagas. O crescimento do setor tem sido muito influenciado pelos serviços turísticos, conforme dados do Ministério do Turismo, que só no ano passado teve aumento no Pará de quase 30% de inscritos no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). O segundo setor que mais cresceu foi construção civil, seguido de indústria e comércio.

IMPASSE

DNA

A possível destruição de biofertilizantes chineses enviados ao Pará, noticiada ontem neste espaço, segue em compasso de espera de uma decisão final da Superintendência do Ministério da Agricultura no Estado, que agora está condicionada ao resultado de exames solicitados ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/PA), conforme documento obtido com exclusividade pela coluna. A investigação inclui, além da análise de contaminantes prevista em legislação, verificação detalhada da composição dos produtos por biologia molecular.

AGENTES

O objetivo é identificar a possível presença de agentes de proteína animal, especialmente de origem suína, o que poderia configurar inconformidade com os dados declarados nas embalagens dos fertilizantes importados da China.

REAÇÕES

O caso provocou reação nos bastidores diplomáticos e preocupa representantes das universidades envolvidas no acordo firmado com instituições chinesas. A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), que intermediou a cooperação com a Universidade de Hohai, já havia cumprido os trâmites legais de importação. A parceria previa o uso dos biofertilizantes em áreas degradadas de Paragominas e é considerada modelo de inovação científica na recuperação de solos na Região Amazônica. O resultado dos exames deve sair nos próximos dias e, enquanto isso, a carga está retida no porto de Belém e o impasse compromete diretamente a continuidade de um dos mais promissores acordos técnico-científicos entre Brasil e China em solo amazônico.

CAPANEMA

INVESTIMENTOS

Nesta terça-feira (1) o município de Capanema recebe o Seminário de Desenvolvimento Econômico, no auditório do Sebrae, com o objetivo de apresentar propostas concretas para o fortalecimento da economia local, a atração de investimentos e a geração de empregos. Além de representantes do poder público e de instituições parceiras, o evento espera a participação de empreendedores e lideranças empresariais locais. Durante o seminário serão apresentados indicadores socioeconômicos municipais, análise de oportunidades e ambientes de negócios, além da proposta de criação do Guia do Investidor específico para o município, o segundo a receber este ano a iniciativa da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) em parceria com as prefeituras.

Em Poucas Linhas

► Os efeitos das críticas sobre hospedagem feitas a Belém durante a conferência preparatória da ONU para o clima, realizada semana passada em Bonn, na Alemanha, já começaram a aparecer. Fonte de Brasília informou que diversas embaixadas brasileiras receberam novos pedidos de auxílio já ontem, tentando inclusive realinhar datas. A ideia da grande maioria dos líderes agora é ficar somente no principal dia do evento, ou ficar em outras capitais decolando de lá e voltando no fim do dia, que seria uma solução ainda mais econômica do que os preços que continuam sendo divulgados nas plataformas para o período da COP em Belém.

► Enquanto isso, no Pará o Programa de Voluntariado da COP 30 entra em nova fase, desta vez voltada para adolescentes de 16 e 17 anos. As inscrições começam nesta terça-feira (1) e ficam abertas até 11 de julho, exclusivamente pela internet, no portal oficial do programa.

► A paz voltou a reinar em Gurupá, no arquipélago do Marajó, após a tentativa de afastamento da prefeita Iracilda Alho (MDB) por vereadores de oposição. Entre os principais articuladores para que tudo voltasse à normalidade está o jovem vereador Walcicley Juvena (MDB), que também conseguiu o posto de novo líder do governo na Câmara Municipal.

► Estão abertas as inscrições para o projeto “Formação Técnica e Criativa para o Audiovisual da Amazônia”, que oferece oficinas presenciais no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. A iniciativa, da Cabocla Filmes por meio da Lei Paulo Gustavo, é gratuita e oferece formação prática, alinhada à realidade amazônica, para pessoas interessadas em atuar no mercado audiovisual.

► Em preparação para o Círio 2025, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue sua missão evangelizadora pelo Brasil neste mês de julho, levando fé, devoção e esperança aos corações de milhares de fiéis. O primeiro destino será o Recife (PE), hoje, seguido do Rio de Janeiro, onde a Imagem ficará entre 2 e 6 de julho, para o Círio de Nazaré local.