R70: 'Queima de arquivo, misoginia e racismo', diz Moraes sobre crime contra Marielle Franco

Prorrogação

Governo adia por 90 dias regra sobre trabalho no comércio em feriados. Abertura de lojas exigiria acordo coletivo.

Estupro

Senado aprova vulnerabilidade absoluta para menor de 14 anos. Projeto segue para sanção do presidente Lula.

ALEPA

IPVA

Dirigentes de associações, cooperativas e sindicatos do transporte alternativo e complementar reuniram-se, ontem (25), com o deputado estadual Chamonzinho (MDB), no legislativo estadual, para tratar da isenção de IPVA a entidades regularizadas. Segundo o parlamentar, a pauta está em articulação junto ao Executivo estadual e aguarda o envio de mensagem governamental à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) para formalização da medida. A proposta busca reduzir custos operacionais do setor.

DEMANDAS

Lideranças da categoria informaram que o transporte alternativo atua há cerca de 25 anos no Pará, com aproximadamente 460 operadores ativos e geração de cerca de 2 mil empregos diretos. Entre as reivindicações apresentadas estão a ampliação da vida útil dos veículos de sete para 12 anos, incentivo fiscal para aquisição de novos automóveis, nos moldes do benefício concedido a taxistas, autorização para que motoristas auxiliares atuem em mais de uma permissão e possibilidade de contratação via CLT ou contrato intermitente. O setor também relatou impactos econômicos após a implantação do BRT até Castanhal, com redução no fluxo de passageiros em determinados trechos.

FRETE

DEBATE

A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi debatida na reunião de diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. O tema foi apresentado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e do Conselho de Infraestrutura da CNI (Coinfra), Alex Carvalho, que relatou preocupação do setor industrial com os impactos do tabelamento obrigatório do frete e o aumento das autuações. Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) indicam que as multas passaram de 7.689, em 2024, para 66.698, em 2025. Apenas em janeiro deste ano, foram registradas 34.073 autuações.

ALTERNATIVA

O presidente da Fiepa defendeu mobilização da CNI, em articulação com outras confederações patronais, para que o piso mínimo deixe de ser obrigatório e passe a ter caráter referencial, como forma de reduzir o Custo Brasil. O tema é questionado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da ADI 5.964, proposta pela própria CNI. Segundo o Coinfra, a exigência da tabela tem gerado efeitos negativos em cadeias produtivas, com reflexos na inflação, no emprego e na renda.

ACP

CONJOVE

O Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP) recebe, nesta quinta-feira (26), o empresário Isan Anijar para encontro com membros do colegiado. O convite foi feito pelo presidente do Conjove, Wigor Oliveira. O evento será realizado no restaurante Amazônia na Cuia.

WALDEMAR

CONCERTO

A Amazônia Jazz Band realiza, hoje (26), a partir das 20h, concerto em homenagem ao compositor paraense Waldemar Henrique e aos 148 anos do Theatro da Paz. O espetáculo será regido pelo maestro titular Eduardo Lima e contará com a participação de musicistas convidadas nos instrumentos de sopro, além das cantoras Joelma Kláudia, Mariza Black e Simone Almeida. O repertório inclui obras como “Uirapuru”, “Minha Terra” e “Boi-Bumbá”, com arranjos assinados por integrantes da banda e convidados. A apresentação celebra a contribuição de Waldemar Henrique à música brasileira e sua atuação como diretor do Theatro da Paz por mais de uma década.

ESPORTE

INVESTIMENTOS

O governo do Pará realiza hoje, a partir das 10h, no Parque da Cidade, a cerimônia de entrega e anúncio de investimentos em infraestrutura esportiva. A programação inclui a entrega de 18 academias ao ar livre para diversos municípios. Também será lançado o edital para construção de um Ginásio Poliesportivo Paralímpico no entorno do Mangueirão, com área de 3.048 m² e investimento de R$ 5,2 milhões, com recursos federais e contrapartida estadual. A agenda prevê ainda a entrega de 24 kits esportivos às Usinas da Paz e o anúncio da construção de dez quadras de areia em municípios do interior. As ações integram a política de ampliação do acesso ao esporte e fortalecimento da infraestrutura esportiva no Estado.

Em Poucas Linhas

► Imagens de fardos de açaí sendo jogados dentro do rio, às margens da Feira do Açaí, onde o fruto é desembarcado, ganharam as redes sociais e chamaram a atenção dos consumidores. Representantes do segmento explicaram que o produto estava estragado após cerca de três dias esperando para serem vendidos, o que ocorreu devido ao preço muito elevado, para uma qualidade mais baixa. O problema estaria no armazenamento e na colheita, em especial, quando o fruto molha após a retirada, o que provoca o amolecimento da polpa e reduz qualidade e tempo de condicionamento.

► Inaugurado em 2025, Hospital da Mulher do Pará completa um ano no próximo 8 de março. No período, foram registrados cerca de 300 mil exames, 90 mil atendimentos ambulatoriais, 8 mil cirurgias e 3 mil atendimentos de urgência e emergência. Em visita técnica anteontem, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e o secretário de Estado de Saúde, Ualame Machado, destacaram a ampliação do acesso e o atendimento a casos de maior complexidade como parte do fortalecimento da rede estadual. A gestão ainda anunciou novas frentes de investimento na saúde, com previsão de entrega de policlínicas e hospitais materno-infantis em municípios como Santarém, Marabá, Ananindeua e Altamira.

► O Conselho Estadual das Cidades (Concidades-PA) participa da 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília, com uma delegação de 67 representantes do poder público e da sociedade civil, apresentando propostas aprovadas na etapa estadual realizada em Belém, em 2025, que reuniu mais de 100 municípios. Entre as contribuições estão a exigência de sustentabilidade ambiental em projetos habitacionais, criação de linhas de financiamento para povos e comunidades tradicionais e a proposta de um Sistema Único de Mobilidade, com integração de modais e ampliação do acesso inclusivo, no âmbito da construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.