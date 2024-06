R70: 'Que os outros racistas tenham medo', declara Vinicius Jr sobre condenação de torcedores

No Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje a proposta que visa regular a venda de cigarros eletrônicos no Brasil.



Endividamento

Dados da CNC mostram que o percentual de famílias endividadas subiu pelo 3º mês consecutivo e atingiu 78,8% em maio deste ano.

Vinícius Jr (J. Bosco)

"Que os outros racistas tenham medo.”

Vinicius Jr., jogador brasileiro, sobre a condenação de três torcedores espanhóis por ofensas racistas proferidas a ele durante um jogo no ano passado, na Espanha.

SARAMPO

CONQUISTA

O Brasil celebra neste mês a nova marca de dois anos sem casos de sarampo autóctones (com transmissão em território nacional). A data marca um importante passo na luta contra a doença, que é altamente infecciosa. Na nota técnica do Ministério da Saúde (MS), a pasta destaca que os estados da região Norte, em especial o Pará, com maior cobertura vacinal na região, têm papel importante na conquista, visto que o último caso foi registrado justamente na região Norte, no estado do Amapá, em 5 de junho de 2022. Esse período sem registros locais do vírus coloca o Brasil mais próximo de recuperar a sua certificação de “país livre de sarampo”, título conquistado em 2016 e temporariamente perdido em 2018, devido a fatores como o intenso fluxo migratório de países vizinhos e a queda nas taxas de vacinação em diversas regiões.



CERTIFICAÇÃO



Em 2022, ano do último caso, o país reportou apenas 41 casos de sarampo, uma queda significativa em relação aos 20.901 registros em 2019. Uma das aproximações para a recuperação da certificação foi informada em maio passado, quando o país recebeu a visita da Comissão Regional de Monitoramento e Reverificação da Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita na Região das Américas e do Secretariado da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), com o objetivo de dar continuidade ao processo de recertificação do Brasil como livre da circulação de sarampo e com sustentabilidade da eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC).

AÇAÍ

CHAGAS



Para ampliar as estratégias integradas de combate à doença de Chagas por contaminação no açaí, batedores do fruto em Belém se reúnem amanhã com a Coordenação Estadual de doença de Chagas, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), Vigilância Sanitária e o Ministério Público.



COBRANÇA



O MP vem cobrando a atualização do andamento da implantação de práticas higiênico-sanitárias adequadas no processamento do açaí, para minimizar o risco da transmissão oral da doença que, no Pará, ainda tem uma preocupante incidência de transmissão pelo fruto contaminado pelo parasita barbeiro, hospedeiro da doença.



MANIPULAÇÃO



O objetivo do encontro é dialogar com os batedores de açaí para que entendam cada vez mais a importância de medidas corretas de manipulação do fruto.



GASTRONOMIA



O açaí é um importante componente do turismo gastronômico do Pará, e estará ainda mais evidente com a cidade recebendo grandes eventos, com a COP 30, no próximo ano. No encontro também será apresentado o perfil epidemiológico atualizado da doença. Conforme dados da Sespa referentes ao ano passado, foram notificados 518 casos de mal de Chagas aguda no Estado, sendo que destes, 41 casos ocorreram em Belém.

PREFEITO

CRIANÇA



O prefeito Edmilson Rodrigues participa amanhã, em Brasília, da entrega do Prêmio Prefeito Amigo da Criança, concedido pela Fundação Abrinc, que certifica com este selo as prefeituras que demonstram compromisso com os direitos da criança. Um dos principais requisitos é a elaboração do Plano Municipal para Infância e Adolescência, que compõe ações da Assistência Social, Saúde e Educação. Em Belém foram incluídas ações que também são desenvolvidas em outras secretarias, como a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Funbosque e Banco do Povo. Belém foi contemplada com o selo, concorrendo com 1.370 prefeituras, das quais apenas 100 foram certificadas.

TURISMO

PARAENSE



Com o tema “Conheça o Brasil”, o Feirão do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo e pelo Conselho Nacional do Turismo (CNT), selecionou cinco empresas paraenses para expor no evento, que estava previsto para maio, mas mudou de data devido às enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul. A nova data anunciada para o evento é 24 de agosto. Patrícia Goddoy, líder da Business Eventos, uma das empresas escolhidas, acredita que o número de empresas escolhidas é bem representativo para o Pará e deve crescer nos próximos eventos, já que essa ainda é a primeira edição do Feirão, que ocorrerá simultaneamente em 16 das 27 Unidades da Federação.

EM POUCAS LINHAS

► Faleceu na manhã de ontem o ex-vereador de Ananindeua Carlos Corrêa Lima, aos 81 anos. Internado na última quarta-feira (5), ele morreu após apresentar problemas respiratórios e deixa a esposa, cinco filhos e sete netos. Conhecido como Carlúcio, ele exerceu oito mandatos na Câmara Municipal de Vereadores, passando também pelas fileiras do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Carlúcio se aposentou da vida pública após o término de seu último mandato, em 2020, mas continuou engajado em causas sociais. O velório ocorreu durante a tarde, na Igreja Ceifa da Cidade Nova II, e o sepultamento será hoje, a partir das 10h, no Cemitério Max Domini da BR-316. Nas redes sociais, autoridades do município lamentaram a morte de Carlúcio.



► Trabalhadores do Ver-o-Peso começam hoje a ter aulas de Relações Internacionais, ministradas pela Universidade da Amazônia (Unama), das 15h às 18h, no miniauditório do Palácio Antônio Lemos. A iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e da Universidade Livre da Amazônia (Ulam), faz parte da política de formação do Executivo municipal integrada aos investimentos na estrutura física dos projetos prioritários para a realização da COP 30 na capital paraense, em novembro de 2025.



► A jornalista Tay Marquioro, correspondente de O Liberal em Marabá, foi homenageada na última semana durante sessão solene realizada na Câmara de Vereadores do município. Pelos relevantes serviços prestados à sociedade marabaense, a repórter recebeu a Comenda do Mérito Jornalístico, por indicação da vereadora Vanda Américo. Tay Marquioro colabora com o jornal desde 2022, quando também assumiu a missão de produzir conteúdo regional para o periódico O Liberal Marabá.



► Hoje e amanhã, Dia dos Namorados, são considerados “dias D” para as metas de ampliação de vendas neste mês pelo Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).