R70: “Que esse lugar vá para o inferno.”

Cigarros eletrônicos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária abrirá consulta pública sobre a venda de vapes, com prazo de 60 dias para manifestação.

Risco de diabetes

Privação de sono aumenta a resistência à insulina, alerta estudo de Pesquisadores da Universidade Columbia, nos EUA.

George Santos, ex-deputado republicano. (J. Bosco)

“Que esse lugar vá para o inferno.”

George Santos, agora ex-deputado republicano, ao ser questionado sobre sua expulsão do Congresso dos Estados Unidos. Investigação bipartidária indicou que o brasileiro teria gasto dinheiro de campanha com botox, marcas de luxo e na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

COSANPA

CAOS

Os últimos três dias foram de transtornos para mais da metade da população de Belém, que viu a água faltar nas torneiras. Moradores de bairros como Marambaia, Val-de-Cães e Cidade Nova passaram mais de 24 horas sem abastecimento. As queixas foram muitas e as notícias para os usuários não são boas. Além da má qualidade dos serviços, os paraenses, que já pagam a tarifa de energia elétrica mais cara do País, devem ser punidos também com contas de água cada vez mais elevadas. Entre as razões para o possível aumento está o acréscimo, à conta, da taxa para coleta de lixo da capital paraense. O serviço está sendo licitado e será gerido por meio de parceria público-privada. A própria licitação deixa em aberto a possibilidade da cobrança na conta de água ou luz, o que deve ser instituído, a partir de 2025, passado o calor da disputa eleitoral.

PRIVATIZAÇÃO

Falando em licitação, a própria Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) deve ser passada à iniciativa privada, medida apontada neste momento como solução para resolver os graves problemas de ineficiência do serviço. O governo do Pará e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já começaram os estudos para a privatização do saneamento básico no Estado. A expectativa é de que o leilão seja realizado ainda no primeiro semestre de 2024.

MAU EXEMPLO

A população teme pelo pior, já que as experiências com privatização de serviços públicos no Brasil não é das melhores. Prova disso é que o vem ocorrendo em São Paulo, onde a concessionária de energia elétrica, Enel, se tornou alvo de ação do Ministério Público após deixar centenas de milhares de residências sem luz por quase uma semana. A empresa atua nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, e deixou de operar em Goiás, em setembro, após enfrentar queixas por quedas de energia e não cumprimento de metas.

AEROPORTO

ABANDONO

Falando em concessão de serviços públicos, o consórcio Novo Norte, que assumiu o Aeroporto Internacional de Belém, ainda não disse a que veio. Formado pelas empresas Dix Empreendimentos, do grupo Agemar, e Socicam, o grupo arrematou o terminal prometendo investir R$ 875 milhões, ao longo de 30 anos, na melhoria e ampliação da infraestrutura dos terminais de passageiros. Até agora, contudo, o clima em Val-de-Cães continua sendo de abandono, com ar-condicionado que volta e meia para de funcionar, goteiras e mobiliário quebrado.

APYTEREWA

ONGs

O nível de complexidade e de interesse que ronda a região de Apyterewa é tanto que nos bastidores da CPI das ONGs do Senado, realizada em São Félix do Xingu, circulou a notícia de que gente graúda se locupleta com a expulsão das famílias da vila Renascer, sob o pretexto de invasão de terra indígena. Mas isso seria apenas uma máscara diante do interesse pelas cabeças de gado, que estão sendo vendidas a “preço de banana” em razão da morte dos animais por desnutrição. Um dos supostos donos dessa engrenagem é um prefeito, o qual estaria aproveitando o drama das famílias expropriadas, de olho no território rico em ouro.

CHINÊS

A pesada investigação em torno da atuação das ONGs teve relatos curiosos em São Félix do Xingu, que constarão no relatório final da CPI. Moradora há décadas de Apyterewa, a produtora Abadia Aparecida disse sofrer pressão psicológica de agentes de órgãos federais para deixar a região, garantindo que a presença de ONGs estrangeiras, na base da operação, pode ser confirmada diante de idiomas de outros países, a exemplo do chinês. Outra denúncia é que os agentes fazem a troca de camisas de órgãos federais. Um dia estão com uniforme da Força Nacional, no outro dia, do Ibama e até da Polícia Federal. Um rodízio, por assim dizer.

FUNDO

AUMENTO

O fundo eleitoral para as eleições municipais de 2024 está previsto para atingir um recorde de R$ 5 bilhões. A quantia ainda está em discussão entre os congressistas e pode sofrer alterações, refletindo o anseio de deputados que planejam concorrer às prefeituras ou apoiar seus aliados. Caso a proposta seja confirmada, haverá um aumento significativo de 150% em comparação com o fundo utilizado nas eleições municipais de 2020, que era de R$ 2 bilhões.

EM POUCAS LINHAS

► A COP 28 teve início em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e o Ministério das Mulheres está representado pela paraense Carmen Foro, secretária nacional de Articulação Institucional, Eixos Temáticos e Participação Política do órgão. A participação destaca a importância da região no contexto das mudanças climáticas.

► A Assembleia Legislativa do Pará aprovou requerimento de votos de aplausos para o professor Pedro Vasconcelos, que figura na listagem dos 100 mil cientistas mais influentes do planeta. De autoria da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), diante da importância social e internacional, o requerimento de votos de aplausos foi aprovado por unanimidade em sessão plenária pelo Poder Legislativo, em novembro.

► Com uma vasta produção científica e publicação de mais de 348 artigos e 60 capítulos em periódicos e livros científicos no Brasil e no exterior, Pedro Vasconcelos também trabalha como professor há mais de 15 anos no curso de medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS/Uepa).

► O Partido dos Trabalhadores (PT) promove, nos dias 8 e 9 de dezembro, em Brasília (DF), a Conferência Eleitoral PT 2024 Marco Aurélio Garcia, em parceria com a Fundação Perseu Abramo. O principal objetivo do evento, que será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, é a construção da estratégia da legenda para as eleições municipais de 2024. Entre os palestrantes está o publicitário Patrick Paraense, que foi convidado para ser debatedor no painel “COP 30: Um olhar sobre a comunicação na Amazônia”.

► Ronaldo Jr., presidente do Lide Pará, e o vice, Roberto Xerfan Jr., confirmaram presença em evento exclusivo do Lide, com o ex-governador João Doria, em São Paulo, marcado para a próxima quarta-feira (6). No Pará, o Lide inicia suas atividades em janeiro, prometendo fortalecer os laços empresariais e políticos na região.