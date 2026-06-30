R70: 'Que a maré azul liberte todas as Américas', diz Flávio Bolsonaro ao encontrar Milei

Ipeam

Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia é inaugurado em Manaus. Tecnologias para defesa e preservação estão entre os objetivos.

On-line

MEC Livros oferece mais 7,8 mil obras em inglês e espanhol. Novo acervo tem literatura clássica e sucessos contemporâneos.

ELEIÇÕES

INTERESSE

Metade dos brasileiros (exatos 50%) tem muito interesse nas eleições e 26 % têm interesse razoável. Com isso, o percentual dos eleitores que estão de olho no pleito de outubro soma 76%. Na outra ponta, 12% têm pouco interesse e 10%, nenhum. Os dados fazem parte da pesquisa quantitativa realizada pela Nexus, que divulgou ontem nova rodada das intenções de voto para a Presidência da República. Foram ouvidos 2.009 eleitores por telefone entre os dias 26 e 28 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Outro dado levantado na pesquisa é que 87% dos brasileiros já decidiram que vão comparecer às urnas.

FRENTE

CRÍTICAS

Vinte dias depois de receber, publicamente, apoios do pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e do pré-candidato ao Senado, Eder Mauro, o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, apareceu nas redes sociais ao lado da professora Lívia Noronha, que será candidata ao Senado, e do ex-deputado Arnaldo Jordy anunciando o lançamento do comitê “Lula com Daniel”. O evento está marcado para quinta-feira (2) e o grupo será formado por simpatizantes do PT que não querem seguir a candidatura da emedebista Hana Ghassan ao governo. Anunciada como tentativa de formar uma frente ampla pró-Daniel - unindo lulistas e bolsonaristas - o movimento gerou críticas de nomes à esquerda e à direita.

ELEIÇÕES

CALENDÁRIO

De olho no calendário eleitoral: as convenções partidárias devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Já os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto. Os candidatos aprovados nas convenções partidárias e devidamente registrados na Justiça Eleitoral podem começar a campanha nas ruas e na internet no dia 16 e no dia 28 começa o horário eleitoral gratuito no rádio e TV.

EMPRÉSTIMO

AUTORIZAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) vota hoje a autorização de empréstimo para o Estado. O valor será de R$ 76 milhões e a contratação será feita junto à Caixa Econômica Federal dentro do programa federal Pró-Cidades (Modernização Tecnológica Urbana), para financiar a instalação de energia solar em escolas estaduais. A autorização foi aprovada na manhã de ontem nas comissões da Casa e hoje será referendada pelo plenário.

SERRA PELADA

MEDIAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) realiza na sexta-feira (3) audiência de mediação coletiva entre integrantes da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp). A audiência foi mantida após o Tribunal julgar agravo de instrumento de um integrante da cooperativa que alegou que o 7º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) teria extrapolado sua competência ao convocar cooperados, admitir a participação do município de Curionópolis e estruturar uma mediação coletiva envolvendo interessados que não figuram formalmente no processo.

COMPLEXIDADE

No julgamento do agravo, o Tribunal manteve a decisão do juiz coordenador do 7º Cejusc, Agenor Andrade, que determinou a instauração do procedimento de mediação coletiva ao considerar que a controvérsia possui natureza “complexa e multidimensional”. Segundo o magistrado, a disputa, inicialmente tratada como uma ação possessória, tem origem no conflito pela presidência e pela administração da cooperativa, o que deu origem a diversas ações judiciais em diferentes instâncias.

CACAU

FLORESTA

Estudo da Universidade Federal do Pará (UFPA) realizado na região da Transamazônica aponta que 81% das novas lavouras de cacau implantadas desde 2021 estão localizadas em áreas já alteradas ou degradadas, sem avanço sobre florestas primárias.

MODELO

O modelo fortalece a recuperação ambiental, amplia a produtividade das propriedades rurais e demonstra o potencial dos Sistemas Agroflorestais para conciliar geração de renda, restauração florestal e desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Em Poucas Linhas

► O Ministério da Saúde divulgou, ontem (29), o balanço atualizado das ações do programa Agora Tem Especialistas no Pará. Os dados são de outubro de 2025 a junho de 2026 e mostram a ampliação do acesso à assistência especializada por meio das Unidades Móveis de Atenção Especializada em diferentes regiões. As unidades somam 5.794 pessoas atendidas e 14.057 procedimentos realizados no Pará, ampliando o acesso da população a consultas, exames e serviços especializados, especialmente em municípios mais distantes.

► Motoristas que circulam pelas rodovias sob concessão da Rota do Pará podem consultar, gratuitamente, as condições do trajeto antes de seguir viagem. Pelo telefone 0800 150 1150, disponível 24 horas por dia, é possível obter informações atualizadas sobre fluxo de veículos, obras, interdições e possíveis bloqueios.

► O Instituto Confúcio, ligado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), abrirá entre 2 e 3 de julho inscrições para o processo seletivo do Curso Livre de Mandarim referente ao segundo semestre de 2026. A formação é gratuita, presencial e ministrada por professores nativos chineses.

► Serviços e Agropecuária foram os principais responsáveis pela estabilidade da atividade econômica estadual no ano passado, segundo o estudo divulgado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

► A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) lança hoje o programa “Belém Protege”, de combate ao trabalho infantil. O tema será “Criança tem direito de brincar, estudar e sonhar. Trabalho infantil não é ajuda, é violação de direitos”. O lançamento será às 9h, no Palácio Antônio Lemos, sede da prefeitura, e em seguida equipes de 12 secretarias envolvidas na campanha vão para as praças e semáforos nos arredores do Ver-o-Peso, levar informações e conscientização.

► A estudante Iolanda Paiva, de 16 anos, da Escola Estadual Magalhães Barata, foi selecionada para representar o Pará na etapa nacional do programa Jovem Senador 2026. A conquista é resultado da mobilização coordenada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que envolveu 15.228 estudantes da rede estadual na produção de redações. A Semana de Vivência Legislativa será realizada entre 17 e 21 de agosto, em Brasília.

► Foi sofrido, mas foi. Brasil rumo ao hexa.