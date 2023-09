R70: 'Quase morri duas vezes', afirma Daniele Hypólito sobre internações entre março e agosto

Prêmio Bravo de Negócios

Pix receberá prêmio de organização internacional em Miami por seu papel na promoção da inclusão financeira no Brasil.



Acidentes nas estradas

Governo vai premiar município que reduzir mortes no trânsito. Meta é diminuir em 50% o número de feridos e mortos nas vias até 2030.

(J.Bosco)

"Quase morri duas vezes.”

Daniele Hypólito, sobre enfrentar cinco internações entre março e agosto deste ano. Ex-atleta olímpica confirmou que mandou recado de despedida para a família. Problemas de saúde foram revelados pelo irmão, Diego.

CÂMARA

GANHOS

O Congresso Nacional tem até 30 de junho de 2025 para fazer a revisão do quadro de deputados federais por Estado. Caso não cumpra a tarefa dentro do prazo, a missão ficará com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A redistribuição das cadeiras foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu a uma ação de inconstitucionalidade movida pelo governo do Pará. Pelos cálculos atuais, com base no último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sete Estados ganharão cadeiras, entre eles o Pará. O Estado, que hoje tem 17 deputados, atingirá 21. Também terão direito a vagas os estados de Santa Catarina, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais.



PERDAS



Na outra ponta, Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul cederão duas vagas; Alagoas e Pernambuco terão menos uma cadeira cada. O estado mais prejudicado com a mudança será o Rio de Janeiro, cuja bancada perderá quatro cadeiras. Em doze estados e no Distrito Federal não haverá alteração.

AMAZÔNIA

MOVIMENTO



Durante a edição do Pacto Global da ONU no Brasil, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi anunciado o Movimento Impacto Amazônia, que vai capitanear investimentos e políticas voltadas para a preservação da floresta. A iniciativa traz luz à necessidade da valorização e proteção dos povos e territórios tradicionais da região e do alinhamento da tecnologia com a sustentabilidade, a mesma bandeira que foi defendida pelo governador Helder Barbalho durante o Brazil Climate Summit, em Nova Iorque.



INÉDITO



Esse é o primeiro movimento do Pacto Global da ONU no Brasil voltado especificamente à região amazônica e com foco em compromissos assumidos por empresas públicas e privadas para alavancar o desenvolvimento sustentável da região.

ITACAIÚNAS

PONTE



Começaram as obras da terceira ponte sobre o rio Itacaiúnas, que será construída pela Prefeitura de Marabá em parceria com o governo do Estado. O custo total da obra é de R$ 103 milhões. A ponte estaiada vai ligar o Núcleo Nova Marabá ao bairro de Novo Horizonte, no Núcleo Cidade Nova. Com 525 metros de extensão, 12 metros de largura, 1,85 metros de faixa de passeio e trecho estaiado de 240 metros, a estrutura tem previsão de entrega até o final de 2024.

GASES

COMPENSAÇÃO



A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) está realizando reuniões com representantes de comunidades tradicionais de todas as regiões do Estado para debater e coletar contribuições para o Sistema Jurisdicional de Redd+ no Pará, criado para recompensar financeiramente quem reduz a emissão de gases de efeito estufa proveniente do desmatamento e da degradação florestal. O objetivo do sistema é garantir a geração de créditos de carbono ampliando o diálogo com organizações certificadoras e com as empresas adquirentes dos créditos.



LIDERANÇAS



O encontro mais recente ocorreu em Santarém e teve a participação de 70 lideranças de nove municípios da região do Baixo Amazonas. A programação vai até março de 2024.

TRANSPARÊNCIA

QUEIXA



Prefeitos estão inconformados com o ranking de transparência divulgado pelo Observatório do Marajó na semana passada. Alegam que os índices da entidade da sociedade civil não batem com dados divulgados por órgãos oficiais, como o Tribunal de Contas dos Municípios. Entre os que já contestaram os números estão o presidente da Associação dos Municípios da Região, Guto Gouvêa, e o prefeito de Afuá, Mazinho Salomão. Ambos afirmam que a maioria dos municípios obteve do TCM “altos conceitos em transparência pública, normas de controle e informações financeiras atualizadas, com aumento na qualidade de vida, saúde e educação”.



NOTA



Conforme os dados, obtidos com metodologia da Transparência Internacional, os 17 municípios do Marajó tiveram desempenho insatisfatório no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP). Em uma escala de zero a 100, a nota média das prefeituras, em 2023, ficou em apenas 50,69 pontos.

Em Poucas Linhas

► Foram prorrogadas as inscrição para o Casamento Comunitário 2023, promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Pará. As inscrições poderão ser feitas até a sexta-feira, 22, e a cerimônia civil está marcada para 10 de novembro de 2023, como parte da XVIII Semana Nacional de Conciliação.



► A expectativa da Defesa Civil de Belém é reunir, neste ano, cerca de 1, 5 mil socorristas voluntários no Círio. O total poderá superar 4 mil, se somado aos grupos de bombeiros civis e grupos de resgate que integram a equipe da Defesa Civil todos os anos na Quadra Nazarena.



► A Prefeitura de Belém vai realizar, no próximo dia 23 de setembro, a edição da Ação Cidadã no bairro do Curió-Utinga. A ação vai se concentrar na praça das Castanheiras, localizada na passagem Alberto Engenhard, das 8h às 13h. Serão disponibilizados serviços como emissão do Cartão Passe Fácil e de Carteira de Trabalho, orientação jurídica, cadastramento nos programas do município, entre eles o Bora Belém, programa de moradia popular Viver Belém, inclusão no CadÚnico e outros.



► A capital paraense formou, na semana passada, alunos do primeiro curso de Mecânica de Aeronaves, em nível técnico, de iniciativa pública nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. A certificação ocorreu na sexta-feira, 15, no auditório do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). O curso é resultado de parceria entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e a Escola Paraense de Aviação Civil (Epac) e beneficiou 40 alunos que concluíram o módulo específico de Grupo Motopropulsor.



► Chegou ontem a Belém a nova bomba de captação da Estação Elevatória de Água Bruta do Guamá. O equipamento, comprado pela Companhia de Saneamento do Pará, foi fabricado no Rio de Janeiro.