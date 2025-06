R70: 'Quando os objetivos forem atingidos, a operação estará concluída', diz Benjamin Netanyahu

Mutação genética

‘Gwada negativo’: cientistas identificam grupo sanguíneo inédito em francesa nascida na ilha de Guadalupe.

Perigo no ar

O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, voltou a ter o espaço aéreo fechado neste domingo pela presença de drones.

CRIANÇAS

PROTEÇÃO

O combate ao turismo sexual e à exploração de crianças e adolescentes está no radar dos organizadores da COP 30 em Belém. O temor é de que criminosos aproveitem o grande número de visitantes durante o mês de novembro para ativar as redes de violência contra grupos vulneráveis, especialmente crianças. Por isso, serão feitos treinamentos e campanhas que terão como público-alvo trabalhadores em hotéis e restaurantes e também motoristas de táxis e de aplicativos, alertando para as consequências da exploração de meninos e meninas.

HOTÉIS

COBRANÇA

O Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes dos Municípios de Belém e Ananindeua não respondeu aos questionamentos feitos pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) sobre os preços das acomodações para a COP 30 que será realizada em Belém em novembro deste ano. No documento enviado aos estabelecimentos, o órgão, vinculado ao Ministério da Justiça, informa que “o não cumprimento da intimação implicará as consequências legais pertinentes”, com comunicação ao Ministério Público e aos demais membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

IMPASSE

Na resposta enviada à Senacon, os hotéis afirmam que o governo federal quer fazer “imposição de preços”. “A postura adotada pela Senacon configura ingerência indevida na atividade econômica privada, violando frontalmente os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência”, afirmou o sindicato. Os preços das acomodações têm preocupado as comitivas estrangeiras que desejam participar da COP 30. A maioria delas ainda não fechou contratos e o clima entre o governo brasileiro e a rede hoteleira é de impasse.

CANETAS

PRESCRIÇÃO

Começa a valer, a partir de hoje, a norma da Agência nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinando que as farmácias de todo Brasil retenham as receitas para vendas de medicamentos análogos ao GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Usados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, esses medicamentos passaram a ser usados de forma indiscriminada por quem deseja perder peso.

OFF-LABEL

A medida da Anvisa foi publicada em abril deste ano e a intenção é evitar a venda dos medicamentos sem prescrição médica. De acordo com a agência, contudo, a medida não altera o direito do médico de prescrever medicamentos para finalidades diferentes das descritas na bula, prática conhecida como uso off-label.

VERÃO

ADIADO

Apesar do tempo bom e do feriado prolongado, boa parte das praias do Pará ainda teve fim de semana de tranquilidade e, em muitos lugares, como Mosqueiro, as vendas ficaram bem abaixo do esperado. A explicação é que muitas famílias adiaram os gastos para as duas primeiras semanas do mês de veraneio. Vale lembrar que neste ano, por causa da COP 30 em novembro, as férias escolares serão limitadas aos 15 primeiros dias de julho. Os alunos retornam às salas de aula na terceira e semana, para adiantar os dias letivos de novembro, quando as aulas serão novamente suspensas. A medida foi tomada para reduzir o trânsito na capital paraense que, no período da conferência, receberá dezenas de líderes estrangeiros e por questões de segurança terá o tráfego alterado em boa parte das vias do centro da cidade, especialmente as que ficam no entorno dos hotéis.

ESTAÇÃO

FECHADA

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou que, em razão da necessidade de continuidade nos ajustes operacionais e adequações internas, o prédio da Estação Cidadania São Brás, em Belém, permanecerá fechado até o dia 20 de julho. O retorno dos atendimentos ao público está previsto para o dia 21 de julho. Todos os serviços agendados para este período serão remarcados e direcionados para outras unidades das Estações Cidadania.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) lança hoje, às 17h, no Palácio do Governo, em Belém, o protocolo “Não se Cale”, iniciativa de enfrentamento à violência contra a mulher voltado para bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares em todo o Pará. Entre as ações que devem ser implantadas pelos estabelecimentos estão treinamento de funcionários para identificar e agir em situações de risco; criação de protocolos internos para atendimento a vítimas; e apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade.

► A grande final do 1º Desafio Amazônico de Robótica será no dia 28 deste mês, das 8h às 12h, na Usina da Paz da Cabanagem, em Belém. Dez equipes finalistas, vindas de diferentes regiões do Pará, disputarão o título em duas categorias: Arena de Robôs e Projeto Inovação. O evento, realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), contará com distribuição de brindes, premiação para os campeões e prêmios como notebooks e smartphones.

► A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, a primeira do Estado instalada na região do Marajó, apresentou o balanço dos três anos de atividades, com quase 4 mil abordagens às embarcações, além da apreensão de mais de três toneladas de drogas e 15 toneladas de pescado irregular.

► Podem ser feitas até 28 de julho as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Brasil Sem Fome, lançado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O objetivo do prêmio é reconhecer e divulgar os melhores resultados e iniciativas de Combate à Fome nos Estados, Distrito Federal e municípios.

► Em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), o Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá realizará na quinta-feira (26) o Feirão de Empregabilidade exclusivo para a população LGBTQIAPN+. Além da intermediação de vagas de emprego, o evento contará com serviços gratuitos, como emissão de documentos e orientação profissional. A ação faz parte da programação pelo mês do orgulho LGBTQIAPN+.