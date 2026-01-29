R70: 'Próximo ataque será ainda pior', sobre enviar navios para o Oriente Médio

Vigitel

Mais de 60% da população brasileira têm excesso de peso. Entre 2006 e 2024, obesidade dobrou e atingiu 25,7% da população.

Aviação

BNDES injeta R$ 27 bilhões na Embraer para exportação de aeronaves. Companhia brasileira mandou 169 aviões para fora do País.

MUDANÇA

TRANSTORNO

Além dos problemas de manuseio dos equipamentos da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) por pessoas não treinadas, denunciados pelo Sindicato dos Urbanitários, trabalhadores da estatal têm sofrido também com transferências não planejadas. É que com a privatização dos serviços de água e esgoto, a empresa Águas do Pará assumiu parte dos serviços em dezembro do ano passado, sem aproveitamento dos trabalhadores da Companhia e, com isso, 258 servidores lotados nas regiões das ilhas, nordeste e do Tocantins estão sendo obrigados a dar expediente nos municípios de Ananindeua, Belém e Marituba, sem que a Cosanpa custeie todas as despesas geradas pela mudança de domicílio.

PIB

CONCENTRAÇÃO

Estudo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) indica que o Produto Interno Bruto (PIB) está menos concentrado nos grandes municípios. A participação das cidades maiores caiu de 55% em 2010 para 47,5% em 2023, enquanto os municípios pequenos passaram a responder por 22% e os médios por 30,6%. O que segue como antes é a grande disparidade regional. Em 2023 o Sudeste concentrou 53% do PIB, seguido por Sul (17%), Nordeste (14%), Centro-Oeste (11%) e Norte (6%). Quando o indicador é PIB per capita, o contraste permanece: em 2023, o Centro-Oeste registrou R$ 71.201 e o Sudeste, R$ 68.358, acima do Sul (R$ 61.275). O Norte ficou em R$ 36.679 e o Nordeste, em R$ 27.682. O Pará ficou com PIB per capita de R$ 31.348, abaixo da média regional.

INDÍGENAS

UFPA

Em um movimento histórico de aproximação e reconhecimento, a Reitoria da Universidade Federal do Pará (UFPA) projeta uma série de visitas técnicas e institucionais aos campi do interior que concentram estudantes de comunidades indígenas. A iniciativa, liderada pelo reitor Gilmar Pereira da Silva, surge como resposta direta ao desempenho excepcional de candidatos indígenas no último Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas (PSE IQ 2026), cujo listão foi divulgado no último dia 19. A seleção registrou um marco para a instituição: foram ofertadas 382 vagas exclusivas para indígenas, além de outras 382 para quilombolas, distribuídas em 191 cursos por todos os campi. O alto rendimento dos candidatos e o preenchimento expressivo das vagas reforçaram a necessidade de a gestão universitária conhecer de perto as realidades locais e fortalecer as políticas de permanência.

GRADUAÇÃO

A motivação central da agenda é transformar o sucesso das aprovações em êxito na graduação. O reitor Gilmar solicitou às lideranças acadêmicas indígenas a elaboração de um calendário de visitas que priorize unidades em regiões com grande densidade de representantes de povos originários.

MANEJO

PREMIADO

Uma proposta inovadora de manejo agrícola para enfrentar a vassoura-de-bruxa da mandioca, baseada em conhecimento científico e saberes indígenas, rendeu ao analista da Embrapa Amapá Jackson de Araújo dos Santos o Prêmio Samuel Benchimol 2025 na categoria Iniciativa de Desenvolvimento Local (IDL). Entre os testes propostos, está o uso do tucupi, ou manipueira, como fungicida natural.

FUNGO

O tucupi é um subproduto da mandioca ralada que possui grande concentração de ácido cianídrico. O manejo inclui também podas fitossanitárias. Os testes já começaram, nas roças das Terras Indígenas de Oiapoque, onde foi registrado em 2024, pela primeira vez na América do Sul, o fungo Rhizoctonia theobromae, causador da vassoura-de-bruxa da mandioca.

AUTISMO

INTERFERÊNCIA

A Coordenação Estadual de Autismo sofreu uma mudança de gestão promovida pela vice-governadora, Hana Ghassan, que indicou sua ex-assessora, a administradora Brenda Maradei, para assumir a pasta. A decisão causou surpresa entre muitas famílias atípicas, especialmente aquelas que acompanhavam e aprovavam o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos. Um período marcado por avanços e construção de políticas públicas, iniciado a partir da atuação da vereadora Nay Barbalho, que deu protagonismo à pauta do autismo no Estado.

Em Poucas Linhas

► Mudança na Secretaria de Saúde do Município de Belém (Sesma). A nova titular da pasta é Dyjane Chaves dos Santos Amaral, que era a secretária-adjunta de governo. Ela substitui Rômulo Nina.

► Ao longo de 2025 foram resgatados 48 trabalhadores em situação análoga à escravidão no estado. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério Público do Pará. Com treze operações realizadas no passado, o Parpa ficou em quarto lugar em número de registros, atrás de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. No Pará, as operações foram realizadas nos municípios de Altamira, Anapu, Acará, Brasil Novo, Bonito, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Cumaru do Norte, Novo Progresso, Medicilândia, Moju, Oeiras do Pará, Parauapebas, Rurópolis, Santarém, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Tailândia, Tomé-Açu, Uruará e Xinguara.

► O estado perdeu, na terça-feira (27), um dos nomes mais expressivos das artes visuais. Morreu o arquiteto e artista plástico Rui Mário Cruz de Albuquerque, o Ruma, aos 70 anos. Durante quase 40 anos, Ruma foi também servidor do Banco da Amazônia e colaborou para a criação do Espaço Cultural da instituição, que deu origem ao Centro Cultural.

► Está aberto o Edital Pró-Amazônia 2025, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para seleção de projetos de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação. Ontem, Finep realizou reunião com pesquisadores, no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O superintendente da Sudam, Paulo Rocha, fez a abertura da reunião que foi conduzida pelo gerente do Departamento de Infraestrutura e Tecnologias Sociais da Finep, Guilherme Turle, e pelo coordenador do Edital Pró-Amazônia 2025, Fernando Caixeta. Essa é a 2ª edição deste edital dedicado especialmente à Amazônia Legal. O valor do recurso desta chamada pública totaliza R$ 150 milhões para apoio financeiro a projetos de pesquisa científica e tecnológica.