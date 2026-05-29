R70: 'Pretexto para intervenção é inaceitável', diz Celso Amorim sobre decisão dos EUA

Pneumo 20

SUS vai ampliar proteção vacinal contra doença pneumocócica. Guia preliminar foi divulgado pelo Ministério da Saúde.

Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões. Números sorteados ontem foram: 05 - 07 - 17 - 41 - 42 - 49.

ILEGAL

CAMPANHA

Em Ananindeua, outdoors espalhados pela cidade estampam uma clara campanha antecipada do ex-prefeito Daniel Santos, pré-candidato ao governo do Estado. Além de esse tipo de propaganda ser proibida pela legislação eleitoral, a frase em destaque, “Seguimos juntos”, já foi entendida recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como pedido explícito de voto e divulgação de compromisso eleitoral. Soma-se a isso o evidente abuso de poder político e econômico, que desequilibra a disputa e amplia, de forma desigual, a exposição de determinados nomes diante do eleitorado.

UFPA

INFRAESTRUTURA

A Reitoria da Universidade Federal do Pará (UFPA) iniciou, no começo deste ano, ações para melhorar a infraestrutura nos campi da instituição, incluindo investimentos em iluminação, pavimentação, requalificação de banheiros, manutenção predial e ampliação dos espaços de convivência. O reitor Gilmar Pereira está anunciando uma força‑tarefa, que já executa intervenções emergenciais nos campi Profissional, Básico e da Saúde, ao mesmo tempo em que trabalha na elaboração de projetos e na captação de recursos para obras de maior porte, incluindo o Campus III, onde funciona a Faculdade de Educação Física.

CAMPI

Nos próximos dias, a UFPA deve divulgar um cronograma detalhado das ações realizadas, nas etapas em andamento e das entregas previstas. A gestão da UFPA também está organizando frentes de trabalho para melhorias nos acessos, nas áreas comuns e em pontos estratégicos da Cidade Universitária. A construção de centros de acolhimento no interior, a exemplo do campus e do Instituto de Medicina Veterinária de Castanhal, também já estão em andamento.

ENEM

AULÃO

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizará, no domingo (31), o 1º Aulão Interdisciplinar de 2026 do Cursinho Alternativo. Será no Auditório Paulo Freire, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), em Belém. Com o tema “Perspectivas Raciais Aplicadas ao Enem”, a programação está sendo desenvolvida para garantir preparação diferenciada para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estimulando a construção de repertório sociocultural, pensamento crítico e interpretação de temas contemporâneos presentes nas provas.

VOLUNTÁRIOS

A atividade, gratuita, é aberta ao público externo, reunindo professores voluntários de diferentes áreas do conhecimento em uma abordagem interdisciplinar voltada às questões raciais, sociais e culturais.

ÁGUA

REGULARIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) realizou nesta semana uma campanha de regularização hídrica em Marabá, no sudeste paraense. A ação teve como objetivo orientar usuários sobre procedimentos de outorga, cadastro e regularização do uso da água no Estado, fortalecendo a gestão sustentável dos recursos naturais na região. Durante a força-tarefa, foram emitidos 72 títulos de regularização hídrica, garantindo mais segurança jurídica aos usuários e ampliando o acesso da população aos serviços ambientais.

VULNERÁVEIS

AÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou que vai vistoriar, hoje, os espaços de acolhimento para a população em situação de rua em Belém. O trabalho faz parte de uma série de atuações da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Pará, órgão do MPF para a defesa dos direitos humanos. A inspeção terá a participação do procurador regional dos Direitos do Cidadão no Pará, Sadi Machado.

REMOÇÕES

Nos últimos meses, vistorias realizadas pelo MPF têm apontado que os espaços para acolhimento de pessoas em situação de rua na capital paraense têm, segundo o órgão, “estruturas pequenas, precárias e insalubres, além de apresentarem falta de funcionários, ausência de serviços de saúde e suprimentos básicos insuficientes”. O MPF também tem alertado a prefeitura e a Justiça sobre a necessidade de interromper remoções forçadas de pessoas em situação de rua. Segundo denúncias recebidas pelo MPF, houve casos de truculência e violência física.

Em Poucas Linhas

► Começa no Pará um movimento para que a bancada federal paraense se una para garantir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faça a nomeação da desembargadora paraense Nazaré Rocha para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ela foi a primeira colocada na lista tríplice que será enviada ao Planalto.

► A Câmara Municipal de Belém aprovou o projeto da vereadora Ágatha Barra (PL) que institui o “Setembro Verde”, campanha anual de conscientização e combate ao capacitismo. A proposta prevê ações educativas voltadas à inclusão social, valorização dos direitos das pessoas com deficiência e enfrentamento à discriminação. O texto segue para sanção do Executivo municipal.

► A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal (SRRF02) dará início, em 22 de junho, a um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os itens disponíveis estão veículos, motocicletas, aparelhos celulares, pneus e produtos eletrônicos. A apresentação das propostas poderá ser feita até 6 de julho.

► Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, nesta semana, 30 toneladas de polpa de açaí avaliadas em R$ 477 mil. A apreensão foi feita durante fiscalização na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense. A carga era transportada em uma carreta frigorífica com origem em Igarapé-Miri, no Pará, e tinha como destino Fortaleza, no Ceará. Durante a verificação da mercadoria, os fiscais identificaram divergências entre o rótulo do açaí e as informações da nota fiscal apresentada pelo motorista.

► No primeiro quadrimestre deste ano, o Pará registrou saldo positivo de 9.531 empregos formais. No período, foram 173.352 contratações e 163.821 demissões. Os dados são do Dieese.