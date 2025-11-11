R70: 'Precisamos colocar em prática o mapa de Baku para Belém', diz Simon Stiell

Cripto

Banco Central impõe regras ao mercado de criptoativos, instituindo as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais.

Saúde

China exige licenças especiais para Estados Unidos, México e Canadá exportarem precursores de fentanil.

AMAZÔNIA

TURISMO

O Ministério do Turismo abriu oficialmente, ontem, seu espaço dentro da Green Zone na COP 30, em Belém, apresentando aos visitantes da cúpula a riqueza e a diversidade da Amazônia. O ministro da pasta, o paraense Celso Sabino, chegou ao lado do mascote oficial do evento, o Curupira. O ministro conduziu a inauguração cercado por representações de animais típicos do bioma, reforçando a conexão entre natureza, cultura e sustentabilidade.

PROTEÇÃO

A iniciativa marcou o início das atividades do turismo do Brasil na área destinada à sociedade civil dentro da conferência climática, destacando o compromisso do País em proteger os recursos naturais e valorizar as comunidades que vivem na região. “A Amazônia é símbolo da força do nosso povo e do compromisso do Brasil com a preservação ambiental. Queremos que cada visitante da COP 30 sinta a energia desse bioma e entenda que o turismo sustentável é um caminho eficaz para garantir desenvolvimento e proteção da floresta”, afirmou o ministro Celso Sabino.

MASCOTE

Uma das figuras mais icônicas do folclore amazônico, o Curupira tem a missão de proteger a floresta. Na lenda, esse guardião possui cabelos de fogo e pés virados para trás, simbolizando a vigilância e a sabedoria da Amazônia. Escolhido como símbolo oficial da COP 30, o mascote desembarcou em Belém no último dia 5 e desde então tem cumprido uma agenda cheia de compromissos dentro da Green Zone. Antes da abertura oficial, o Curupira já havia conhecido o Aeroporto Internacional de Belém, onde posou para fotos e explorou os painéis temáticos do evento, e também visitou o Porto de Outeiro, para conferir de perto os cruzeiros MSC Seaview e Costa Diadema, que servirão de hospedagem durante a conferência.

ALEMANHA

VISITA

A ministra alemã Reem Alabalad Rvan visitou a ilha do Combu, em Belém, para conhecer iniciativas de bioeconomia que aliam saberes tradicionais, sustentabilidade e inovação. A ação, acompanhada por representantes do governo do Pará, destacou o potencial da biodiversidade local e o papel das comunidades na produção de cacau, chocolate e cosméticos amazônicos.

VALOR

Durante a visita, a comitiva alemã foi apresentada a projetos frutos da articulação entre comunidade local e tecnologia para reforçar a bioeconomia, com destaque para a transformação dos recursos naturais em produtos de valor agregado.

VEÍCULOS

LEILÃO

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou que vai fazer um leilão público com a oferta de 54 lotes de veículos que pertencem a diferentes órgãos e entidades da administração pública estadual. O certame, do tipo maior lance ofertado, está marcado para 9 de dezembro, a partir das 10h, em formato virtual, por meio do site www.vipleiloes.com.br, no qual os interessados poderão se credenciar com login e senha para participar. Serão disponibilizados veículos em condições de recuperação e sucata, incluindo carros, motos, vans, micro-ônibus e caminhões.

CIDADANIA

RECONHECIMENTO

A Corregedoria Regional Eleitoral do Pará (CRE-PA) foi reconhecida nacionalmente e contemplada com seis selos nas categorias “Boas Práticas” e “Destaque Cidadania” 2024/2025, concedidos pela Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral (CGE) aos TREs de todo o País. Na ocasião, o TRE do Pará foi representado pela vice-presidente e corregedora desembargadora Filomena Buarque.

PROJETOS

O TRE Pará teve o maior número de projetos reconhecidos entre os 19 Tribunais Regionais Eleitorais participantes. Atendendo exigência do edital, todos os projetos premiados foram executados na gestão 2023-2025 do desembargador José Maria Teixeira do Rosário, ainda como vice-presidente e à frente da CRE-PA. Atualmente, o magistrado ocupa a presidência do TRE.

Em Poucas Linhas

► O Grupo Liberal foi o grande destaque do prêmio Ampla de Jornalismo, conquistando o primeiro lugar na categoria nacional com a reportagem “Projeto recupera manguezais na Amazônia”, de Jalília Messias e equipe. A matéria foi exibida no Jornal Nacional. O primeiro lugar estadual também ficou com o Grupo Liberal. A vencedora foi Fábia Sepêda com a reportagem “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água” e o segundo lugar ficou com Ronaldo Brasiliense, e a matéria “Balbina, a maior tragédia amazônica”. Promovido pela Ampla Amazônia – Plataforma de Liderança, o prêmio tem como curadora a jornalista Giuliana Morrone. A cerimônia de premiação será no dia 3 de dezembro, no restaurante Manjar das Garças, em Belém, reunindo jornalistas, ambientalistas, pesquisadores e representantes de veículos de comunicação de todo o País.

► A Norte Energia aderiu ao Movimento Impacto Amazônia, iniciativa do Pacto Global da ONU. O objetivo é engajar as empresas brasileiras para que suas operações e cadeias de valor não contribuam para o desmatamento, além de incentivá-las a implementar ações para manter a floresta em pé até 2030. Ao assinar a carta-compromisso, a Norte Energia se comprometeu a reportar, anualmente, o progresso de suas ações individuais, setoriais e intersetoriais de enfrentamento do desmatamento e de manutenção da floresta em pé ao Observatório 2030.

► Na cerimônia de abertura da COP 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou os gastos globais com guerras e com políticas climáticas, defendendo que os recursos destinados a conflitos poderiam ser aplicados para enfrentar a crise ambiental. Lula também criticou o avanço da desinformação, dizendo ser “momento de impor uma nova derrota aos negacionistas”.

► Durante a COP 30, o planeta está literalmente no centro das atenções. O British Council e o Instituto Guimarães Rosa trazem ao Brasil a monumental escultura “Gaia”, criada pelo artista britânico Luke Jerram a partir de imagens em alta definição da Nasa. Suspensa na Zona Azul, a instalação de sete metros de diâmetro oferece uma experiência imersiva de contemplação do planeta, unindo arte e ciência em um poderoso convite à reflexão.