R70: 'Precisamos agir para estancar a especulação', diz ministro da Agricultura

Homenagem

Rebeca Andrade “vira” Barbie em edição dedicada a atletas inspiradoras. Ginasta foi a escolhida para representar o Brasil.



Receita Federal

Os contribuintes poderão fazer a consulta ao 1º lote de restituições do Imposto de Renda 2024 a partir das 10h de hoje.

(J.Bosco)

"Precisamos agir para estancar a especulação.”

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, sobre o abastecimento de arroz. Segundo ele, o governo vai autorizar compras públicas do cereal à medida que for necessário.

ARROZ

IMPORTAÇÃO



Em resposta a questionamento feito pelo senador paraense Beto Faro (PT), a Companhia Nacional de Abastecimento confirmou que o governo federal decidiu manter a compra de um milhão de toneladas de arroz do Paraguai e Uruguai. Na primeira leva serão 300 mil toneladas. Diante da urgência provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul – Estado que responde por 80% da produção nacional –, o governo brasileiro anunciou também que irá diversificar as fontes de importação e não descarta a negociação com países como a China. A medida é importante para reduzir a pressão sobre o mercado interno, garantir o abastecimento de arroz e evitar a especulação dos produtores do Sul. Com a manutenção da compra, o governo demonstra a preocupação em estabilizar os preços e garantir segurança alimentar. Em vários estados, incluindo o Pará, os preços foram reajustados e há casos de mercados racionando o produto.

TURISMO

FEIRÃO



A Secretaria de Estado de Turismo divulgou, ontem, a relação das cinco empresas paraenses selecionadas em edital para participar como expositoras da primeira edição do Feirão do Turismo Conheça o Brasil. O resultado final foi divulgado no Diário Oficial do Estado. A primeira edição do Feirão, que estava prevista para maio, mudou de data por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, e agora ocorrerá no dia 24 de agosto, simultaneamente em 16 das 27 Unidades da Federação. A ideia do Feirão do Turismo Conheça o Brasil, promovido pelo Ministério do Turismo em colaboração com o Conselho Nacional do Turismo e em acordo de cooperação técnica com a Setur Pará é revitalizar o turismo brasileiro durante a baixa temporada. O evento oferece descontos e condições especiais de pagamento em passagens aéreas, pacotes de viagem, hospedagem, passeios turísticos e cruzeiros.

TEMPORÁRIOS

NOVAS REGRAS



O governo do Estado enviou, nesta semana, Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) com objetivo de alterar a lei de setembro de 1991 e, com isso, permitir que os contratos temporários de professores tenham o prazo máximo de três anos, podendo ser prorrogados até o último dia escolar do ano em que findar esse período.



PROPOSTA



Além disso, a Secretaria de Educação propôs reduzir o prazo de seis meses de celebração de novos contratos para docentes para apenas 30 dias. A proposta está tramitando nas comissões da Casa. Aprovada nessa etapa, será enviada para votação em plenário e, logo após, para a sanção do governador do Estado Helder Barbalho.

ELEITORAL

CONGRESSO



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará marcou para os dias 19 e 20 de junho, em Belém, o Congresso Internacional de Direito Eleitoral (Conidel). O evento será no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, e deve reunir especialistas da Europa, América Latina, além de nomes nacionais e regionais. O Conidel tem como propósitos promover a transparência do processo eleitoral, fortalecer a comunicação entre a Justiça Eleitoral e a sociedade, além de oferecer uma visão abrangente do cenário eleitoral mundial, com enfoque nas particularidades da Justiça Eleitoral brasileira e amazônica.

CIMENTO

IRREGULAR



Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam 50 toneladas de cimento vindo da cidade de Alhandra, na Paraíba, com destino a Marituba, no Pará. A mercadoria foi avaliada em R$ 38 mil. De acordo com a documentação fiscal apresentada, a carga saiu da Paraíba com destino ao Pará, porém, Conceição do Araguaia não fica na rota entre as duas cidades, o que levantou suspeitas. Após investigação foi revelado que a carga seria entregue, na verdade, em Redenção. Como a nota fiscal não tinha destaque ou recolhimento do ICMS de substituição tributária, foram emitidos dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), um deles para pagamento do ICMS e multa e o segundo por embaraço à fiscalização.

EM POUCAS LINHAS

► Dois atletas paraenses conquistaram o ouro na Copa Loterias Caixa de Judô Paralímpico, em São Paulo: Sofia de Jesus Pastana, de 15 anos, da categoria iniciante, e José Cleberson. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais e equivale aos campeonatos brasileiros da modalidade.

► Desde 2019 a Santa Casa do Pará já realizou 23 transplantes renais pediátricos, o que torna o hospital público referência neste tipo de procedimento no Estado. Só neste ano quatro crianças já receberam um novo rim na unidade. Atualmente há 28 crianças em tratamento de terapia renal substitutiva na Santa Casa e que aguardam por um transplante de rim. O Serviço de Terapia Renal Substitutiva funciona desde 2011 na Santa Casa, com atendimento para crianças e adolescentes, oferecendo nefrologia pediátrica, hemodiálise pediátrica, ambulatórios, enfermarias e interconsultas, realizadas por uma equipe multiprofissional.

► Amanhã a oitava edição do “Secom por Todo Pará” chegará ao município de Bragança. O projeto do governo do Pará, executado pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), promove palestras e oficinas gratuitas sobre comunicação pública para os profissionais que atuam no Estado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Agência Pará.

► O professor de matemática Romis de Souza Moraes, da Escola Estadual Doutor Romildo Veloso e Silva, localizada em Ourilândia do Norte, conquistou medalha de ouro na primeira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio. Ele recebeu a medalha durante cerimônia promovida pelo Ministério da Educação, em Brasília.

► Aberta ontem, no Hangar, a 16ª edição da Feira da Indústria do Pará tem um espaço batizado de “Made in Pará”, onde pequenas e médias indústrias locais estão apresentando produtos feitos a partir de matérias-primas da Amazônia.