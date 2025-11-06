R70: 'Precisamos agir, e o momento é agora' diz Mukhtar Babayev, presidente da COP 29

Ouro enterrado

Francês acha tesouro de R$ 4,3 milhões no jardim enquanto construía piscina, Origem é desconhecida.

Alívio do sofrimento

No Brasil, 625 mil pessoas precisam de cuidados paliativos, que envolvem manejo da dor, acolhimento e trabalho integrado.

DEFESO

SEGURO

Entrou ontem em vigor a Medida Provisória que muda as regras do Seguro-Defeso, benefício pago a pescadores durante o período de reprodução do pescado. As alterações foram motivadas por denúncias de irregularidades que ameaçavam a continuidade do programa. Com a nova MP, o Ministério do Trabalho e Emprego assume a gestão e análise dos pedidos da função que antes era do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Outra novidade é o registro biométrico com impressão digital e reconhecimento facial, para evitar fraudes e garantir que apenas pescadores de fato recebam o auxílio.

JUSTIÇA

PARCERIA

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira da Silva, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, representado pelo diretor de Promoção de Acesso à Justiça, Pedro Henrique Viana Martinez, assinaram Termo de Execução Descentralizada (TED) com o objetivo de implantar o Programa Mais Justiça Socioambiental: Amazônia Legal, no valor de R$ 38,8 milhões. A parceria financiará a implantação de ações estruturantes voltadas à criação de uma rede integrada de Núcleos Técnicos de apoio aos Tribunais de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e também permitirá maior proximidade com as demais universidades da Amazônia e do Brasil.

INDÍGENAS

SAÚDE

Na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Icoaraci, atuará como unidade de referência no atendimento à população indígena. A unidade integra a rede estadual de retaguarda assistencial e possui em seu sistema o registro de mais de 300 etnias, sendo pioneiro na Amazônia a aderir ao Incentivo para Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI), do Ministério da Saúde.

ETNIAS

Com estrutura adaptada para acolhimento intercultural, o hospital dispõe de quartos com redes e equipes treinadas para garantir atendimento humanizado e respeitoso às tradições indígenas. Nos últimos três anos, a unidade realizou mais de mil atendimentos a pacientes das etnias Tembé, Assurini, Amanayé e Munduruku, em parceria com a Casa de Saúde Indígena (Casai) e o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei).

GREEN ZONE

APRESENTAÇÃO

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) participará da Green Zone da COP 30 com o painel “Governança jurídica e defesa do patrimônio ambiental público: o case da primeira Unidade de Recuperação de Vegetação Nativa na APA Triunfo do Xingu”. A ação é desenvolvida em parceria com o Núcleo Consultivo da Administração Direta e Indireta (Nucadin), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas).

TRIUNFO DO XINGU

O case apresentado destaca a decisão judicial obtida pela PGE, em parceria com a Semas, que garantiu a reintegração de posse de dez mil hectares de área pública degradada por desmatamento ilegal na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, em São Félix do Xingu. A área será destinada à primeira Unidade de Recuperação de Vegetação Nativa (URVN) do Estado, um marco na aplicação prática do direito ambiental voltado à restauração ecológica. Durante o painel, serão debatidos o papel das Procuradorias de Estado na governança climática e os instrumentos jurídicos que fortalecem políticas públicas de descarbonização e combate ao desmatamento.

HOSPITAL

OBRAS

O governador Helder Barbalho assinou ontem a ordem de serviço para a primeira etapa da obra de ampliação e modernização do Hospital Regional da Transamazônica, no município de Altamira, na região do Xingu. Com a modernização, a área total do hospital passará de 9.792,67 m² para 11.694,11 m², com a expansão do setor de hemodinâmica e a implantação de 35 novos leitos de UTI, sendo 16 adultos, quatro pediátricos e 15 neonatais. A obra será executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e o investimento previsto é de R$ 39,7 milhões.

Em Poucas Linhas

► A estudante Joana Moreira Acássio, da Escola Estadual Professor César Pinheiro, na comunidade de Mirasselvas, zona rural de Capanema, foi classificada para a etapa final da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee) 2025, que ocorre até esta sexta-feira (6), em Brasília (DF). Medalhista de ouro nas fases anteriores, Joana representa o Pará na competição promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que incentiva alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental a adotarem práticas de consumo consciente de energia, sustentabilidade e inovação. E o jovem atleta paraense Eike Fernandez, de 14 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria Pesadíssimo do ADCC Brazilian Nationals 2025, uma das competições mais prestigiadas do grappling mundial. O torneio ocorreu entre os dias 1º e 2 de novembro, em Indaiatuba (SP), e reuniu centenas de competidores de várias regiões do País.

► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) iniciou a distribuição de cerca de 3.500 livros para escolas públicas de Belém, Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana, beneficiando unidades de ensino situadas nas áreas de atuação do Projeto de Desenvolvimento do Saneamento do Pará (Prodesan). A ação faz parte do Prodesan Cidadania, iniciativa voltada à promoção de impactos sociais positivos nas comunidades próximas às obras de saneamento.

► Mil bombeiros foram mobilizados para a operação COP 30. A corporação será a única força estadual presente na Blue Zone, área sob gestão da ONU. A operação reúne 518 militares especialmente capacitados, sendo 106 destacados para a zona azul, além de 33 viaturas, 18 embarcações e guarnições em todos os quartéis do estado.

► Durante uma ação de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizada na terça-feira (4) por servidores da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Serra do Cachimbo, no km 785 da BR-163, em Novo Progresso, foi apreendida uma carga irregular de 33.480 garrafas de 965 ml de cachaça. O carregamento, avaliado em R$ 155.988,90, saiu de Pirassununga (SP) com destino a uma empresa de Manaus (AM).