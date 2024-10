R70: 'Por um tempo, quis acreditar que estava enganada', afirma Anielle Franco

Violência política

O Disque 100 recebeu 586 denúncias, de janeiro a agosto deste ano, um aumento de 193% em relação ao ano passado.



Meio ambiente

Uma campanha promovida no Reino Unido arrecadou mais de 2,4 milhões de libras em apoio ao reflorestamento da Amazônia.

(J. Bosco)

"Por um tempo, quis acreditar que estava enganada.”

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, relatou ter ouvido frases embaraçosas e recebido toques indesejados por parte do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Em entrevista à revista Veja, ela também explicou que ficou paralisada com as investidas e se culpou pela falta de reação.

DEFENSORES

OBSERVAÇÃO



Representantes das Associações Estaduais de Defensores Públicos dos Estados atuarão, pela primeira vez, como observadores eleitorais durante a votação deste domingo. Ao longo do dia, eles vão colher relatos, dados e impressões referentes às seções eleitorais, aos locais de votação e ao processo eleitoral. O material vai compor um relatório que será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicando possíveis melhorias em relação à transparência, acessibilidade, participação democrática, segurança, entre outros assuntos ligados ao pleito. No Pará, o grupo será formado pelos defensores Bruno Braga, Alessandro Oliveira e Bianca Caribé, que atuarão nas cidades de Belém e Ananindeua.

ENGENHARIA

AVALIAÇÃO



A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) obteve nota 4, em uma escala de 1 a 5, na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para o reconhecimento do bacharelado em Engenharia Mecânica. Gratuita, a graduação é ofertada desde 2021, de forma presencial, pelo Programa de Ciências e Tecnologia do Instituto de Engenharia e Geociências (IEG), localizado na Unidade Tapajós, Campus Santarém. Com duração de cinco anos, o curso possui 178 alunos ativos, distribuídos em quatro turmas que ingressaram entre 2021 e 2024. Nas visitas in loco, nos dias 23, 24 e 25 do mês passado, os avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) analisaram critérios como a organização didático-pedagógica, o corpo docente e tutorial e a infraestrutura do curso.

ELEIÇÕES

MONITORAMENTO



Durante a “Operação Eleições 2024”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), os gestores do sistema de segurança vão acompanhar as ações deflagradas e atenderão a imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle, na Almirante Barroso.



SEGURANÇA



O esquema de segurança mobiliza 8.891 agentes das esferas estadual e municipal, 1.721 viaturas entre carros e motocicletas, além de seis aeronaves, duas bases fluviais, 60 embarcações e quatro lanchas blindadas, nos 144 municípios paraenses.

DOCUMENTOS

AÇÃO



A Polícia Civil do Pará realizará hoje, das 8h às 14h, ação especial no Posto de Identificação Civil de São Brás, na avenida Magalhães Barata. Os alvos são eleitores que ainda não possuem a Carteira de Identidade Civil ou que precisam atualizar o documento para participar do pleito. A iniciativa é para garantir que todos os eleitores aptos possam exercer seu direito de voto, conforme exige a legislação eleitoral.

CIÊNCIA

ESCOLHA



A Iniciativa Amazônia+10 divulgou ontem os resultados preliminares das propostas de pesquisa aprovadas no edital “Expedições Científicas”, lançado em novembro de 2023 pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Foram selecionados 20 projetos - orçados em R$ 78,2 milhões - que vão mobilizar 77 grupos de pesquisadores vinculados a 18 Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) diferentes, além das agências estrangeiras UK Research and Innovation (UKRI), do Reino Unido, e Swiss National Science Foundation (SNSF), da Suíça. Considerando os 20 projetos, mais de 61 localidades pouco abordadas pela comunidade científica serão estudadas, entre elas terras indígenas, reservas de desenvolvimento sustentável e extrativistas e outras regiões de difícil acesso.

ÁLCOOL

PROIBIÇÃO



Para garantir eleições tranquilas no Pará, todas as 33 unidades de Polícia Civil estarão funcionando no domingo, 6, assim como as delegacias dos 139 municípios do interior do estado. Equipes especializadas também reforçam o plantão 24h na Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe). O consumo de bebidas na Lei Seca é proibido em bares, restaurantes, lanchonetes, trailer, quiosques, boates e similares.

Em Poucas Linhas

► A Polícia Civil do Pará publicou nesta sexta-feira, 4, a portaria referente à Lei Seca, que proíbe a venda e o fornecimento gratuito de bebidas alcoólicas durante as eleições municipais. O período se estende de meia-noite deste sábado até as 18h de domingo, 6, dia da votação.



► A Igreja Católica no Brasil celebra São Benedito neste sábado, 5. A data é celebrada desde 1983, graças a uma especial deferência canônica concedida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). No resto do mundo, São Benedito é celebrada em 4 de abril, data de sua morte. Na Arquidiocese de Belém, São Benedito é homenageado na paróquia localizada na passagem São Benedito, no Barreiro. Neste sábado dedicado ao santo, a programação conta com terço mariano, às 6h30, e Missa de Encerramento, que ocorre às 18h, presidida por dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.



► O X Festival Canção da Transamazônica (Fecant) acaba de divulgar, no site fecant.com.br e nas redes sociais, as 12 canções selecionadas que participarão da etapa Fecant Nacional. Na lista estão compositores de Belém, Ananindeua, Ourém, Três Rios (RJ), Brasília, Macapá, Manaus, São Paulo e Londrina (PR). Ainda serão divulgadas as seleções ao Fecant Kids e Fecant Regional. O festival acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro, em Altamira.



► O Sindicato dos Médicos do Pará vem manifestando preocupação com a abertura indiscriminada de novas escolas de medicina em Santarém. Somente este ano, o município passou a abrigar três novas instituições de ensino na iniciativa privada. Para o Sindmepa, a abertura desenfreada de novas instituições de ensino pode afetar diretamente a qualidade da formação profissional.



► A Academia Paraense de Letras divulgou nota informando que não é apoiadora de um “arrastão cultural” realizado em defesa da candidatura de Edmilson Rodrigues (PSOL) à prefeitura de Belém. A entidade, diz a nota, é apartidária e não pode atuar em campanhas políticas.