R70: 'Por que não nos avisaram sobre Pearl Harbor?', ironiza Trump em encontro com Sanae Takaichi

Segurança

Senado aprova uso imediato de tornozeleira por agressor de mulher. Delegado poderá determinar medida em cidades sem juiz.

Saúde

Rastreamento para câncer colorretal pode ser implementado no SUS. Diretriz vai passar por consulta pública.

CHOCOLATE

MAIS CACAU

Maior produtor de cacau do Brasil, o Pará tende a ser diretamente beneficiado pelo projeto de lei que estabelece um percentual mínimo de cacau na composição do chocolate. A proposta foi aprovada na última terça-feira (17), pela Câmara dos Deputados e determina, por exemplo, que chocolates do tipo “ao leite” contenham pelo menos 25% de cacau. Em outros países, as exigências são ainda mais rigorosas: na Bélgica e na Suíça, o percentual mínimo varia entre 35% e 50%.

PRODUÇÃO

Além de fixar parâmetros mínimos, o projeto obriga que o teor de cacau seja informado, de forma clara e destacada, na parte frontal das embalagens. Segundo o autor da proposta, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), a medida “não apenas contribui para a melhoria da qualidade do produto, como também estimula a cadeia produtiva do cacau”. Atualmente, cerca de 50% de toda a produção nacional é colhida no Pará. Embora tenha sido aprovado na Câmara, o texto sofreu alterações e, por isso, precisará retornar ao Senado para nova análise. A expectativa é que a proposta seja apreciada até a próxima quinta-feira (26), quando se comemora o Dia do Cacau.

UFPA

FRANÇA

Liderada pelo reitor Gilmar Pereira da Silva, uma comitiva da Universidade Federal do Pará (UFPA) cumpre, nesta semana, missão estratégica na França, percorrendo centros de excelência em Toulouse, Montpellier, Le Mans e Tours. O objetivo é consolidar a universidade como protagonista global nas discussões sobre biodiversidade e clima, estabelecendo parcerias científicas de ponta que garantam projetos permanentes para a Amazônia no cenário pós-COP 30. Hoje, a agenda atinge seu ápice em Paris com o seminário “COP 30 entre a Amazônia e o Mundo”, realizado na prestigiada Maison du Brésil. O evento marca a formalização do Polo Amazônia na UFPA, em conjunto com instituições francesas, além de discutir o uso de tecnologias para o desenvolvimento sustentável da região amazônica.

UNIÃO

LIDERANÇAS

A Associação Comercial do Pará (ACP) realiza, neste mês, eleição para escolha da diretoria para o próximo ciclo de gestão. O pleito ocorre com chapa única, liderada pelo empresário Isan Anijar, consolidando um movimento de união do setor produtivo paraense. A composição da diretoria reúne lideranças empresariais reconhecidas, representantes de diferentes segmentos da economia, que assumem o compromisso de fortalecer o protagonismo histórico da entidade na defesa do empreendedorismo, na melhoria do ambiente de negócios e na construção de agendas estruturantes para o desenvolvimento sustentável do Pará.

NOMES

Integram a nova diretoria os empresários Cláudio Noronha, Marialba Leão, Paulo Maia, Ana Maria Santiago, Antônio Farah, José Maria Neves, Nazaré Chaves, Suely Menezes, Mauro Chaves, Rubens Magno, Sandra Mendes, Frederico Bitar, Jaime Soares, Bruno Ferreira, Oswaldo Diniz Mendes, Flávio Cardoso, Rebeca Barbosa, Wilson Oliveira, Aurélio Meira, Helena Peracchi, Nazaré Mello, Ricardo Medina, Regina Vilanova, Cheyda Belfort, Gustavo Tavares, Ivanna Carneiro, Baviera Madureira, Fernando Oliveira, Nazaré Melo, Flávio Cardoso, Myrle Braun, Michel Ferro, André Bitar, André Figueiredo, Ana Carolina Cruz, Ana Paula Castilho, Luana Fonseca, Anasthacia Almeida, Marcelly Rodrigues, Rafaela Rodrigues, Dânya Tavares, Ilana Cruz, Luciana Cativo Lima, Paloma Maciel Lins, Paola Regateiro, Ricardo Porto, Paulo Titan, Arthur Xerfan, Lorenna Viana, Natasha Massoud, Romulo Maiorana Netto, Felipe Mendes e Leandro Daher. A posse, programada para abril, celebrará também o aniversário de 207 anos da ACP, a segunda entidade empresarial mais antiga do País.

DIREITOS

CARTILHA

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) lança no próximo dia 23 a Cartilha de Letramento Racial e do Projeto Raízes da Igualdade. A cartilha faz parte do projeto de letramento racial “Raízes da Igualdade”, desenvolvido em parceria com o Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará (ICJ/UFPA).

ANTIRRACISTA

O principal objetivo é garantir a formação antirracista a servidores públicos e à sociedade em geral. O aumento dos casos de racismo confirma a importância da formação. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), divulgados em março de 2025, as denúncias de racismo no Estado cresceram 15% entre 2023 e 2024, passando de 487 para 563 casos.

Em Poucas Linhas

► O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou viagem a Santarém na próxima terça-feira (24). Acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, Lula participará do evento de entrega de 1.408 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.

► O presidente do Podemos no Pará, senador Zequinha Marinho, nega que tenha intenção de concorrer à Câmara Federal e reafirma a candidatura para reeleição no Senado Federal.

► O Detran realiza, até amanhã (20), em Belém, mutirão de exames práticos de direção, voltado às candidatas do programa social CNH Pai D’égua, na edição Mães Atípicas. A força-tarefa ocorre no período da tarde, com o objetivo de agilizar a etapa final do processo de habilitação e ampliar o acesso ao documento para mulheres que já cumpriram as fases anteriores.

► A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) promove, hoje, mais uma edição do programa Chão Firme, com serviços de regularização fundiária urbana e que deve atender cerca de mil pessoas. O evento será na Escola Municipal Venuzina Marinho de Souza, na Cremação. A ação de regularização da prefeitura faz parte da programação da “Semana Nacional Solo Seguro Amazônia Legal” e conta com a parceria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

► As prefeituras de todo País recebem hoje a segunda parcela de março do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Serão repassados R$ 1,3 bilhão aos municípios, já incluindo o desconto da retenção para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

► Adultos que desejarem voltar aos estudos na categoria Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) podem fazer as matrículas até o dia 30 na rede municipal de ensino de Belém. O programa atende pessoas a partir de 15 anos que ainda não concluíram o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano.