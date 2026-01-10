R70: 'Por causa dessa cooperação, cancelei a 2ª onda de ataques que estava prevista', diz Trump

O Banquete

Universidade do Texas manda professor censurar a obra “O Banquete”, do grego Platão, por conter “ideologia de gênero”.

Estação espacial

Nasa confirma retorno antecipado da tripulação da ISS à Terra por problema médico de astronauta.

SALÁRIO

IMPACTO

Estudo realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que o reajuste do salário mínimo nacional vai gerar um aumento de R$ 4,28 bilhões nas despesas de pessoal ativo das prefeituras até o final deste ano. O salário mínimo passará de R$ 1.518 para R$ 1.621, um acréscimo de R$ 103.

FOLHA

O salário mínimo incide diretamente sobre os vencimentos de servidores, aposentados e pensionistas do setor público municipal. O impacto financeiro direto no Tesouro Municipal será sentido a partir de fevereiro, com a primeira folha de pagamento do novo ano.

AÇAÍ

ESCASSEZ

A alta no preço do açaí deixando o produto cada vez mais inacessível para as famílias de baixa renda está tornando comum uma prática atípica e preocupante, a venda da “água do açaí”. Popularmente conhecida como chula, essa água é a última lavagem do fruto batido e costumava ser doada. A presença desse produto no comércio informal indica, de um lado, a exclusão de parcelas da população de baixa renda do consumo do açaí tradicional, alimento central da cultura alimentar paraense, e, de outro, a mercantilização de um subproduto que até então não era destinado à venda.

PREÇOS

A venda da chula vem sendo feita em um cenário forte encarecimento do produto ao longo de 2025. De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o litro do açaí registrou aumentos expressivos em dezembro e acumulou alta superior a 25% ao longo de 2025. Em dezembro de 2025, o litro do açaí médio alcançou, em média, R$ 28,77, enquanto o tipo grosso chegou a R$ 41,65, com forte variação conforme o local de venda.

ELEIÇÕES

CENÁRIOS

Sondada a cada eleição para colocar seu nome na disputa, a médica paraense Cynthia Charone decidiu que 2026 será, enfim, o momento de entrar no jogo eleitoral. Oftalmologista de formação, Charone construiu nos últimos 14 anos uma atuação que extrapola a medicina tradicional, à frente de um programa de envelhecimento ativo e saudável que já alcançou mais de 15 mil famílias no Pará. O trabalho consistente passou a se refletir também no campo político: pesquisas internas que testaram seu nome indicam desempenho expressivo, ampliando o interesse de diferentes legendas em tê-la como candidata.

CÂMARA

As conversas ainda estão em curso, mas os cenários analisados apontam que o caminho mais provável é uma candidatura à Câmara Federal, apostando na combinação entre reconhecimento social, atuação na saúde e discurso voltado às pautas do cuidado e da qualidade de vida.

CULTURA

PATRIMÔNIO

Uma série de projetos de lei tem reconhecido como patrimônio do Estado, manifestações culturais. Entre os destaques mais recentes, está o reconhecimento do Búfalo Carabao como patrimônio cultural de natureza imaterial, símbolo da economia, das tradições e do cotidiano de várias regiões paraenses, especialmente do arquipélago do Marajó. A Lambada também foi declarada patrimônio cultural imaterial do Pará, consolidando oficialmente o ritmo e a dança como expressões marcantes da cultura local, com projeção nacional e internacional. O pacote inclui ainda o reconhecimento do Grupo Musical Canto de Várzea como patrimônio cultural de natureza material e imaterial, além da obra musical de Lucinnha Bastos, declarada patrimônio cultural imaterial.

KRENAK

BELÉM

O líder indígena e escritor Ailton Krenak e o premiado fotógrafo japonês Hiromi Nagakura estarão em Belém, de 12 a 14 de janeiro, para participar de rodas de conversa sobre as viagens dos dois pelo território amazônico, na década de 1990. Os encontros serão no Centro Cultural Banco da Amazônia, onde está em cartaz a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, que documenta a jornada. A programação faz parte da exposição, que é uma realização do Instituto Tomie Ohtake e celebra o aniversário de 410 anos da capital paraense, no dia 12. Também participam dos encontros as lideranças indígenas Isa Tximá Huni Kuin, Maria Alexandrina da Silva Pinhanta (Sãtsi), Maria Salete Caapir Krikati e Marineusa Pryj Krikati.

EM POUCAS LINHAS

► Iniciativa louvável da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa): a instituição criou o Grupo de Apoio a Pessoas Enlutadas por Suicídio. A iniciativa oferecerá acolhimento a pessoas que perderam familiares ou amigos em decorrência do suicídio. Os interessados em participar do grupo podem se inscrever até 18 de janeiro e as atividades, gratuitas, terão início em fevereiro. Os encontros serão realizados uma vez por semana, em dias e turnos a serem definidos em conjunto com os participantes selecionados.

► A Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos de Belém expediu a Recomendação Administrativa para garantir o direito de acompanhante a todas as mulheres internadas em unidades de saúde sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A medida foi tomada depois do atendimento a pacientes que relataram não terem garantido o direito à presença de acompanhantes durante internações, consultas, exames e procedimentos hospitalares.

► Neste domingo, com a realização da Domingueira comemorativa aos 410 anos de Belém, o uso de patinetes terá desconto de 50%. O benefício vale para até três viagens ao Portal da Amazônia.

► Proprietários de veículos com finais de placa de 41 a 61 têm até a próxima terça-feira (13) para pagar o IPVA com descontos de até 15%. O benefício é destinado a contribuintes sem multas de trânsito, sendo 15% de desconto para quem está há dois anos sem infrações, 10% para quem não recebeu multas no último ano e 5% para os demais casos.

► O Estado atingiu até agora 20,48% da meta estabelecida para a imunização contra a influenza. A Campanha de Vacinação segue até 26 de fevereiro. Crianças, gestantes e idosos são os públicos prioritários.