R70: 'Podemos competir com todas as equipes do mundo', diz Carlo Ancelotti

Infância

Mais de 4,3 mil crianças foram tiradas do trabalho infantil em 2025, diz o Ministério do Trabalho e Emprego.

Copa do Mundo

Mascotes do Mundial incluem águia-careca, animal salvo de extinção. Há também a onça pintada, em risco no México.

RIOS

SEGURANÇA

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) projeto de lei que cria a Política de Segurança da Navegação Interior e Proteção da Vida nos Rios Amazônicos no Estado do Pará. Quando aprovada, a proposta será conhecida como “Lei Anna Carolina”, em referência à advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, morta após queda de uma moto aquática, durante passeio nas águas do rio Guamá, nas proximidades da ilha do Combu, em Belém. O projeto, de autoria do deputado Nilton Neves (PSD), presidente da Comissão de Segurança Pública da Alepa, prevê, entre outras providências, ações de incentivo à educação para segurança fluvial, promoção de campanhas educativas sobre prevenção de acidentes hidroviários e estímulo à adoção de medidas preventivas no transporte fluvial.

AULAS

APOSENTADORIA

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) divulgou na semana passada documento esclarecendo que as aulas suplementares não entram no cálculo da aposentadoria de professores. Segundo o órgão, os valores recebidos por essas aulas “têm natureza temporária”, sendo assim não entram na base de cálculo para o desconto da contribuição previdenciária. O documento foi baseado em decisão tomada com base no voto do conselheiro relator Lúcio Vale, presidente da Corte de Contas. O julgamento responde a uma consulta oficial feita pelo prefeito de Paragominas, Sidney Rosa.

TST

ESCOLHA

É esperada para esta semana a publicação do nome escolhido pelo presidente da República para a vaga aberta no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A expectativa, que tem mobilizado lideranças políticas, religiosas, sociais e econômicas da região Norte, é de que a escolha recaia sobre a desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), com jurisdição nos Estados do Pará e Amapá, seja a escolhida. Ela figura em primeiro lugar na lista tríplice enviada pelo TSE ao Planalto.

XENOFOBIA

COMBATE

Quinze entidades, capitaneadas pela Cáritas Brasileira - Regional Norte II, lançam amanhã (15), em Belém, campanha para combater a xenofobia e incentivar o respeito, a inclusão e a proteção de pessoas estrangeiras, refugiadas e apátridas que vivem no Pará. O lançamento será às 9h na sede do Ministério Público Federal (MPF).

CAMPANHAS

O projeto inclui campanhas de conscientização em emissoras de rádio e TV, além de ações em órgãos públicos e salas de aula. Também será feita capacitação específica para professores e profissionais de saúde e haverá a produção de material didático focado no multiculturalismo.

SAÚDE

ESPECIALISTAS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desembarca na terça-feira (16) em Belém para fazer a entrega de veículos e equipamentos que ampliarão o atendimento especializado no Pará. Na sexta-feira (12), o Ministério inaugurou unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial nos municípios de Abel Figueiredo, Concórdia do Pará, São Domingos do Araguaia e Santa Maria do Pará.

CARRETAS

Nos próximos 30 dias Aurora do Pará receberá a carreta de saúde para realização de exames de imagens e tomografias. A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas, da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) e do Ministério da Saúde. A carreta da saúde funciona de segunda a sexta-feira e tem capacidade para 70 atendimentos por dia. Estacionada em Aurora do Pará, a unidade móvel vai atender pacientes de Ulianópolis, Paragominas, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará, Garrafão do Norte, Capitão Poço, Nova Esperança do Piriá e Irituia.

COMÉRCIO

ANIMAÇÃO

O Dia dos Namorados na sexta-feira e a estreia do Brasil na Copa neste sábado (13) animou o setor de bares e restaurantes e movimentou o Comércio. Depois de um maio morno, empresários apostam no aquecimento da economia antes das férias de julho. Há muito a data dedicada aos apaixonados se firma entre as melhores de faturamento no ano, perdendo apenas para o Natal e disputando ano a ano o segundo lugar com o Dia das Mães.

Em Poucas Linhas

► A Justiça do Trabalho, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), prepara atuação conjunta em municípios do Marajó para levar serviços de maneira contínua para a população da região. O objetivo é ajustar a oferta das ações de itinerância da justiça especializada a partir da escuta da população nos territórios.

► Gigante do setor de cosméticos, a empresa Natura reforçou presença na Amazônia ao antecipar metas previstas para os próximos anos. Segundo o Relatório Integrado 2025, divulgado na semana passada, a companhia ampliou a atuação para 46 comunidades agroextrativistas, superando o objetivo estabelecido para 2030, e elevou em 29% os investimentos nesses territórios, que somaram R$ 62,39 milhões. O portfólio da marca já alcança 52 bioativos amazônicos, acima da meta fixada para 2027.

► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) disponibilizou para consulta pública o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 03/2026, destinado à contratação temporária de profissionais para atuação em Belém e nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (Nure) de Marabá e Paragominas. As inscrições serão realizadas gratuitamente e exclusivamente pela internet no dia 15 de junho, por meio do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

► O Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna, em Santarém, manteve a certificação máxima da Organização Nacional de Acreditação (ONA), nível 3 — Acreditado com Excelência, reafirmando a qualidade e a segurança dos serviços prestados à população do oeste paraense. A avaliação foi realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes), que analisou 1.228 itens distribuídos em 26 setores da unidade, reconhecendo o alto padrão dos processos internos e a busca contínua pela melhoria da assistência