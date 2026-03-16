R70: 'Podemos atingi-la mais algumas vezes só por diversão', diz Trump sobre ataques em ilha

Sob pressão

Agência dos EUA ameaça cassar licenças de emissoras do país caso não “corrijam o rumo” da cobertura sobre a guerra no Irã.

Sem memória

O tradicional momento “In memoriam” do Oscar deixou de fora a polêmica atriz francesa Brigitte Bardot.

PROCESSO

ANDAMENTO

A Justiça manteve o andamento de duas ações penais contra o procurador autárquico Alexandre Ferreira Azevedo, acusado de produzir e armazenar imagens íntimas da própria enteada adolescente sem consentimento, além de violência psicológica no ambiente doméstico. Os processos tramitam sob segredo de Justiça em Belém, e as audiências estão previstas para ocorrer ainda neste semestre.

TENTATIVA

O caso ganhou novo desdobramento após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) negarem pedidos da defesa para trancar a ação penal por meio de habeas corpus, permitindo que o processo avance até o julgamento de mérito. Antes mesmo da fase de instrução, a defesa alegou nulidade das provas e solicitou o trancamento da ação. O pedido foi rejeitado por unanimidade pela sexta turma do STJ, que considerou não haver irregularidade capaz de anular o processo. Posteriormente, o STF manteve o mesmo entendimento, negando novamente o recurso da defesa.

DESCOBERTA

A investigação teve início após a então esposa do investigado acessar o e-mail pessoal dele e encontrar fotografias da própria filha adolescente, além de imagens de outras adolescentes e mulheres, incluindo pessoas conhecidas da família e colegas de trabalho. Segundo o inquérito policial, a perícia técnica confirmou que os registros teriam sido feitos sem o conhecimento das vítimas.

MILITANTES

BIOGRAFIA

O presidente da Imprensa Oficial do Estado (Ioepa), Jorge Panzera, marcou para 1º de abril, no auditório Benedito Nunes da Universidade Federal do Pará (UFPA), o lançamento da biografia da militante Hecilda Veiga e de seu filho, Paulinho Fonteles.

FILHOS

Com 300 páginas, o livro “Filhos dessa raça: mãe e filho unidos na luta contra a ditadura” foi escrito pelo jornalista e escritor Ismael Machado e retrata a dilacerante história de mãe e filho em meio à ditadura militar.

IMPOSTO

REGRAS

A Receita Federal divulgará hoje as regras para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Embora o calendário oficial ainda não tenha sido anunciado, a expectativa é que o prazo de entrega se estenda até 29 de maio.

DÚVIDAS

Entre as dúvidas dos contribuintes está a nova faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. Vale lembrar que, embora tenha entrado em vigor em 1º de janeiro de 2026, a mudança não terá impacto na declaração entregue neste ano.

TERRA

SEMANA

O Tribunal de Justiça do Pará realiza a partir de hoje a 4ª Semana Nacional Solo Seguro Amazônia Legal. A meta é entregar 700 títulos de propriedade até a sexta-feira, 20. A cerimônia oficial de abertura da semana está marcada para às 9h, na Escola Judicial do Pará (EJPA), e será conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargador Roberto Gonçalves de Moura, e pela corregedora-geral de Justiça, desembargadora Elvina Gemaque Taveira.

SEMINÁRIO

Além da entrega de títulos, a programação da semana inclui o seminário Semana Nacional Solo Seguro Amazônia Legal – Regularização Fundiária e Segurança Jurídica. A atividade é destinada a magistrados, servidores, dirigentes de órgãos fundiários e gestores públicos. O encontro deve reunir representantes de 25 municípios do Pará.

PESCA

SUSPENSA

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), suspendeu liminar que autorizava a implantação de um projeto de pesca esportiva no Parque Indígena do Xingu sem a anuência da “Governança do Alto Xingu”. A decisão foi tomada em ação movida pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Na decisão, o Tribunal validou a tese, defendida pelo Ministério Público Federal de que “a autodeterminação dos povos indígenas e os seus protocolos de autogoverno prevalecem sobre interesses comerciais de empresas privadas, mesmo quando estas possuem acordos individuais com aldeias isoladas”.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), realizará de hoje a 18 de março, a edição do programa Justiça Itinerante no município de Chaves, arquipélago do Marajó. E de hoje a 20 de março, o projeto Justiça Itinerante estará também no município de Vigia de Nazaré, nordeste do Pará. No período, serão ofertados serviços como registro de reclamações e realização de audiências. O público também contará com atendimentos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), incluindo consultas sobre aposentadoria e crédito consignado.

► Os presidentes dos Conselhos de Administração da Sicredi Norte, Wilson Machado, e da Sicredi Ouro Verde MT, Eledir Techio, se reuniram em Belém, na sexta-feira, 13, para anunciar a união das duas marcas. Batizada agora de Sicredi Ouro Verde MT/PA, a Cooperativa reúne 220 mil associados abrangendo 34 municípios, 15 no Mato Grosso e 19 no Pará, além de 46 agências, com mais de mil colaboradores. No Pará, o Sicredi já está presente em 77 municípios, com 103 agências e 367 mil associados.

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) divulgou nota informando que acompanha as investigações relacionadas à morte do engenheiro agrônomo Fábio Alan Queiroz, servidor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Ele foi morto a tiros na manhã da última sexta-feira, no município de São Geraldo do Araguaia.

► A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu, no último sábado, 143.900 quilos de minério de manganês. A apreensão foi feita durante fiscalização no posto fiscal de Marabá, no sudeste do Pará. As mercadorias saíram do município de Marabá, com destino à cidade de Barueri, no estado de São Paulo.

► A partir de hoje, o Museu do Círio ficará fechado para troca de exposições. A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) ainda não anunciou a data de reabertura.