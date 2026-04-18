R70: 'Pode aparecer alguém melhor, mas igual a ele, jamais', declara Hortência sobre morte de Oscar

STF derruba lei

Plenário revogou por 10 a 0 a lei que proibiu a reserva de cotas raciais em instituições de ensino do estado.

Douglas Ruas eleito na Alerj

Candidato único, deputado estadual vai assumir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em meio à crise institucional.

DOENÇA DE CHAGAS

PESQUISA

O Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançaram a segunda fase do projeto “Selênio como tratamento na cardiopatia crônica da doença de Chagas (STCC-2)” para avaliar a eficácia e segurança do uso do mineral no tratamento da cardiopatia causada pela doença de Chagas. Serão investidos R$ 8,6 milhões nas pesquisas.

OCORRÊNCIAS

Atualmente, o Ministério Saúde apoia 25 projetos de pesquisa relacionados à doença, com investimento superior a R$ 29,3 milhões. As iniciativas abrangem desde estudos em saúde de precisão até ações voltadas ao enfrentamento da desinformação científica e às doenças socialmente determinadas, envolvendo instituições de diversas regiões do país. O Pará é o Estado com maior número de casos da doença transmitida pelas fezes do barbeiro, concentrando 80% das ocorrências no País.

ELEIÇÕES

ATENDIMENTO

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará anunciou que a partir de segunda-feira, 20, os cartórios do Estado estarão com atendimento diferenciado para garantir que os eleitores consigam atualizar os cadastros. O prazo termina no dia 6 de maio. Até 30 de abril o horário de atendimento será das 8h às 16h. Já nos dias 1, 2 e 3 de maio, será feito mais um mutirão, das 8h às 14h, em todos os cartórios eleitorais e postos de atendimento. Nos dias 4, 5 e 6 de maio, o atendimento será das 8h às 17h.

MOSQUEIRO

Também a partir desta segunda, o TRE manterá um ônibus para atendimento no Distrito de Mosqueiro. O veículo ficará estacionado na Praça Matriz. E entre os dias 30 de abril e 6 de maio, o Tribunal manterá equipes no Mangueirinho. Nos dois locais as equipes estarão a postos nos mesmos horários de funcionamento dos cartórios eleitorais.

CRIANÇAS

TELEMEDICINA

Desde que foi implantado em 2025, o atendimento especializado em neuropediatria por meio da telemedicina no Hospital Regional do Tapajós já realizou 1.786 consultas. A especialidade era uma das principais demandas da população. O atendimento é feito com hora marcada. O serviço também oferece acompanhamento presencial durante as consultas.

COOPERATIVA

EQUIPAMENTOS

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) fez a entrega de equipamentos para a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Salvaterra, no Marajó. Entre os itens entregues estão prensa hidráulica, triturador de vidro, empilhadeira, esteira separadora, carrinhos de transporte, um tuk-tuk e equipamentos de proteção individual. A nova estrutura amplia a capacidade de coleta, triagem e destinação correta dos materiais recicláveis, além de garantir melhores condições de trabalho para os catadores. A ação faz parte de uma política pública para fortalecimento das cooperativas no Estado.

ESTUDANTES

CONQUISTA

Três alunos da Escola de Ensino Médio e Educação Profissional Técnica Professora Maria de Nazaré Guimarães Macedo, em Curuçá, foram selecionados e passam a ser bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na modalidade Iniciação Científica Júnior. A conquista ocorreu após o desempenho dos estudantes na 10ª Olimpíada Brasileira de Geografia. Os estudantes Lorenzzo Octávio Costa, Reginaldo Lima Neto, ambos do curso de Computação Gráfica, e Arthur Henrique Santos, do curso técnico de Agricultura, irão desenvolver atividades voltadas a estudos socioambientais e temas relacionados à Geografia.

PARCERIA

SUPORTE

As ações dos estudantes paraenses incluem alfabetização científica e uso de plataformas digitais de mapeamento, com acompanhamento de docentes e pós-graduandos da Universidade Federal de Alfenas e da Universidade Estadual de Campinas, em parceria com o professor orientador da escola, garantindo suporte acadêmico ao longo do processo, dizem os idealizadores.

EM POUCAS LINHAS

> Um vídeo de Erika Sabino, que atuou como delegada federal contra crimes de pedofilia no país, foi parar nos stories da apresentadora Xuxa Meneghel, nesta sexta-feira. No vídeo repostado por Xuxa, Erika fala sobre o ex-senador pelo Tocantins, Manoel Alencar Neto, condenado em 2017 por abusar sexualmente de duas crianças de 6 e 9 anos. As vítimas eram filhas de um caseiro que trabalhava em uma das fazendas do político na época, e o pai das crianças precisou vender galinhas para comprar um celular e reunir as provas necessárias para condenar o político.

> Monólogo de sucesso em todo o Brasil, “Nasci Pra Ser Dercy” está de volta a Belém, no palco do Theatro da Paz, nos dias 25 e 26 de abril. Estrelado por Grace Gianoukas, o espetáculo homenageia a icônica humorista Dercy Gonçalves, e destaca a liberdade, irreverência e a trajetória de resistência da atriz, focando no humor como ferramenta de empoderamento feminino e quebra de padrões.

> A Secretaria da Fazenda do Pará informa que proprietários de veículos com finais de placas entre 05 e 35 têm até a próxima segunda-feira, 20 de abril, para pagar o IPVA com descontos de até 15%. O benefício é concedido a condutores sem multas de trânsito, sendo 15% para quem está há dois anos sem infrações, 10% para quem não teve multas no último ano e 5% nos demais casos.

> Os amantes de flores e plantas terão a oportunidade de conhecer a diversidade de espécies produzidas por agricultores familiares e empreendedores do Pará durante o evento Flor Pará, que será realizado de 23 a 26 deste mês, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. A programação ocorre simultaneamente ao Chocolat Amazônia.

> O Sistema de Organização Modular de Ensino, da Secretaria de Estado de Educação do Pará, está completando 46 anos. Criado no fim da década de 1970, o programa surgiu para ampliar o acesso ao ensino médio em regiões do interior, especialmente em áreas rurais, ribeirinhas e de difícil acesso, onde a oferta educacional era limitada às sedes urbanas. Atualmente, o Some está presente em 22 Diretorias Regionais de Ensino.