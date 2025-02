R70: 'Perseguição política, é disso que se trata. Querem exterminar a direita', afirma Bia Kicis

FGTS

Planalto avalia restringir o prazo de pagamento na antecipação do saque-aniversário, fixando período máximo em 5 anos.



Seleção

Foram abertas ontem as inscrições para o concurso do Ibama, com 460 vagas e salário inicial de R$ 9.994, mais adicionais.

(J. Bosco)

"Perseguição política, é disso que se trata. Querem exterminar a direita.”

Bia Kicis (PL-DF), deputada, saiu em defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que teve o mandato cassado por decisão do TRE-SP.

COP

ACOMODAÇÕES



Apesar das reiteradas confirmações de que a COP 30 terá Belém como sede única, vira e mexe voltam os boatos sobre uma possível divisão do evento com outra capital e uma das razões seria a falta de estrutura da cidade para hospedar as mais de 50 mil pessoas esperadas nas duas semanas do evento. Em entrevista, ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou que não há plano B e que a conferência será realizada no coração da Amazônia. “Eu posso dizer que ninguém vai ficar acordado por falta de um lugar para dormir. A gente quer fazer a COP no coração da Amazônia”, afirmou. A frase foi uma resposta ao questionamento sobre os preços exorbitantes cobrados por imóveis anunciados em plataformas como o Airbnb. O caso mais emblemático é de um apartamento no bairro do Umarizal, com aluguel em torno de R$ 2 milhões para 15 noites.



ESPERA



Embora muitas delegações já estejam em campo para garantir a reserva de hospedagem, a orientação da Secretaria da COP é para que os grupos aguardem a entrada em operação da plataforma que vai centralizar as reservas. A previsão é que os canais oficiais estejam disponíveis a partir de junho. O governo federal espera disponibilizar 50 mil leitos, trinta mil além dos já disponíveis hoje. Desses, cinco mil serão em navios de cruzeiros que ficarão ancorados em Outeiro. Haverá também acomodações oferecidas em escolas públicas. Casas e apartamentos por temporada devem gerar 11,5 mil acomodações.

MEIA PASSAGEM

EMISSÃO



A Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Intermunicipal do Pará (Cogmep) publicou nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial do Estado, o novo calendário para emissão do Interpass, documento que garante 50% de desconto a estudantes nas tarifas do transporte hidroviário e rodoviário intermunicipal. A partir da segunda-feira (3) a carteira de meia-passagem estudantil intermunicipal poderá ser solicitada por estudantes do ensino técnico, graduação e pós-graduação, de instituições públicas e privadas (com renda mensal comprovada de até dois salários mínimos), que estudem e residam em municípios diferentes. Têm direito ao Interpass os alunos regularmente matriculados no ano letivo de 2025. Para isso, as instituições de ensino devem enviar para a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte a relação de estudantes com direito ao benefício.

MEIO AMBIENTE

PARTICIPAÇÃO



Belém sediou, no final deste mês, a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente (CMMA), reunindo cerca de 170 representantes da sociedade civil, cooperativas de catadores e gestores públicos na Usina da Paz Cabanagem. Na pauta, soluções para a emergência climática. O Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) fez a condução dos debates, como membro da Comissão Organizadora Municipal, no âmbito do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consemma). O evento teve participação de indígenas, quilombolas e povos de terreiro. Delegados destes segmentos e populações foram eleitos para representar Belém na Conferência Estadual de Meio Ambiente (Cema), marcada para março.

CRIANÇA

PLANO



O Ministério Público do Estado realiza no próximo dia 10 audiência pública para ouvir sugestões que vão embasar e definir plano de atuação da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Ananindeua pelos próximos dois anos. A audiência será aberta ao público e contará com um espaço para manifestações dos interessados. Para participar, os presentes deverão assinar uma lista de presença e poderão se pronunciar oralmente ou encaminhar sugestões e dúvidas por escrito. A partir das sugestões serão definidas as ações prioritárias.

ANIMAIS

CADASTRO



Terminou ontem o prazo para que produtores rurais, agricultores e pecuaristas do Marajó fizessem a atualização cadastral e saldos de animais presentes nas suas propriedades junto à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). É obrigatório declarar o tipo de animal, além da idade, conforme estabelecido pelas normas sanitárias. Com o fim do prazo, as propriedades que não tiveram atualização cadastral terão o cadastro bloqueado para emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA).

EM POUCAS LINHAS

➤ A vice-prefeita e secretária de Saúde do município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense, Gelzi Araújo, foi empossada no último dia 30 como nova diretora de Comunicação Social do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará (Cosems). A entidade sem fins lucrativos garante espaço e poder de decisão perante o Conselho Estadual de Saúde.

➤ Está marcada para hoje, às 8h, uma nova reunião de negociação entre representantes do governo do Estado que integram a comissão paritária de negociação e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp). As principais demandas da categoria foram entregues na quarta-feira (29), incluindo questões sensíveis e urgentes apontadas pelos educadores. O Estado garantiu aos profissionais da educação a análise das demandas apresentadas para buscar soluções.

➤ A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) abre, na próxima segunda-feira (3), as inscrições para o programa Talentos Esportivos. Serão 40 vagas destinadas à ginástica artística para a turma de iniciação de 5 a 8 anos. O programa, em cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), oferece aulas gratuitas na modalidade com foco no treinamento de salto sobre a mesa, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo.

➤ O Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA) marcou para 12 de fevereiro a divulgação dos dados do 27º Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua e do 7º Censo Imobiliário de Santarém. O evento será híbrido. Serão divulgados dados atualizados sobre o mercado imobiliário, incluindo lançamentos e vendas, avaliações do mercado residencial, ofertas de estoque de incorporadoras e muito mais.

➤ O governador Helder Barbalho estará no sábado (1º) em Bragança, onde fará a entrega da nova Escola Estadual Deputado André Dias, localizada na Vila de Bacuriteua, distante 7 km da sede do município.