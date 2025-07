R70: 'Perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivado', diz Trump

Função “Footnotes”

O TikTok lançou ontem, nos EUA, sistema de verificação coletiva para combater a desinformação na internet.

Na Bélgica

Artistas e cientistas reproduzem o rosto de Mos’anne, mulher pré-histórica que viveu há cerca de 10.500 anos.

OBRAS

PARALISAÇÃO

Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) mapeou 4.849 obras paradas no Brasil desde 2001 em 2.202 cidades, o que significa que mais de 40% dos 5.569 municípios brasileiros têm ao menos uma obra parada. Essas obras correspondem a um valor contratado, pactuado ou empenhado superior a R$ 51,1 bilhões. No Pará, o balanço aponta 356 obras paradas.

FINANCIAMENTO

O estudo conclui que há, em média, duas obras paradas por município afetado. Em valores nominais, faltariam R$ 20,9 bilhões para a integralização dos empenhos. No entanto, ao considerar que os empreendimentos em questão datam de décadas atrás, esse montante em valores corrigidos se eleva para R$ 45,2 bilhões.

PREFEITURA

ABANDONO

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou na Justiça com ação contra a gestão do prefeito de Belém, Igor Normando. O motivo é o descaso nas políticas públicas para acolhimento da população em situação de rua. Na ação, o MPF acusa a prefeitura de descumprimento de decisão judicial e de apresentar informações falsas no processo que trata sobre a necessidade de ações para acolher pessoas que hoje vivem na escadaria da agência dos Correios, na avenida Presidente Vargas.

ATENDIMENTOS

O MPF pede também que o município faça, em até 15 dias, a contagem da população em situação de rua na capital e comprove os atendimentos realizados, com oferta de serviços para esse público, que tem sido abandonado pelo atual gestor.

CONSULTA

MEIO AMBIENTE

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) realiza até sexta-feira (1º), em Santarém, mais uma rodada da Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) para ouvir demandas de comunidades quilombolas do Baixo Amazonas.

REDD+

A iniciativa é parte do processo de construção do Sistema Jurisdicional de REDD+ do Pará e conta com apoio e participação da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) e da Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará (Malungu). A etapa regional reúne representantes de territórios quilombolas que já haviam realizado encontros preparatórios em suas comunidades. O REDD+ do Pará prevê ações para recompensar as comunidades pela geração de créditos de carbono.

MICHELLE

PARÁ

Além de confirmar presença no sábado (2) em Marabá, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro visitará Belém no domingo (3). Em Marabá, sudeste do Estado, Michelle comandará um encontro do PL Mulher. Na capital, ela participará de um ato em apoio ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre medidas cautelares como o uso de tornozeleira. Em Belém ela terá o deputado federal Éder Mauro como cicerone. A programação inclui uma passeata.

UNIVERSITÁRIOS

VITÓRIA

O Time Enactus da Universidade Federal da Pará (UFPA) foi campeão do Enactus Brasil, considerado o maior encontro de empreendedorismo social universitário do País. Os negócios vencedores foram o Aruanas, que envolve agricultores familiares do município de Vigia de Nazaré, e o Biolume, que garante energia elétrica a comunidades que ainda sofrem com falta de eletrificação adequada.

PRIMEIRA VEZ

Foi a primeira vez que a Região Norte conquistou o título. Com a vitória, o grupo de universitários representará o País na Enactus World Cup 2025, que será realizada entre os dias 25 a 28 de setembro, em Bangkok, na Tailândia.

IMPOSTOS

BENEFÍCIOS

Belém lidera a lista de municípios com maior número de empresas que recebem incentivos fiscais, segundo dados divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). São 29 empresas incentivadas. Em seguida, vem Castanhal, com 24, Ananindeua, que tem 19, Benevides e Barcarena, com 14 cada, e Paragominas, com 9. Entre os segmentos industriais destacam-se os de industrialização do açaí (32 empresas), óleo de palma (21), além de laticínios, colchões, bebidas, alumínio e vidros. A atual lei de incentivos entrou em vigor em 2015.

Em Poucas Linhas

► A vice-governadora Hana Ghassan Tuma (MDB) assumiu interinamente, ontem, o governo do Pará. Helder Barbalho (MDB) ficará de licença até o dia 4 para tratar de assuntos particulares.

► A agremiação Império de Samba Quem São Eles realiza de 1º a 3 de agosto a quinta edição do Workshop de Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte. Neste ano, o treinamento será ministrado pelo casal oficial da Estação Primeira de Mangueira, Cintya Santos e Matheus Olivério.

► A Diretoria da Festa de Nazaré anunciou que começa na segunda-feira (4) a manutenção dos 14 carros de promessas que estarão do Círio de Nazaré 2025. Serão feitos retoques na pintura, ajustes nos pneus e uma vistoria completa em cada unidade. O trabalho deve ser concluído em 30 dias.

► O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) divulgou o seu primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), referente ao ano de 2024. A ação faz parte do Programa Justiça Carbono Zero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O documento identifica e quantifica as emissões de gases provenientes das atividades do prédio-sede do TJPA em Belém.

► As desembargadoras Ezilda Pastana Mutran e a juíza federal Carina Cátia Bastos de Senna são as novas ouvidoras judiciais eleitorais. Elas assumiram o cargo de titular e substituta, respectivamente.

► O Espaço São José Liberto receberá no sábado (2), das 10h às 17h, a 2ª edição do curso de artesanato em miriti voltado à criação de souvenirs sustentáveis. O curso será ministrado pelo artesão Josias Plácido Alcântara Silva, conhecido como Mestre Piriás, natural de Abaetetuba - município reconhecido como a capital mundial do brinquedo de miriti.