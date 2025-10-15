R70: 'Peço que as pessoas não sejam covardes a ponto de me crucificar', diz zagueiro Fabrício Bruno

Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulado subiu para R$ 40 mi. As dezenas foram: 11, 27, 34, 55, 56 e 58.

Pós-guerra

Reconstrução da Faixa de Gaza custará mais de R$ 380 bilhões e levará décadas, aponta a ONU .

MARAJÓ

UNIVERSIDADE

Em conversa reservada durante viagem ao Pará, o presidente Lula (PT) confirmou ao senador paraense Beto Faro (PT-PA) que vai criar a Universidade Federal do Marajó (UFM) e pediu ajuda para que o projeto tramite o mais rápido possível no Senado. A iniciativa do presidente tem como objetivo central, segundo ele, atacar os indicadores de educação da região, historicamente abaixo da média nacional. O Marajó, maior arquipélago fluviomarítimo do planeta, formado por cerca de 2,5 mil ilhas e ilhotas, abriga aproximadamente 590 mil habitantes que carecem de acesso qualificado ao ensino superior. A criação da UFM irá preencher essa lacuna.

FLORESTA

RENDA

Estudo divulgado nesta semana pelo Climate Policy Initiative (CPI/PUC-Rio) propõe transformar florestas tropicais em fontes de receita por meio do Mecanismo de Reversão de Desmatamento (RDM). A iniciativa, desenvolvida a pedido do presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), embaixador André Corrêa do Lago, integra o “Roteiro de Baku a Belém para 1,3T”, que projeta captar US$ 1,3 trilhão para financiar a transição energética. O levantamento aponta que o mecanismo pode gerar até US$ 100 bilhões por ano aos países que abrigam florestas tropicais.

PAGAMENTO

De acordo com os especialistas, Estados como o Pará poderão ocupar a dianteira neste processo, já que o governo paraense começou a implantar soluções do gênero. Baseado em pagamentos por resultados de restauração ambiental, o RDM cria incentivos financeiros para a recuperação de áreas degradadas. A estimativa é de que cada hectare restaurado possa render mais de US$ 5 mil, com potencial de remover até 2 gigatoneladas de CO2 por ano.

REGENERAÇÃO

No caso da Amazônia, o estudo revela que o RDM poderia reverter o cenário de emissões projetadas: em vez de liberar 16 GtCO2 nos próximos 30 anos, a região poderia capturar 18 GtCO2 com regeneração natural em larga escala. Isso representaria cerca de US$ 30 bilhões anuais em receitas. Diferente de mecanismos como o REDD+ e o TFFF, o RDM prioriza a restauração em escala e prevê acordos bilaterais com governos ou instituições privadas, com recursos destinados à recuperação florestal, prevenção de queimadas e desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais.

ALTA

TURISMO

O Pará foi um dos Estados brasileiros em que as atividades turísticas apresentaram crescimento, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), o setor registrou alta de 0,8% em agosto, na comparação com o mês anterior. Em relação a agosto de 2024, houve crescimento de 4,6%.

PÓS-PANDEMIA

O segmento de turismo está 11,5% acima do patamar pré-pandemia e 2% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrado em dezembro de 2024. O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa e que são ligadas ao turismo, como hotéis, agências de viagens e transporte aéreo de passageiros. São divulgadas informações de 17 unidades da Federação: além do Pará, os dados abrangem Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.

SUSTENTÁVEL

Famílias ribeirinhas do município de Portel, no Marajó, começam a se organizar para desenvolver atividades produtivas sustentáveis com apoio do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, fruto de parceria entre os governos do Pará e Federal. Os projetos são elaborados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e atendem famílias beneficiadas com o Bolsa Família e com histórico de extrativismo ilegal de madeira, com o objetivo de promover independência econômica e regularização socioambiental. Cada beneficiário receberá R$ 4,6 mil, em duas parcelas, para investir em criação de galinha caipira, piscicultura, casas de farinha e manejo de açaizal nativo, em 19 comunidades às margens dos rios Camarapi e Pacajá.

Em Poucas Linhas

► O skatista paraense Jadson Vasconcelos, beneficiário do Programa Bolsa Talento do governo do Pará, conquistou o primeiro lugar na 2ª Etapa do Circuito Maranhense de Skate 2025, na categoria amador. A competição foi realizada nos dias 11 e 12 de outubro, na praça Mané Garrincha, e reuniu atletas de diversos estados. A etapa também serviu como classificatória oficial para o Campeonato Brasileiro de Skate, que ocorrerá em dezembro, em São Paulo. A conquista reforça o bom momento do skate paraense no cenário nacional e evidencia o impacto do incentivo público no rendimento esportivo.

► Segundo balanço apresentado pelo governo estadual, mais de 3,3 mil jovens ingressaram no mercado de trabalho por meio do programa “Primeiro Ofício”, da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), entre 2019 e o primeiro semestre de 2025. A iniciativa, voltada à qualificação profissional e inserção laboral da juventude, atende municípios de todas as regiões.

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) promove no próximo sábado (18), na Usina da Paz da Cabanagem, ação social que levará serviços de saúde e cidadania para pessoas idosas. A atividade deste sábado marca o encerramento da programação especial da Semana de Atenção à Pessoa Idosa da Corte estadual, que é organizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), pelo Comitê Local de Atenção à Pessoa Idosa, pela Coordenadoria dos Juizados Especiais e pela Escola Judicial, com parceria de diversos órgãos e instituições públicas e privadas. Serão ofertados na ação na Cabanagem serviços variados, como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além orientações jurídicas e sessões de mediação e conciliação.