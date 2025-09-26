R70: 'Passagem do dinheiro desviado', diz deputado Alfredo Gaspar em confusão com 'Careca do INSS'

Academia Brasileira de Letras

Autor de mais de 60 livros, Daniel Munduruku é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na ABL em 116 anos.

China desafia EUA

Pequim mira talentos indianos com novo visto para atrair profissionais estrangeiros, enquanto Washington restringe visto H-1B.

FLORESTAS

PRODUÇÃO

A produção florestal brasileira, incluindo florestas naturais e plantadas, movimentou R$ 44,3 bilhões em 2024, crescimento de 16,7% em relação a 2023 e alta acumulada de 140% frente a 2019, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira (25). O avanço reflete tanto o aumento da extração quanto os preços mais elevados de venda. Na extração vegetal, a madeira segue como atividade predominante, com 65,6% dos R$ 7 bilhões gerados. Os produtos alimentícios vêm em seguida, respondendo por 28,6% do valor.

AÇAÍ

O destaque é o açaí, responsável por 50,9% do grupo, seguido por erva-mate (26%) e castanha-do-pará (9,7%). Em 2024, foram extraídas 247,5 mil toneladas de açaí, sendo 92,9% na região Norte. O Pará lidera a produção nacional, com 168,5 mil toneladas (68,1%), e concentra oito dos dez municípios com maior volume. O destaque é Limoeiro do Ajuru, que sozinho respondeu por 20,2% de todo o açaí extraído no País. Já a erva-mate, típica do Sul, alcançou 377,4 mil toneladas, com o Paraná responsável por 85,8% do total. O município de São Mateus do Sul (PR) lidera a produção nacional, com 17,2%.

PLANETA

SOLUÇÕES

A presidência da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) lançou a plataforma “Celeiro de Soluções”, um espaço digital que reúne iniciativas sustentáveis de diferentes partes do mundo e mostra, na prática, como o Acordo de Paris vem sendo implementado. O tratado internacional estabelece como meta manter o aquecimento global bem abaixo de 2°C até o fim do século, com esforços para limitar o aumento a 1,5°C. Mais de 300 iniciativas e coalizões lançadas desde a COP 21 integram o banco dinâmico, que será continuamente atualizado até a conferência em novembro.

HANSENÍASE

COMBATE

A carreta do projeto “Roda-Hans – Carreta da Saúde: Hanseníase” está em Belém até esta sexta-feira (26), oferecendo atendimentos gratuitos e capacitações voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A unidade móvel percorre municípios do Pará para ampliar o acesso à saúde, fortalecer a atenção básica e intensificar a vigilância ativa contra a hanseníase. A iniciativa é da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a Novartis Biociências S.A. e a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

CARRETA

Com 18 metros de extensão, a carreta reúne cinco consultórios e um laboratório, funcionando como estrutura itinerante de assistência e ensino. Desde agosto, o projeto já passou por oito municípios e deve alcançar dez cidades até outubro, incluindo Marituba e Castanhal nas próximas etapas. Além de oferecer diagnóstico e tratamento, o “Roda-Hans” também promove educação em saúde, alinhado aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de universalidade e integralidade.

MURAL

ARTE

Os murais produzidos por 19 artistas na área externa do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi já chamam atenção do público antes mesmo da inauguração. No quarteirão da avenida Magalhães Barata entre a travessa 9 de janeiro e a Alcindo Cacela, moradores do entorno, visitantes e motoristas apreciam e elogiam as obras da nova galeria de arte a céu aberto da cidade, que retrata temas que dialogam com as áreas de pesquisa da instituição. A intervenção artística, fruto da parceria do Museu Goeldi com o Museu de Arte Urbana de Belém (Maub), será inaugurada neste domingo (28), às 9h, com música e atividades educativas.

EXPORTAÇÃO

INCENTIVO

Começa neste domingo, em Rio Branco, no Acre, a 3ª edição do evento Exporta Mais Amazônia, realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Segundo os organizadores, esta será a maior edição do programa desde 2023. Mais de 60 empresas da região Norte, incluindo 14 do Pará, ficarão frente a frente com 25 compradores estrangeiros de cinco continentes interessados em produtos como açaí e frutas processadas, castanha-do-pará, café, artesanato, carne e farinha de mandioca. Nas duas edições anteriores, o Exporta Mais Amazônia movimentou R$ 85 milhões em negócios para empresas da região.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) criou a 2ª Vara Criminal de Itaituba. A nova Vara terá competência para julgar crimes de violência doméstica, contra crianças e adolescentes e ações do Tribunal do Júri. Já a atual Vara Criminal passará a ser denominada 1ª Vara Criminal de Itaituba, concentrando os demais crimes.

► O prefeito Igor Normando sancionou projeto de lei que cria a “Semana Municipal do Verde e de Combate ao Aquecimento Global”. A iniciativa do PL foi do vereador Alfredo Costa (PT). Os eventos da programação relacionada à nova lei serão realizados durante a primeira semana do mês de junho.

► A partir deste sábado, a corda oficial do Círio de Nazaré ficará em exposição na Estação das Docas.

► O Festival do Abacaxi 2025, promovido pela prefeitura de Barcarena, recebeu do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) o selo de reconhecimento por cumprir com as boas práticas no pagamento de direitos autorais de música.

► A Secretaria Municipal de Governo (Segov) de Belém passou a funcionar na travessa 9 de Janeiro, 1720. A Escola de Governo de Belém (EGP), as secretarias executivas de Segurança Alimentar, de Juventude e de Qualificação Profissional continuam funcionando no antigo endereço na avenida Almirante Barroso.

► Comitiva da indústria amazônica participou, ontem (25), de reunião no Consulado-Geral do Brasil em Nova York, sendo recebida pelo embaixador Aldanio Ganem. O encontro é parte da programação da Semana do Clima. Na pauta, a importância da COP 30 para a Amazônia e seu papel estratégico no cenário global.

► Foi sancionada nesta semana a lei que declara o peixe-boi da Amazônia e o peixe-boi marinho patrimônios culturais naturais de natureza imaterial do Pará.

► Dados divulgados ontem pela Diretoria da Festa de Nazaré apontam que neste ano a imagem peregrina fará 721 visitas até dezembro, a maioria pré-Círio.