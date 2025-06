R70: 'Parabéns a todos', diz Trump após acordo de trégua entre Israel e Irã

Prescrição médica

A retenção de receita médica para venda de Ozempic e similares começou ontem. Medida foi determinada pela Anvisa.

Bem colocado

Brasil é um dos 4 países do mundo que mais avançaram no controle do tabaco, diz a Organização Mundial de Saúde (OMS).

QUINTO

SELEÇÃO

Serão conhecidos nesta quarta-feira (25) os 12 nomes que concorrerão oficialmente à eleição do Quinto Constitucional, que prevê uma vaga para a classe no desembargo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O processo é organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA). Tiveram inscrição deferida 26 candidatos e, na Sessão Extraordinária do Conselho Seccional desta semana, somente 12 serão escolhidos após arguição dos conselheiros, que testarão o conhecimento jurídico e a experiência dos concorrentes.

ISOLADOS

O encontro está marcado para as 8h, no Casarão da OAB-PA, e só terminará após a decisão do Conselho. Todos os 26 candidatos terão oito minutos para administrar como preferirem, desde que incluam nesse tempo sua apresentação e também respondam às perguntas dos conselheiros. A ordem das entrevistas será definida por sorteio e o grupo ficará isolado para não ter acesso à sessão. Após a sabatina, os membros do Conselho Seccional se reunirão para votar e definir lista duodécima, que virará lista sêxtupla em agosto, com a votação da classe. A arguição desta quarta será transmitida ao vivo pelo YouTube da Ordem.

COLETES

TESTES

A Polícia Militar do Pará enviou uma comitiva técnica aos Estados Unidos para acompanhar os testes laboratoriais de 4,4 mil coletes balísticos comprados para uso da corporação. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, acompanhou pessoalmente os testes, que envolveram simulações de impacto, resistência e durabilidade dos materiais. Foram investidos R$ 5,9 milhões na aquisição dos coletes, sendo R$ 2,4 milhões da própria PM e o restante proveniente da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp).

COP

AGRO

Foi prorrogado para 28 de julho o prazo para envio de propostas de participação em eventos na Casa da Agricultura Sustentável. Batizada de Agrizone, a casa funcionará durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O resultado, com as propostas selecionadas, deve ser divulgado em 8 de agosto. O espaço é coordenado pela Embrapa e será destinado para o compartilhamento de experiências que envolvam agricultura sustentável e a segurança alimentar.

MUSEU

DIÁLOGO

O Museu Goeldi traz a Belém, na tarde desta terça-feira, a bióloga e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) Camila Ribas. Ela foi uma das vencedoras do 1º Prêmio Mulheres e Ciências, lançado, em 2024, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Camila participa da 3ª edição do Ciclo de Diálogos COP 30 com Ciência, promovido pelo museu, a partir das 14h, no auditório Paulo Cavalcante, do Campus de Pesquisa. Dentre outros convidados também estará presente Josiel Jacinto Pereira Juruna, liderança indígena Yudja, da Volta Grande do Xingu. O evento é gratuito e aberto a todos os públicos.

VER-O-PESO

ENTREGA

A prefeitura de Belém promove, hoje, evento para entrega da Feira do Açaí, da Pedra do Peixe e da rua da Ladeira, espaços que passaram por revitalização dentro da reforma completa do Complexo Ver-o-Peso. No total, a obra está orçada em R$ 60 milhões e é resultado de convênio entre prefeitura e Itaipu Binacional. Segundo informações oficiais, serão beneficiados cerca de 2 mil trabalhadores que atuam na feira e seus familiares.

DESENVOLVIMENTO

INCLUSÃO

Com relatoria de Beto Faro (PT-PA), o Senado aprovou, em caráter terminativo, o projeto que leva a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) a mais 46 municípios do Pará.

ZEQUINHA

A proposta, de Zequinha Marinho (Podemos-PA), agora segue para apreciação na Câmara dos Deputados. É a primeira vez que parte expressiva do Pará poderá entrar de forma efetiva no radar das políticas públicas de desenvolvimento regional.

Em Poucas Linhas

► O governo do Pará anunciou que começará, na próxima quinta-feira (26), o pagamento dos salários dos servidores estaduais referentes ao mês de junho. O calendário se inicia com os militares inativos e os pensionistas civis e militares, além dos aposentados civis e das pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento. O pagamento se encerra no dia 30 de junho com servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

► A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) abriu, ontem, inscrições para o Programa de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+, batizado de Empodera+. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+, desenvolvida por meio de acordo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

► Desde 13 de junho, quando teve início a programação, quase 60 mil pessoas já passaram pelo Arraial de Todos os Santos, programação realizada pelo governo do Estado no Centur. A expectativa é que o público total supere o registrado no ano anterior, de 127.679 pessoas.

► A Seduc aderiu à Prova Nacional do Docente (PND), coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Com isso, os Processos Seletivos Simplificado (PSSs) voltados a professores passam a adotar esse exame como uma das etapas do certame. Na prática, isso significa que qualquer pessoa que queira se candidatar a ser professor temporário da rede em um futuro concurso deverá se inscrever na PND.

► A Junta Comercial do Pará (Jucepa) está com inscrições abertas para o seminário “Jucepa em Movimento: Descomplicando o Registro Mercantil”, em Ulianópolis, em 3 de julho, às 17h30, no auditório do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da prefeitura. A ação é voltada para servidores públicos, empresários, profissionais e estudantes das áreas de Administração, Contabilidade, Direito e Economia.