R70: 'Para mim era uma mensagem administrativa', diz Mauro Cid em depoimento a Moraes

Inteligência artificial

Usuários semanais da OpenAI, criadora do ChatGPT, sobem 33% e chegam a 400 milhões desde dezembro passado.

Vapes

Nova York processa 13 empresas de cigarros eletrônicos por fomentar uma “epidemia de vaping entre os jovens”.

(J. Bosco)

“Para mim era uma mensagem administrativa. Mais uma das que a função do ajudante de ordens tinha.”

MAURO CID, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na delação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre conversa que cita monitoramento de Moraes e de Lula, no dia da diplomação do presidente eleito.

IMPOSTOS

INCENTIVO

A Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado autorizou a concessão de benefícios para três novos projetos, além de ter aprovado duas renovações. As modalidades de concessão de incentivos fiscais incluem subsídios para implantação de novos empreendimentos, ampliação e diversificação de empresas já instaladas. Entre as empresas que tiveram novos projetos aprovados estão Mariza Alimentos, que opera no ramo de especiarias e alimentos, no município de Castanhal; BHfoods, com atuação na fabricação de óleo de palma, no município de Peixe-Boi; e GEN Fertilizantes, no Distrito Industrial de Barcarena, com produção de fertilizantes com uso de minerais. Nos próximos dias será feita a publicação da resolução, para que elas comecem a usufruir dos incentivos fiscais, que podem chegar a até 95% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

FEIRAS

CADASTRO

A prefeitura de Belém marcou para a próxima quarta-feira, 26, o recadastramento itinerante dos feirantes da ilha de Mosqueiro. A ação começou no início do mês e já percorreu 25 feiras e mercados de Belém. Cinco mercados do distrito de Mosqueiro irão receber a visita dos agentes da Secretaria Municipal de Economia: Baía do Sol, Chapéu Virado, Vila, Maracajá e Carananduba. O recadastramento itinerante tem a tarefa de atualizar os dados dos comerciantes e também buscar os pagamentos de taxas em atraso junto à prefeitura.

MENINGITE

CONTROLE

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está realizando, nesta semana, uma série de reuniões técnicas com o Ministério da Saúde e representantes dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba para discutir estratégias de monitoramento e controle das meningites na Região Metropolitana.

MEDIDAS

Os encontros estão definindo medidas que envolvem a ampliação da cobertura vacinal, o fortalecimento da rede de diagnóstico e a capacitação dos profissionais de saúde para a identificação precoce da doença. As equipes realizaram visitas estratégicas a unidades básicas de saúde de Belém para avaliar a estrutura de atendimento e identificar possíveis melhorias. As inspeções ocorreram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, em uma Unidade Básica de Saúde no município de Belém e na Unidade de Diagnóstico de Meningite.

PESCA

ENCONTRO

Em abril deste ano Belém será sede da segunda edição do International Fish Congress & Fish Expo Brasil. Ao longo de três dias, o evento vai reunir profissionais do setor, empresários, instituições acadêmicas, pescadores e aquicultores, representantes de órgãos públicos e investidores dos países que compõem a Amazônia Legal. Nesta semana, o presidente do IFC Amazônia, Altemir Gregolin, ex-ministro da pesca, se reuniu com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) para alinhar os preparativos para a segunda edição do evento, que deverá receber um público estimado em mais de cinco mil pessoas.

FEIRA

Além de palestras e painéis, a programação inclui também uma feira de tecnologia de negócios com mais de 80 empresas do Brasil. E, entre as novidades do evento deste ano, está a realização simultânea do Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca, além de abertura feita pelo diretor de pesca da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

TEA

CENTRO

Começou a tramitar na Câmara Municipal de Belém projeto de lei para a criação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista de Belém (Cetea-Bel). Em Belém, mais de 26 mil pessoas vivem com TEA, segundo o estudo “Retrato do Autismo no Brasil”, realizado em 2023. O autor da proposta foi o vereador Alfredo Costa (PT). Segundo ele, o centro vai oferecer serviços especializados de habilitação às pessoas com TEA, por meio de terapias específicas e que serão realizadas por uma equipe multiprofissional. O projeto propõe a implantação do centro em 2026, depois que o município de Belém debater e aprovar o plano plurianual.

Em Poucas Linhas

► Deu na CNN: o governo do Pará solicitou ao TJPA o bloqueio de créditos e pagamentos da Ambev à Cervejaria Paraense. A Cerpa deve bilhões em impostos. A PGE está agindo e mostrando que o crime não compensa.

► A Secretaria de Infraestrutura da prefeitura de Belém realiza desde 3 de janeiro a recuperação da malha viária da cidade, castigada pelas chuvas. A popularmente conhecida “operação tapa-buracos” já utilizou, nos últimos 39 dias, mais de um milhão e meio de toneladas de asfalto, sendo 899 mil toneladas em janeiro e outras 640 mil em fevereiro. O trabalho nivelou ruas nos bairros da Pedreira, Tenoné, Guamá, Outeiro, Telégrafo, Mosqueiro, Cabanagem, Umarizal e Nazaré, entre outros. Além de recuperar a malha viária, a Seinfra está trabalhando na drenagem de passagens. A ação mais complexa é no início do Canal da Pirajá, na Pedreira, onde a Seinfra foi tapar buracos, mas também descobriu que o começo da rede fluvial estava completamente assoreado - e começou um trabalho de desobstrução e reconstrução do revestimento de concreto do canal.

► O governador Helder Barbalho estará nesta sexta-feira no município de Marabá, onde fará a entrega de carrinhos equipados com 1.116 chromebooks que serão usados no programa “Conecta Educação”, coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O investimento foi de R$ 3, 9 milhões. O “Conecta Educação” permite que qualquer sala de aula se transforme em laboratório digital.

► Marcada para dezembro, em Belém, a segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo terá a presença da jornalista Giuliana Morrone, referência no jornalismo político e econômico. A jornalista também participará do lançamento do prêmio, dia 24 de abril, no Celebrate by SRB, e será curadora da edição da premiação, criada para reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da imprensa que contribuem ao debate e ao desenvolvimento do setor.