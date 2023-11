R70: 'Para mim, a meta zero é programática, não precisa nem estar na lei para perseguir'

Ligações via web

Em 2022, as chamadas de voz ou vídeo pela internet superaram o uso das redes sociais no Brasil, segundo dados do IBGE.

Queda de cabelo

Anvisa aprova o Olumiant, primeiro tratamento sistemático para alopecia areata, doença autoimune que provoca queda capilar.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Para mim, a meta zero é programática, não precisa nem estar na lei para perseguir.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, defendeu que o País deve “melhorar” tanto a política fiscal quanto a monetária para, com reformas macro e microeconômicas, decolar de novo.

MÉDICOS

PARALISAÇÃO

Médicos traumato-ortopedistas que atendem pacientes do município de Belém no Hospital Maradei preparam comunicado dando um ultimato à Secretaria Municipal de Saúde. Caso não recebam pagamentos atrasados - alguns ainda referentes a serviços prestados em 2022 - vão paralisar o atendimento a partir do início de dezembro. Esses profissionais são responsáveis por cirurgias, a maioria de urgência, e a paralisação faz crescer o tempo de espera dos pacientes.

ATRASOS

Os frequentes atrasos nos pagamentos desses especialistas levaram o Ministério Público a ingressar com ação Civil Pública contra o município no início deste ano. Na época, o secretário de Saúde Pedro Anaisse assinou um Termo de Ajuste de Conduta se comprometendo a regularizar os pagamentos e reduzir os atrasos, mas a promessa não foi cumprida.

ANESTESIOLOGISTA

Além dos traumato-ortopedistas, o município poderá ficar também sem anestesiologistas a partir do próximo dia 28. Isso porque o atual contrato entre esses profissionais e o município de Belém está terminando e ainda não houve acordo sobre a renovação. Caso o novo contrato não seja assinado, ficarão suspensas todas as cirurgias em unidades como os prontos-socorros municipais e os hospitais que atendem pacientes do município pelo Sistema Único de Saúde.

FOGO

PROIBIDO

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, publicou ontem portaria proibindo o uso do fogo para limpeza e manejo de áreas urbanas e rurais. A medida vale até 7 de janeiro de 2024. O documento ressalta que a proibição “não se aplica às práticas de prevenção e combate a incêndios realizados ou supervisionados pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais”.

RODOVIA

OBRAS

Começa nesta sexta-feira, 10, a obra de duplicação da PA-453, mais conhecida como rodovia Fernando Guilhon, em Santarém. Ao todo serão asfaltados e duplicados cinco quilômetros da via, único acesso do centro de Santarém ao aeroporto da cidade e, ainda, para bairros que ficam na região. A rodovia também corta a BR-163, a Santarém-Cuiabá, e a PA-457, conhecida como Everaldo Martins, que liga Santarém ao distrito de Alter do Chão, importante destino turístico da região oeste paraense.

INVESTIMENTO

O ato de assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras será feito pelo governador Helder Barbalho, que cumprirá agenda de trabalho na região. A pavimentação asfáltica e a duplicação da Fernando Guilhon têm recursos do Tesouro Estadual, orçados em mais de R$ 19 milhões, com prazo de um ano para conclusão.

OLHOS

DOAÇÃO

Uma notícia positiva para quem aguarda uma doação de órgãos. O Banco de Tecido Ocular do Hospital Ophir Loyola alcançou, esta semana, a marca de 300 doações de córnea em menos de 12 meses, o que representa um aumento de 191,26% em relação ao ano de 2022, com 103 doações catalogadas. Atualmente, 928 pessoas aguardam por uma córnea no Pará. O resultado é fruto, principalmente, do acordo de cooperação técnica celebrado entre o hospital, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal e o Serviço de Verificação de Óbitos, da Polícia Científica do Pará, sob a coordenação da Sespa.

FAMÍLIAS

A parceria garantiu uma estrutura física no IMOL, para que a equipe do Banco de Transplante Ocular pudesse desenvolver as atividades no Instituto. Posteriormente, as equipes que atuam com mortes violentas e de causas naturais foram capacitadas para poderem garantir a integridade dos tecidos oculares desde o deslocamento do local do óbito até o momento da captação, após a autorização da família.

REFORMA

CONSENSO

Aprovado pelo Senado na noite da última quarta-feira, o texto da reforma tributária conquistou um raro consenso da bancada paraense na Casa. Os três senadores do Estado – Beto Faro (PT), Jader Barbalho (MDB) e Zequinha Marinho (Podemos) – votaram favoravelmente à proposta que contou com a aprovação de 53 dos 81 senadores.

EM POUCAS LINHAS

► Já estão abertas as inscrições para a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada em julho de 2024, em Belém. A inscrição com o pagamento da taxa é necessária apenas para quem desejar participar de minicursos, submeter um trabalho ou adquirir o material do evento. Para submissão de trabalhos, o prazo se encerra em 26 de março.

► Abertas inscrições também para a rodada de negócios “Rumo à COP 30”, que será realizada em Belém pelo governo do Pará e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O evento será no próximo dia 22 de novembro e tem como público alvo empreendedores do setor de turismo.

► O projeto “Banco de Alimentos”, das Centrais de Abastecimento do Pará, foi destaque no “III Encontro Nacional de Bancos alimentos”, realizado esta semana em Brasília. O projeto foi apresentado como case de sucesso e referência em política pública contra o desperdício e insegurança alimentar. Iniciado em março deste ano, o “Banco de Alimentos” coleta os hortifrútis

orgânicos não comercializados, mas em plenas condições de consumo, e já chegou à marca recorde de oito toneladas mensais de frutas, legumes e hortaliças doados a pessoas em situação de insegurança alimentar.

As doações são feitas pelos permissionários do entreposto e recebidas por uma equipe formada por servidores administrativos, nutricionistas, gastrólogos, assistentes sociais, dentre outros, que selecionam, higienizam e organizam os produtos em cestas para serem doadas às comunidades da Região Metropolitana de Belém.

► O projeto “Uma Noite no Museu” terá nova edição nesta sexta-feira, 10. A programação vai até as 22h nos museus e memoriais do Estado e nos espaços convidados: Museu Nacional da Assembleia de Deus e Centro de Memória da Polícia Militar do Pará.