R70: 'Para dar nome ao Mangueirão, sugiro de cosméticos. Foi a mais cara maquiagem do governo'

Tecnologia

Microsoft aposenta ‘tela azul da morte’ do Windows após 40 anos. Nova versão tem interface simplificada em preto.

Opinião pública

Datafolha: 58% dizem ter vergonha dos ministros do STF e 30% falam em orgulho, aponta pesquisa.

"Se for para dar nome ao Mangueirão, sugiro uma marca de cosméticos. Afinal, foi a maior e mais cara maquiagem feita por esse governo."

CHINA

PARCERIA

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) assinou acordo de cooperação com o South-North Institute of Sustainable Development, baseado em Pequim, para juntos estudarem os impactos das mudanças climáticas na produção agrícola e no comércio entre Brasil e China. Um dos objetivos a curto prazo é desenvolver recomendações para agricultura tropical sustentável na COP 30, com foco na adaptação dos sistemas produtivos, ao mesmo tempo em que se promove a manutenção da integridade de ecossistemas como a Amazônia e o Cerrado. Desde 2009 a China é o maior parceiro comercial do Brasil, somando cerca de um terço das exportações brasileiras. A soja é a commodity mais demandada e o país asiático também tem sido destino cada vez maior para a carne brasileira.

TUBERCULOSE

COMBATE

Em ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal determinou que a União e o governo do Estado apresentem, em conjunto, um plano de ação emergencial para regularizar o diagnóstico e o tratamento da tuberculose entre o povo indígena Kayapó. O prazo para cumprir a medida é de 45 dias, sob pena de multa de até R$ 30 mil. O MPF informou que ingressou com a ação após uma investigação que apontou “um cenário de caos no diagnóstico e no tratamento da tuberculose da população indígena da região de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Kayapó, sediado em Redenção, no sudeste paraense”.

AÇÕES

De acordo com a decisão judicial, o plano emergencial deve garantir “o fornecimento abrangente dos materiais, exames, instrumentos, insumos, recursos humanos, tecnológicos e financeiros para assegurar o atendimento imediato e integral da demanda do povo Kayapó, incluindo a busca ativa por pessoas infectadas e o tratamento completo tanto dos pacientes já diagnosticados quanto dos futuros pacientes”.

ECOCÍDIO

PROJETO

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, elaborou um projeto de lei que tipifica o crime de “ecocídio”, para punir pessoas e organizações que cometerem crimes ambientais em grande escala. O texto está sendo avaliado pela Casa Civil da Presidência e, em caso de aval, deve ser enviado ao Congresso Nacional.

ALVOS

A proposta tem como ponto central responsabilizar aqueles que provocarem destruição em massa de ecossistemas e causarem danos contínuos ao clima, à biodiversidade, aos recursos naturais, à saúde pública e ao modo de vida de populações humanas e animais que residem nos locais.

PUNIÇÃO

As penas, de acordo com o texto, podem chegar a até 40 anos de prisão em regime fechado, além de multa nos casos de gravidade mais elevada. Situações consideradas menos graves seriam punidas a partir de cinco anos de prisão. A redação também tipifica como ecocídio o desmatamento ilegal de áreas de preservação ambiental, grandes incêndios florestais e o lançamento de resíduos que possam prejudicar a saúde.

TRANS

LEGISLAÇÃO

O Pará ficou fora da lista com projetos de lei relacionados a pessoas transgênero aprovados nos últimos dez anos nas assembleias legislativas, segundo dados são de levantamento inédito da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados. No período, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul ganharam novas leis para a garantia de direitos dessas populações. Entre os temas que avançaram estão garantias de uso do nome social, campanhas contra discriminação, sanções à transfobia e aprimoramento de dados sobre a população LGBTQIA+.

RESTRIÇÃO

O estudo mostrou que, em uma década, foram apresentados ao menos 664 projetos de lei relacionados a pessoas transgênero nos 26 estados brasileiros e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Desse montante, 416 propostas (62,6%) buscam ampliar direitos e 248 (37,3%), restringir. No período, 21 projetos para ampliar direitos foram aprovados, enquanto nove propostas de restrição de garantias a esse grupo se tornaram lei.

EM POUCAS LINHAS

► Segue até o próximo domingo (6), na praça Waldemar Henrique, a programação do Arraial de Belém 2025, realizado pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). O Arraial de Belém começou na última quinta-feira (26). Também há programações nos distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro.

► Nos dias 2 e 3 de julho, o PCT Guamá será palco das atividades finais do Projeto Rural Sustentável – Amazônia (PRS-Amazônia), iniciativa do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A programação inclui reuniões com organizações socioprodutivas, oficinas de alinhamento e a apresentação de estudos de mercado das cadeias do cacau e do açaí no Pará. O evento reunirá representantes do Grupo Gestor Estadual (GGE), organizações beneficiárias e atores de mercado.

► No último dia 25, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) arrecadou objetos eletroeletrônicos para a campanha TCE Sustentável em Ação, em alusão ao mês do meio ambiente. Servidores fizeram o descarte de computadores, monitores, teclados, mouses, TVs, aparelhos de som, entre outros. A iniciativa teve a parceria do Movimento de Emaús, para onde serão encaminhados os itens arrecadados para reciclagem ambientalmente correta, gerando trabalho, renda e inclusão.

► Os municípios brasileiros recebem amanhã (30), o terceiro decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Serão repassados R$ 5,1 bilhões, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 6, 4 bilhões.