R70: 'Página virada', diz Flávio Bolsonaro sobre crise com Michelle

Fenômeno dos games

O jogo GTA6 ultrapassou as 39 milhões de unidades reservadas em menos de 24 horas, gerando receita de US$ 3 bilhões.



Missão humanitária

O governo brasileiro enviou à Venezuela 12 toneladas de equipamentos, além de cães farejadores, para ajudar nas buscas.

MAPA

COBRANÇA

Nas próximas semanas, o governo brasileiro deverá anunciar novas atualizações ao chamado “Mapa do Caminho” , o planejamento estratégico nacional para a transição energética. O documento deverá ser apresentado oficialmente na COP 31, na Turquia, mas a pressão já começou: organizações da sociedade civil querem sinais concretos de como esses roteiros entrarão na negociação. O Mapa foi compromisso assumido pelo Brasil que sediou a COP 30 realizada em novembro do ano passado em Belém.

LOTES

REGULARIZAÇÃO

A Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades (MC), a prefeitura de Marituba e integrantes da assessoria técnica da Clínica MultiverCidades da Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA), assinaram o Plano de Trabalho do Núcleo Operacional Regional do Pará. A iniciativa colocou em prática a regularização fundiária de uma área de 67 mil metros quadrados no bairro Novo. A estimativa é atingir 2 mil lotes, beneficiando aproximadamente 5 mil famílias em Marituba.

CARBONO

CONSULTA

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) concluiu, nesta semana em Castanhal, a 27ª e última Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) com representantes da agricultura familiar para a construção do Sistema Jurisdicional de REDD+ (SJREDD+) do Pará. O encontro reuniu agricultores de 36 municípios e marcou o encerramento do ciclo de consultas com o segmento, fortalecendo a participação social na elaboração da política estadual de redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Realizadas conforme as diretrizes da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Resolução 19/2025 da Conaredd+, a expectativa é que as contribuições da agricultura familiar fortaleçam o SJREDD+, conciliando conservação ambiental, desenvolvimento sustentável e valorização das comunidades.

CONCURSO

SEDUC

O governo do Pará anunciou a contratação da Fundação Getulio Vargas (FGV) como banca organizadora do novo concurso público da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A informação foi divulgada ontem pela governadora Hana Ghassan, junto com a previsão de publicação do edital no início de agosto. O certame ofertará 2 mil vagas para cargos das áreas pedagógica e administrativa da rede estadual de ensino. Do total de oportunidades, 1.785 serão destinadas ao cargo de professor, 21 para especialista em educação e 194 para funções da área administrativa de níveis médio e superior.

BANCA

A FGV ficará responsável por todas as etapas de planejamento, organização e execução do concurso, incluindo a aplicação das provas, processamento dos resultados e formação de cadastro de reserva.

PROFESSORES

SEGURANÇA

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) reforçou, nesta semana, que permanece em vigor a orientação que proíbe os municípios paraenses de demitirem professores temporários durante períodos de férias ou recesso escolar para, posteriormente, recontratá-los no retorno das aulas. O alerta foi feito pelo presidente da Corte, conselheiro Lúcio Vale, durante sessão plenária, diante da identificação de que alguns municípios estariam interpretando de forma equivocada a decisão expedida pelo Tribunal no ano passado, como se ela se aplicasse apenas ao encerramento do calendário letivo de 2025.

RODOVIAS

HISTÓRIA

O Sindicato dos Urbanitários sediará na segunda-feira (29), às 10 horas, evento especial dedicado a analisar os impactos de meio século de história da Transamazônica (BR-230) e da Cuiabá-Santarém (BR-163). O evento solene, viabilizado por emenda do deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), debaterá as narrativas humanas e ecológicas da região, culminando com a entrega de comendas a personalidades e líderes comunitários que protagonizaram a ocupação desses eixos rodoviários.



ACERVO

Como resultado prático dessa jornada, que contou com cooperação entre Secult e Fadesp, será apresentado um acervo científico e cultural que percorreu as bacias do Tapajós, Xingu e Araguaia Tocantins. Ao todo, três volumes impressos, documentários e uma plataforma digital com mais de 100 depoimentos inéditos de pioneiros e populações tradicionais, salvaguardando a identidade regional.

EM POUCAS LINHAS

► Encerrado na última quarta-feira, o XXV Festival de Ópera do Theatro da Paz reuniu 17 sessões entre óperas, concertos, recitais e ensaios gerais e atraiu mais de 10 mil espectadores.

► O Hospital Francisco Magalhães, em Castanhal, recebeu a certificação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (Ihac), concedida pelo Ministério da Saúde às unidades que adotam boas práticas na assistência a gestantes, puérperas e recém-nascidos, com foco na promoção do aleitamento materno e na humanização do atendimento. Com esse reconhecimento, somado às certificações de duas unidades em Canaã dos Carajás, o Pará passa a contar com 13 hospitais credenciados pela iniciativa.

► Começa na segunda-feira a II Semana do Clima da Amazônia, considerada o primeiro grande encontro ambiental da região após a COP 30. Correalizado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), o evento reunirá representantes dos setores público e privado, comunidade científica, povos indígenas e comunidades tradicionais para discutir estratégias voltadas ao fortalecimento da bioeconomia, do financiamento climático e da transição para uma economia de baixo carbono.

► Uma fêmea de mutum-de-penacho, espécie ameaçada de extinção, completou um ano de vida no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, tornando-se um marco para o trabalho de conservação desenvolvido pela instituição. O nascimento foi o primeiro registrado no parque e um dos poucos documentados na Região Norte.

► Ministros do STF propuseram ajustes na restrição de penduricalhos judiciais, permitindo pagamentos em espécie para férias e licenças adquiridas antes de maio. Eles defendem a implementação de um teto de 35% para pagamentos e a rejeição de recursos por entidades judiciais. Também propuseram que magistrados possam acumular o Adicional por Tempo de Serviço e a Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade.